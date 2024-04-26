Bilim insanı Matthieu Juncker ekosistemi gözlemlemek için ıssız adada 8 ay tek başına kalacak.

Kategori: Bilim | 0 Yorum | 26 Nisan 2024 01:57:59









Bilim insanı, Fransız Polinezyası'nın doğusundaki bir takımada olan Tuamotu'daki ıssız bir adacıkta gözlemlerini gerçekleştirecek. Bu bölge, dünyada kayıtlara geçen 400 atolün (mercan resifleri üzerinde uzanan ve deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte bulunan kum adaları) neredeyse dörtte birine ev sahipliği yapıyor.













Bilim insanı, 8 aylık macerası boyunca balıkçılık ve adacıktaki bitki kaynakları sayesinde besin ihtiyacını karşılayacak.Yeni Kaledonyalı bilim insanı Matthieu Juncker, iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız ekosistemi gözlemlemek için Fransız Polinezyası'ndaki ıssız bir küçük adada sekiz ay geçirecek. Macerası çarşamba günü başlayan kaşif ve doğa bilimci, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Issız bir adaya gidip tek başına yaşamak benim için bir çocukluk hayaliydi. Ben bu yeni deneyimimle çevrenin durumunu ve üzerinde uygulanan baskıları bilimsel metotlarla gün yüzüne çıkarmak istiyorum.” dedi.Balıkçılık ve adacıktaki bitki kaynaklarıyla besin ihtiyacını karşılayacakBilim insanı, 8 aylık macerası boyunca balıkçılık ve adacıktaki bitki kaynakları sayesinde besin ihtiyacını karşılayacak.Bu keşif sırasında bilim insanı, sadece küçük bir tuzdan arındırma ünitesi ile yağmur suyunun geri kazanılması sonucu içme suyunu temin edecek.Bilim insanı neyi gözlemleyecek?Matthieu Juncker ayrıca nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu bölgeye özgü bir kuş türü olan “Tuamotu kızıl atını” inceleyecek. Bu kuş türünün yok olma tehlikesi içinde olduğunu ve 10 yıl önceki rakamlara göre kuş türünden bine yakın kaldığını kaydeden doğa bilimci, "Bu türün yok olması için tek gereken birkaç farenin habitatını bozması ve hatta su seviyelerinin yükselmesi. Bana göre bu, biyolojik çeşitlilik ve kırılganlık gibi farklı bileşenleriyle mercanadanın simgesel alanını oluşturuyor." dedi.Matthieu Juncker, bu kuşu türünün gözlemlemek dışında Fransız Deniz Araştırma Enstitüsü tarafından plastiklerin varlığını izlemek ve bir Polinezya derneği “Te mana o te moana” tarafından kaplumbağa yuvalama alanlarını da gözlemlemekle görevlendirildi.8 aylık macera televizyonda belgesel film olarak gösterilecekDoğa bilimcinin 8 ay süreyle ıssız adadaki yaşamı ve incelemeleri gelecek yıl bir Fransız televizyon kanalında belgesel film olarak yayımlanacak. Matthieu Juncker, deneyimi hakkında ayrıca bir kitap yazmayı planlıyor.Matthieu Juncker adını taşıyan bir web sitesi, konuyla ilgilenenlerin macerayı uzaktan takip etmesine olanak sağlayacak. Doğa bilimcinin, dış dünyayla aktif olarak iletişim kurması planlanmıyor. Bununla birlikte Matthieu Juncker ilginç bulduğu konularla ilgili saptamalarını arkadaşlarına kısa mesaj olarak gönderme imkanına sahip olacak.