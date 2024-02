Kategori: Dünya | 0 Yorum | 17 Şubat 2024 13:32:36









Dolayısıyla çağdaş Filistin ulusal hareketinin sorunu sadece bir devlet eksikliğinden gelmiyor. Aynı zamanda bağımsız bir coğrafi alanın eksikliği ve toplumsal birlik ile bağımsızlığın eksikliği de var; Filistinliler, bir halk olarak bölünmüş durumdalar ve çeşitli siyasi ve yasal rejimlerin egemenliği altındalar. Tarihi Filistin'de, nehrin kenarından denize kadar, İsrail'in tek egemenliği altında, Filistinlilere yönelik çeşitli siyasi ve yasal kriterler, onların gerçekliğini ve önceliklerini belirliyor. Aynı şekilde, mülteci Filistinliler için de geçerlidir çünkü mülteci konumundaki Filistinlilerin durumları ve önceliklerin sığındığı ülkelerine göre farklılık gösterir. Örneğin, Ürdün'deki Filistinliler vatandaş olarak kabul edilirken, Lübnan, Suriye veya Mısır'daki Filistinliler farklı koşullara ve şartlara sahiptir ve her toplum birbirinden farklıdır.

























Filistin ulusal hareketinin bir kurtuluş hareketinden ulusal bağımsızlık hareketine dönüşmesi, İsrail'in 1967 savaşında Filistin topraklarının geri kalanını işgal etmesine tarihlenebilir.









Fetih Hareketi, siyasi ve daha sonra coğrafi haritada varlığının kabul ettirilmesinin önünü açacak bir siyasi varlık kurmayı hedefliyordu. Oslo Anlaşmaları (1993) kapsamında Batı Şeria ve Gazze'de Filistin Yönetimi’nin doğumundan önce Filistinlilerin tarihlerinde herhangi bir siyasi yönetim deneyimi yoktu. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Filistinliler için bir siyasi varlık olarak kabul edilebilir ancak belirli bir bölgede hiçbir egemenlik yetkisi kullanmadan ve hem içerde hem de dışarıda Filistin topluluklarını yöneten kurumlardan yoksundu.Nitekim Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin otoritesinin kurulması, bu sorunu hafifletmedi çünkü o bağımsız bir devlete dönüşmedi ve işgal otoritesinin egemenliği altında kaldı. Ayrıca, Filistin ulusal kimliğinin anlamı, içeriği ve sınırları konusundaki krizin derinleşmesi nedeniyle bu sorunu hafifletmedi. Ayrıca, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler üzerinde, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer Filistinlileri dışlayan bir otorite olarak ortaya çıktı.Filistin Ulusal Hareketi'nin (1967 işgalinden önce) Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde daha önce kurulmuş olmasına rağmen herhangi bir egemenlik kurmasının engellendiğini belirtmekte fayda var. Gazze Şeridi'nin egemenliği Mısır'ın, Batı Şeria'nın egemenliği ise Ürdün'ün elindeydi; Buna daha sonra değineceğiz.Fetih Hareketi, Filistin halkının gerçeklerindeki bölünmüşlüğü onaracak, diasporasını bir araya getirecek, siyasi ve daha sonra coğrafi haritada varlığının kabul ettirilmesinin önünü açacak bir siyasi varlık kurmayı hedefliyordu.1965’te kuruluşundan itibaren Fetih kendisini ulusal bir hareket olarak tanımladı. Amacı, Filistin halkını harekete geçirmek, onu felaketin gerçekliğinden kurtarmak, Arap devletlerinin vesayetinden kurtarmak, onu siyasi bir varlık olarak örgütlemek ve Filistin'in (dönüş hakkını içeren) özgürlüğü için mücadelesini yönlendirmek. Bu, Filistinlilerin siyasi ve sosyal gerçekliğini temsil ediyor; ulusal kurtuluş aşamasında yaşayan Filistinlilerin koşullarından, sınıf veya ideolojik partilerden farklıtdı. Amacı, tüm