İspanya'da sert açıklamalarda bulunan Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da on yıllardır süren İsrail-Filistin çatışmasını çözmeye yönelik her türlü girişimi "kişisel olarak" rayından çıkarmakla suçladı. Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell, İsrail'i "El Fetih kontrolündeki Filistin Yönetimi'ni zayıflatmak" için Hamas'ı finanse etmekle suçladı.Olası bir barış süreci için 10 maddelik bir yol haritası hazırlayan Borrell, iddiasını destekleyecek somut bir kanıt sunmadı. İspanya'daki Valladolid Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma sırasında sert açıklamalarda bulunan Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da on yıllardır süren İsrail-Filistin çatışmasını çözmeye yönelik her türlü girişimi "kişisel olarak" rayından çıkarmakla suçladı.Borrell, "Kötü haber şu ki İsrail, özellikle de hükümeti, son 30 yıldır kişisel olarak boykot ettiği (iki devletli) çözümü kabul etmeyi tamamen reddediyor - ve dün Netanyahu sanki bugünkü sözlerimi bekliyormuş gibi bunu tekrar söyledi." ifadelerini kullandı.Borrell'in bu açıklaması, Netanyahu'nun Washington'dan gelen savaş sonrasında bir Filistin devleti kurulması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırılarını azaltması yönündeki çağrıları reddetmesinden bir gün sonra geldi.Borrell, "Barışı sağlamak için iki devletli bir çözümün dışarıdan empoze edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak ısrar ediyorum, İsrail bu çözümü reddetmeye devam ederek Hamas'ı bizzat yaratacak kadar ileri gitti. Evet, Hamas, El Fetih liderliğindeki Filistin Yönetimini zayıflatmak amacıyla İsrail hükümeti tarafından finanse edilmektedir." ifadelerini kullandı. İki devletli çözüm, Batılı müttefiklerin savaş sonrası Gazze'de ulaşmak istedikleri en önemli hedef. Borrell daha önce bu hedefi İsrail'in "en iyi güvenlik garantisi" olarak tanımlamıştı.Bu ayın başlarında Lübnan'a yaptığı ziyaret sırasında AB'nin en üst düzey diplomatı, bir Filistin devletinin kurulmasının "İsrail ve Filistin için barış ve güvenlik getirebilecek tek uygulanabilir çözüm" olduğunu söyledi. Ancak Borrell cuma günkü konuşmasında "İsrail hükümeti dışında herkesin" bu çözüm için çağrıda bulunmasından yakındı.Geçtiğimiz ekim ayında Orta Doğu'da çatışmaların patlak vermesinden bu yana Borrell, çatışmaların azaltılması için AB'ye yapılan çağrılara öncülük etti. Borrell ayrıca kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamaların, siyasi barış müzakerelerinin başlamasına imkan verecek kalıcı bir ateşkese "evrilmesi" çağrısında bulundu.Borrell İspanya'daki dinleyicilere "Eğer güçlü bir şekilde müdahale etmezsek, bugün Gazze'de ekilen nefret tohumları büyüdükçe, nefret ve şiddet sarmalı nesilden nesile, cenazeden cenazeye devam edecek." dedi. Onursal Doktora unvanını alırken yaptığı konuşmada Borrell, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcileri de hedef aldı."Uluslararası toplum onların (yerleşimcilerin) yasadışı olduğunu düşünüyor, ancak bu yasadışılığı ele almak için hiçbir şey yapmadı." diyen Borrell, yerleşimcilerin bugün 7 Ekim'de çatışmaların patlak vermesinden öncesine göre daha "şiddet yanlısı" olduğunu da sözlerine ekledi.Borrell'in başkanlığını yaptığı bloğun diplomatik kolu Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS), Batı Şeria'daki şiddet olaylarından sorumlu yerleşimcilere yaptırım uygulanması konusunda ABD ve İngiltere'nin izinden gitmeyi düşünüyor.Ancak diplomatik kaynaklara göre dışişleri bakanlarının pazartesi günü Brüksel'de bir araya geldiklerinde yerleşimcilere yönelik planlanan yaptırımları onaylamaları pek olası görünmüyor.