Filistin halkının hareketi olmaktı. Bu anlamda Filistin milliyetçiliği, varlığı ve bağımsızlığı kavramları, uzun ve zorlu yolculuğuyla bu hareketin siyasi düşüncesinde ve pratiğinde silahlı mücadelenin konumu kadar merkezi bir yer işgal etti.Fetih'in Filistin'in bağımsız ulusal kimliğini kurma yolunun kolay veya açık olmaması da dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta. Çünkü o dönemde Arap dünyası genellikle Cemal Abdunnasır liderliğindeki Arap milliyetçiliği akımı, Suriye ve Irak'taki Baas Partisi ve Arap milliyetçiler hareketi gibi unsurların etkisi altındaydı. Ayrıca, Sovyet destekli sol ve komünist ideolojik akımlarla doluydu. İslami hareketlerin de geniş bir etkisi vardı. Ancak, Fetih gibi öne çıkan bu karşı akım hareketi, yaygın eğilimlere karşı durarak varlığını kabul ettirmeyi başardı.Fetih Hareketi, seçimini yaparken, belki de bu eksikliği telafi etmek için Filistin ulusal kimliğini inşa etmek ve bağımsız vatan eksiğini Filistin’i uluslararası siyasette temsil ederek telafi etmeyi tercih etti. Bu, Filistin halkının gerçekliğindeki bölünmeyi onarmaya ve parçalanmışlığını gideren bir adım olabilir, bu da onu siyasi haritaya ve daha sonra coğrafi olarak yerleştirmeye hazırlayabilir. Bu şekilde, Fetih, Filistinlilerin ulusal ve politik kimlik kavramlarını oluşturmakta öncü olduğu gibi, o dönemde hüküm süren Arap siyasi iklimine karşı cesaret göstererek de tarihe geçmiştir.Ayrıca, Fetih'in kurduğu Filistin ulusal projesinin, Arap ülkelerindeki devlet kurma süreçlerine nazaran gecikmiş bir projenin parçası olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu durum, Filistin ulusal kimliğinin oluşturulmasını ve Filistin ulusunun kendi devletini kurma hedefini diğer Arap ülkelerinin egemenlik ve milliyetçilik projeleriyle çatışma veya rekabet içine soktu. Bu durum, Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi ülkelerde ortaya çıktı ve zaman zaman çatışmalara yol açtı. Öte yandan, Fetih’in büyük bir kısmının popülerliği, Arap devletlerinin müdahalelerine karşı direnişi ve İsrail'e karşı mücadelede ulusal boyutu canlandırmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu, Filistinlilerin rolünü ‘ulusal mücadele’ bahanesiyle göz ardı eden Arap devletlerine karşı ortaya çıkan bir tepki gibi görünüyordu.Sonuç olarak, Filistin ulusal hareketi, yurtdışında ortaya çıkan ve yükselen, ancak farklı ülkelerdeki ve politikalarındaki resmi Arap koşullarına uyum sağlamak zorunda kalan bir hareket olarak buldu kendisini. Bu zorlu koşullarda, Filistinlilerin tamamen bağımsız bir siyasi hareket yaratmaları mümkün olmadı. Ayrıca, Filistin ulusal hareketi, bağımsız bir ekonomik alanın olmaması nedeniyle kendi halkına dayanamadı ve dış yardımlara bağımlı hale geldi. Bu durum, Filistin ulusal ve siyasi kimliğinin sorunlarını ve zorluklarını açığa çıkardı. Gerçekte, Filistin ulusal hareketinin, Arap siyasi sisteminden memnun olmayan bir ulusal hareketin kurulması zorluğu açıkça görülmüştür. Filistin ulusal hareketinin varlığı, birçok açıdan bu sisteme bağlıdır ve birçok durumda, çelişkilerinin devam etmesi nedeniyle onun varlığı, bu sistemin bir sonucudur ve ona bağlıdır, bazıları düşünüldüğünden daha zor olabilir.Genel olarak, Fetih Hareketi’nin Filistin meselesindeki seçenekleri belirlemedeki odak noktası, ulusal, kimlik ve bağımsızlık konularına odaklanmış olmasına rağmen, Arap boyutunu Filistin meselesinden dışlamadı. Fetih Hareketi, Filistin meselesinde ulusal ve milli boyutlar arasındaki ilişkiye dair teorisini ortaya koyarak, ‘Filistin'in Arap dünyasının bir parçası olduğunu, Filistin halkının Arap milletinin bir parçası olduğunu ve mücadelesinin Arap milletinin mücadelesinin bir parçası olduğunu’ belirtti. Ayrıca, “Filistin Devrimi'nin Filistin'in kurtuluş mücadelesinde Arap milletinin öncüsü olduğunu” vurgularken, “Filistin halkının öncü ve temel olarak kabul edilmesi ve Arap milletinin mücadeledeki ortak olarak kabul edilmesi gerektiğini” ifade etti. Fetih, o dönemde popüler olan ünlü sloganı tersine çevirerek, "Arap birliğinin Filistin'in kurtuluşu için bir yol olduğu" düşüncesini reddederek, kendi sloganını ortaya koydu: "Filistin'in kurtuluşu Arap birliği için bir yoldur.” Fetih Hareketi, kuruluş belgesinde “Filistin’i Arap vatanının bir parçası olarak” ve halkının “kendi kaderini tayin etme ve tüm topraklar üzerinde egemenlik hakkına sahip" olduğunu vurguladı.Bu girişe göre, yaklaşık altmış yıldır Filistin mücadelesine öncülük eden Fetih’in temel fikirlerini, başlangıcı ve sonuçları, başarıları ve başarısızlıkları, yükseliş ve düşüş aşamalarıyla incelemekte fayda var.Bu hareketin siyasi düşüncesinin temel belgesi olan “İlkeler, Hedefler ve Yaklaşım” metninde, Fetih Hareketi, “Filistin’in Arap vatanının bir parçası olduğu” kabulünden yola çıkar (Madde 1) ve halkının “kaderini belirleme ve tüm topraklar üzerinde egemenlik hakkına sahip olan” sahibi olduğunu belirtir (Madde 2) ve “Birleşmiş Milletler veya bir grup ülkeden çıkan veya çıkacak olan kararlar... Filistin halkının vatanındaki hakkını ihlal eden hükümsüz ve reddedilmiş" kabul edilir (Madde 6), çünkü "İsrail'in Filistin'deki varlığı saldırgan Siyonist bir işgal ve genişlemeci sömürgeci bir temele dayanır...” (Madde 8).Fetih tarafından belirlenen hedefler ise, “Filistin'in tamamen özgürleştirilmesi ve Siyonist varlığın ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel olarak ortadan kaldırılması” şeklinde ifade edilir (Madde 12). Bu normaldir çünkü 1967 savaşından önce Filistin'in tanımı tamdı ve sadece Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde işgal edilen topraklarla sınırlı değildi. Dönüş hakkı, doğal olarak, kurtuluş hedefinin bir parçasıydı.Dikkat çekici olan, Fetih’ in erken dönemde "Filistin halkının haklarını koruyarak adil ve eşitlik temelinde, ırk, din veya inanç ayrımı yapmaksızın tamamıyla Filistin topraklarında demokratik bir Filistin devleti kurulması" hedefini benimsemiş olmasıdır (Madde 13). Bu, Siyonizm ile Yahudilik arasındaki ayrımı ve Yahudileri Siyonizm’den kurtarma fikrini içerir ve o dönem için cesur ve öncü bir fikirdi. Çünkü o zamanlar, Filistin siyasi düşüncesi bu konuya ret ile yaklaşıyordu, çünkü bu yönde herhangi bir yaklaşım, şüpheleri artırabilir veya İsrail'e meşruiyet kazandırabilir. Dikkat çekici olan, bu prensiplerin aynı zamanda "Siyonist varlığın ortadan kaldırılması yerine sunulan siyasi çözümlere karşı direnme"yi de ifade ettim (Madde 22).Eylül 1970 olaylarından sonra, özellikle Ürdün'ün "Birleşik Arap Krallığı" fikrini öne sürmesiyle Filistin liderliği kendisini vesayet ve ötekileştirme sorunuyla karşı karşıya buldu.Ayrıca, bu aşamada, Fetih, Arap vesayetine karşı varlık fikrini daha cesur bir şekilde ortaya koymaya başladı, ancak bu yaklaşımın sorunu, bu teklifin çok geç gelmesi, yani İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesinden sonra (1967) geldiği ve öncesinde değil, 1968 Filistin Ulusal Antlaşması ile değiştirilen 1968 Filistin Ulusal Mitingi Antlaşması’ndan 24. Madde'nin çıkarılmasıyla temsil edildiği. Önceki metin şunları içeriyordu: Örgüt, Arap Krallığı'nın Haşimi İç Suriye bölgesine yönelik iddiasını onaylamayacaktır. Ne Kudüs bölgesi ne de Golan. Faaliyetleri, ulusal halk seviyesinde olacaktır ve finansal, organizasyonel ve askeri alanlarda gerçekleşecektir."Bu madde, Filistin siyasi düşüncesinde büyük bir açık olarak kabul edildi, çünkü Filistinlilerin topraklarına ilişkin haklarını ve sorumluluklarını Arap rejimlerine devrettiğini ifade etti. Bu nedenle, bu durumu düzeltmek için Ulusal Antlaşma’ya iki madde ekledi. Yeni Ulusal Antlaşma’nın 28. Maddesi, “her türlü dış müdahaleyi, vesayeti ve bağımlılığı reddetme”yi vurguladı. Metnin 29. Maddesi’nde, “Filistin Arap halkının, vatanlarını özgürleştirmek ve geri kazanmak için ilk ve asli hak sahibi olduğu, pozisyonunu kendi meselesine olan ülkelerin ve güçlerin tavrına dayandırdığı ve onun hedeflerini gerçekleştirmek için devrimindeki desteklerine bağlı olduğu” belirtildi. Ancak, bu düzenleme zamanında yapılmadı, dediğiniz gibi.Ayrıca daha sonraları Filistin liderliği Eylül 1970’teki olaylardan sonra, özellikle de Ürdün'ün "Birleşik Arap Krallığı" fikrini ortaya attığı zaman, vesayet ve marjinalleştirme meydan okumasıyla karşı karşıya kaldığında, Fetih hareketi harekete geçti ve "Filistin Ulusal Konseyi"nin (Kahire 1972) acil bir toplantı (onuncu toplantı) çağrısı yaptı. Ayrıca, Filistin Halkı Konferansı'nın bir parçası olan, Filistin'deki herhangi bir kısmın ortadan kaldırılmasına ve Filistin meselesinin çözümüne yönelik her türlü girişimi reddeden bir bildiri sunuldu. Bildiride ayrıca, “FKÖ Filistin halkının yasal ve tek temsilcisi olduğu ve Filistin’in toprak ve halkı üzerinde karar verme hakkına sahip hiç kimsenin olmadığı” vurgulandı.Diğer yandan, İsrail'in örgüt liderliğine alternatif yerel liderlikler ihraç etme çabalarına yanıt olarak, “Filistin Halkı Konferansı", "İşgal Altındaki Batı Şeria'da yerel belediye ve idari meclis seçimlerinin düzenlenmesinin, Filistin halkının birliğini parçalamayı ve onu ulusal kimliğini ve silahlı halk ayaklanmasını yok etmek için birbiriyle mücadeleye itmek" amacını taşıdığını açıkladı. “Yerel belediye ve idari meclis başkanlarının ve üyelerinin herhangi bir politik temsil yetkisi olmamasına rağmen, Siyonist işgal onlara yetki alanlarını aşan bir temsil yetkisi vermeye çalışıyor, hatta Batı Şeria sınırlarını bile aşıyor. Bu, işbirlikçilerin korunmasını sağlamak ve Filistin halkının sahte bir temsili oluşturarak Filistin meselesinin çözülmesi ve Filistin halkının tarihi haklarının geçersiz kılınmasına yönelik projelerin geçirilmesi için Filistinlilerin alternatif bir versiyonunu oluşturmayı amaçlıyor."Fetih kimliğini şekillendiren ve popülerliğini artıran temel fikirler bunlardır genel olarak. Bu fikirler basitlik, özümsenme, açık bir vizyon ve ideolojik arka planlardan kaçınma ile karakterize edilmiştir. Diğer gruplarda, özellikle sol gruplarda, tanımlanan ideolojik arka planlara bakılmaksızın, Filistin meselesinin karmaşıklıklarına, sorunlarına ve müdahalelerine nasıl yaklaştıkları veya Filistin halkının gerçekleriyle ne kadar uyumlu oldukları önemli olmuştur. Bu, ulusal hareketin koşulları, Filistin meselesinin zorlukları ve Filistin halkının gerçeklerine uyum sağlama gereksinimleri ile ilgili olarak, kimlik ve varlık sorunlarına sıkışmış "Fetih" hareketinin karmaşıklığıdır.Kesinlikle, "Fetih", tarihî bir hareket gibi, yolculuğu boyunca değişim ve dönüşümlere uğramıştır. Arap ve uluslararası bağlamdaki değişikliklerle birlikte, zamanın ilerlemesiyle birlikte, görüşleri ve stratejileri evrim geçirdi. Bazı orijinal fikirler ve hedefler değiştirilmiş veya tamamen kaldırılmış olabilir, ancak bu, silahlı direniş döneminin sona ermesinden ve Filistin ulusal çabasının içeriye doğru dönüşmesinden sonra gerçekleşti. İlk halk ayaklanması döneminde (1987-1993) ve özellikle Oslo Anlaşması’nın imzalanmasından sonra 1993'te ve Filistin Ulusal Otoritesi’nin (Filistin Yönetimi) kurulmasından sonra, "Fetih" büyük değişimler yaşadı. Liderleri Yaser Arafat'ın ayrılması da bu dönüşüme katkıda bulundu. Hareketin sürekliliği, yeni dönüşümler ve meydan okumalarla uyum sağlama yeteneğine bağlıdır, bu da siyasi ve toplumsal değişen durumla başa çıkma konusundaki olgunluk ve gerçekçiliği yansıtır.Filistin ulusal hareketinin kurtuluş hareketinden ulusal bağımsızlık hareketine dönüşümü, İsrail'in 1967 savaşı sırasında Filistin topraklarının geri kalanını işgal etmesiyle gerçekleşti, özellikle Arap dünyasının İsrail'in varlığını tanıması ve 1967 saldırısının sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönüşmesiyle. Bu dönüşüm, Ekim 1973 Savaşı'ndan sonra tamamen yerleşti, bu savaşın sonuçlarına dayalı olarak Arap-İsrail çatışmasının çözümünün mümkün olduğu düşünceleri yayıldı. Ancak, bu dönüşümün içsel faktörü, Birinci İntifada'nın (1987-1993) güçlü itici gücüydü. Bu intifada, kendi koşullarını sunarak, dönüş ve bağımsızlık hedeflerini dönüştürdü ve geri dönüş ve kurtuluş hedeflerini geride bıraktı. Bu, intifadanın politik, coğrafi ve insanî haritası ve bu konunun objektif ve politik belirleyicileri nedeniyle oldu.Bilindiği gibi, Fetih kurulduğundan bu yana yedi genel konferans düzenledi. İlk konferans 1964 yılında gerçekleşti ve kuruluş ilkelerini belirledi.İkincisi 1967 savaşından sonra 1968'de gerçekleşti.Üçüncüsü Arafat Ürdün'den ayrıldıktan sonra 1971'de gerçekleşti. Dördüncüsü 1980'de Şam'da gerçekleşti.Beşincisi Arafat Beyrut'tan ayrıldıktan sonra 1988'de Tunus'ta gerçekleşti.Altıncısı 2009'da Batı Şeria ve Gazze'de yetmiş beş yıl sonra ve Yaser Arafat'ın ayrılmasından sonra Beytüllahim'de gerçekleşti. Yedincisi 2016'da Mahmud Abbas'ın önderliğinde Ramallah'ta gerçekleşti.Filistin lideri Yaser Arafat, kendi mücadele rolü anlayışına göre Fetih Hareketini kendine göre şekillendiren ve söyleminin ikiliğini sürdüren kişiydi.Bu doğrultuda iki gözlem var. İlk olarak, Fetih ilk beş kongresinde belirtilen temel prensipleri korudu, bunlar arasında dördüncü (1980) ve beşinci (1988) kongreler bulunmaktadır. Ancak, bu fikirler, Fetih tarafından yönetilen ve Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün resmi belgelerinde geri adım atılan fikirlerdir. Filistin Kurtuluş Örgütü, 12. Ulusal Filistin Konseyi ve 1974'teki "Geçiş Dönemi Programı" ile, 1967'de işgal edilen Batı Şeria ve Gazze'de Filistin Devleti veya otorite kurulması hedefini benimseyerek, kurtuluş hedefinden kuruluş hedefine bir dönüş yapmıştır. Bu daha sonra kaderin belirlenmesi, geri dönüş hakkı ve bağımsız bir Filistin devletinin Batı Şeria ve Gazze'de, başkenti Doğu Kudüs'te kurulması hakkıyla özetlendi, ancak pratikte vurgu, devletin Batı Şeria ve Gazze'de kurulması üzerinde yoğunlaştırıldı.Bu, Filistin liderliğinin zekasını ve esneklik yeteneğini gösteren bir işaret olabilir. Liderlik, inşa projelerine odaklanmak yerine pratik politikalara odaklanmayı tercih etmiş ve slogandan seçeneğe kadar ayrım yapmıştır. Bu, Filistin liderliğinin çalışmasının ana özelliklerinden biridir (ki bu liderlik, örgüt, otorite ve Fetih liderliğini içerir). Bunun anlamı, Fetih liderliğinin çift yönlü yönlendirme ve çift dilli konuşma stratejisini bugüne kadar sürdürmesidir. Aslında, 2009'da Beytüllahim'de gerçekleşen altıncı kongrenin kararları dahi, 1994'te Filistin Yönetimi’nin kurulmasından ve 2004'te Yaser Arafat'ın ayrılmasından sonra, "Fetih"in silahlı mücadele dahil olmak üzere tüm mücadele biçimlerini benimsediğini içermiştir. Bu durum açıkça sadece hareketin tabanını ve halkını memnun etmenin bir yolu, özellikle de Oslo Anlaşmaları'nın güvenlik koordinasyonu bağlamında uygulanmasını mümkün kılmıştır.İkinci gözlem ise şudur: Eğer Fetih'in dördüncü genel kongresi (1980), Fetih tarafından hakimiyeti altındaki Filistin Kurtuluş Örgütü'nde (FKÖ) 1974'ten beri uygulanan "Geçiş Dönemi Programı"nı geçirmemişse de ki bu programın amacı Filistin'in özgürlüğünü sağlamak, Siyonist varlığı sona erdirmek ve tüm vatandaşların haklarını adalet ve eşitlik temelinde koruyan demokratik bir devlet kurmaktı, o zaman bu hareketin liderliği bu programı dikkate almamıştır. Bunun yerine, bu programın beşinci kongrede (1988) kabul edilmesi sağlanmıştır. Bu kongre Tunus'ta, Lübnan'dan ayrıldıktan ve dışarıdaki silahlı direniş hareketinin sona erdiği bir dönemde gerçekleşti ve birinci intifada ortamında gerçekleşti. Ancak, bu kongre aslında hareketin temel ilkelerini ortadan kaldırmamıştır; konuşma dili çift anlamlı kalmış ve bu yeni politik düşüncenin veya yabancı unsurun hareketin siyasi düşüncesini kesintiye uğratmadan ifade edilmesine olanak tanınmıştır.Gerçekte, bu ilkelerin terk edilmesi veya geri adım atılması, ikinci intifada'nın başarısızlığı (2000-2005) ve Filistin lideri Yaser Arafat'ın ayrılmasından sonra altıncı ve yedinci kongrelerde gerçekleşti. Arafat, Fetih’i kendi istediği gibi şekillendirmiş, çift anlamlı konuşmasını sürdürmüş ve mücadele rolü, popülerliği ve tarihi sembolizmi açısından anlayışına göre hareket etmişti. Ulusal ikilik dönemi, Mahmud Abbas'ın başkanlığı döneminde sona erdi. Bu geri adımı kolaylaştıran şey, Filistin liderliğinin otorite ve müzakereler seçeneğine bağlı kalması, diğer seçeneklere yönelmemesi ve Fetih liderliğine rakip olarak Hamas’ın ortaya çıkmasıydı. Ayrıca, siyasi bir sınıfın ortaya çıkması, artık eskimiş ve tükenmiş durumda olan, mevcut durumun sürekli korunmasından yana olan, Fetih tarafından temsil edilen milliyetçi çizgiden vazgeçme maliyeti bile olsa, sürekli bir şekilde mevcut durumu sürdürmeye odaklandı.Örneğin, Filistin Yönetimi’nin himayesinde gerçekleşen altıncı Fetih kongresi, işgal altındaki topraklarda (2009'da Beytüllahim'de) gerçekleşti. Bu kongre, belgelerde yer alan söz konusu ilkelerin, 13 yıl önce Ulusal Konsey tarafından değiştirilmesinden (1996'da Gazze'de alınan bir karar) ve Oslo Anlaşması’nın imzalanmasından (1993) 16 yıl sonra gerçekleşti. Bu aynı zamanda Özgürlük ve Bağımsızlık Programı’nın (1988'de Cezayir'de) benimsenmesinden ve Aşamalı Program’ın kabul edilmesinden (1988) 35 yıl sonra gerçekleşti.Günümüzde Fetih Hareketi liderliği ve örgütü, ilk kuruluş fikirlerini cesurca aşma eğilimindedir ve ulusal birleşik düşünceyi sarsma cesaretini göstermektedir. Bu düşünce, halkın, toprağın ve sorunların örtüştüğü geniş ulusal ideali daraltarak, meseleyi halkın bir kısmının Filistin’in bir kısmında devlet kurma hakkıyla sınırlamaktadır. Ayrıca, Filistin meselesi ve halkın birliği kavramını parçalayarak, İsrail'in sadece Gazze ve Batı Şeria’yı işgal eden bir devlet olduğu yanılsamasıyla, Filistin Yönetimi’nin kurulmasını İsrail’in kabul edebileceği zemine çekmekte ve meseleyi İsrail ile olan bir çatışma olarak göstermektedir. Bu, Filistin Devleti'nin bağımsızlığı ve Birleşmiş Milletler'deki üyeliğinin gözlemci üyelikten tam üyeliğe yükseltilmesiyle ilgili bir durum haline gelmiştir ve bu, Filistin Ulusal ve Merkezi Konseylerin kararlarında tekrar tekrar önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.Buna karşılık, İsrail, Filistin meselesi ve Filistin halkıyla ilgili olarak hiçbir zaman bütünlüklü bir birim olarak değil, her bir parçaya yönelik farklı politikalar izlemesine rağmen, Filistin halkının tamamını, Gazze'ye yönelik yok etme savaşı gibi farklı yöntemlerle, Batı Şeria ve Kudüs'te başka türlü uygulanan politikalarla ve İsrail vatandaşı 1948 Filistinlilerine karşı, “nehirden denize kadar” tüm Filistin halkını boyun eğdirmek ve yok etmek veya sürgün etmek amacıyla yürütülen politikalarla tek bir bütün olarak görmektedir. Bu politikaların bir parçası olarak, İsrail, Filistin Yönetimi’nin askeri, idari ve ekonomik olarak koordine ettiği yerin önemini azaltmaktadır.İsrail'in onlarla her karış mücadele ettiği Filistinliler, kendilerine bağımsız bir Filistin devleti kurma ihtimalinden her zamankinden daha uzak görünüyor.Şimdi, nesnellik gereği sonuç şudur: Fetih Hareketi, silahlı mücadeleyi başlatan ve sona erdiren harekettir, müzakere ve uzlaşma seçeneğini tercih etmiştir. Örgütü, Filistinlilerin tek yasal temsilcisi olarak Ulusal Kurtuluş Örgütü'nün konumunu güçlendiren bu hareket, İsrail'in işgali altında yetkilendirilmiş otoriteyi desteklemek adına onu geri plana itmekte ve unutturmaktadır. Ayrıca, Filistinlilere bir millet olarak hayat veren ve siyasi kimliklerini ve varlıklarını şekillendiren bu hareket, Filistin mültecilerini denklemlerinden çıkartarak Filistinlilerin millet olma algılarını zayıflatmıştır. Bu hareket, 1948 Filistinlilerini Filistin siyasi denklemlerinden başlangıcından beri dışlamış ve onları İsrail vatandaşlığı ile tanımlayarak Filistin halkının bir parçası olmalarını inkar etmiştir.Günümüzde, Filistinliler bağımsız bir Filistin devleti kurma olasılığından herhangi bir zamandan daha uzak görünüyor, çünkü İsrail, onlarla her yerde, “Nehir’den Deniz’e kadar”, her parça için mücadele ediyor. Aynı zamanda, tarihsel hikayelerinde ve siyasi varlıklarında bir kimlik oluşturma mücadelesinde de Filistinlilerle mücadele ediyor. Ancak, Filistinliler şimdi çok taraflı bir boşlukta bulunuyorlar, liderlik ve kimlik konusunda bir boşluk var, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kenara itilmesi ve İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki iki yönetimi parçalamasıyla birlikte. Bu, Filistinlilerin bir halk olarak birliklerini parçalamak için bir yol açıyor, ulusal bir vizyon ve mücadele stratejisi eksikliği de berberinde geliyor.Kaynak : turkish.aawsat.com