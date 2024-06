Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 11 Haziran 2024 18:46:11









"Benim halkım en iyisini bilir. En doğru you bulur" gibi bir laf da etti, erken seçimlere davetle birlikte. Chbşk bir türlü Himalaya'dan inmek istemiyor: Halkını, kendisine yüzde seksenbeş oranında karşı halkını bir türlü anlamak istemiyor. Halkının büyük bölümünün kendisinden nefret ettiğini göremiyor. Bu halk bu reisten yaka silkiyor. İşte ispatı.



Kendi siyasi ve kişisel çıkarından başka şeyle ilgilenmeyen, kamu yararından habersiz chbşk için önemli olan, televizyondaki beş dakikalık nutkuyla birdenbire gündemi değiştirmesi. Herkes artık chbşk'nın seçimlerde yediği seçmen tokadını değil erken seçimde ne oluru tartışıyor. Reis amacına ulaştı. Sadece bunun için bile erken seçime gittiğini iddia edenler var. Olabilir. Ama bunun birçok nedeni daha var ve bilmediğimiz kulis faaliyetlerinin de. Bu konuyu ve chbşk'nın müsamare merakını, pandomim oyunculuğunu başka bir makalede yazmak isterim çünkü epey uzun sürmeye aday.



Bugünkü makalede Chbşk'nın beklenmeyen ve nedeni henüz açık bir biçimde bilinemeyen bonapartist (türkçede darbeci diyebiliriz), otoriter, bendedimoldu veya bendedimolacak tavrı ve emriyle gidilecek erken seçimlerde ırkçı partinin yine birinci siyasi güç olarak ipi göğüslemesi ve iktidara ortak olması olasılıklarına karşı düzenlenen eylemlere, gençler, işçi sendikaları konfederasyonları ve siyasi partiler bağlamında değineceğim:



Malum chbşk ile olası bir cohabitation'da (birlikte yönetim diyelim) ırkçı partinin 28 yaşındaki başkanının başbakanlığa oturması faşizm belasını yakınlaştırabilecek.



GENÇLERİN ACİL EYLEMLERİ: İşte bu gelişmeler ve bu olasılıklar üzerine erken seçimlerin duyurulmasını izleyen dakikalarda Paris'te Cuhuriyet Meydanı'nda KADIN VE ERKEK gençler ellerinde "ırkçılığa hayır!", "Faşizme karşı Radikal Halkçı Cephe (veya Halk Cephesi) yazılı kartonlarla toplanmaya ve sloganlar atmaya başladı. Cep telefonları sayesinde duyan geldi. Gençlerin ve daha az gençlerin sayısı kısa sürede iki bini geçti... Gençlerin, ortaokul, lise ve üniversite öğencilerinin gösterileri ve merkezi meydanlarda, sokak, cadde ve bulvarlarda toplanmaları ertesi sabah ve hemen sonra genişledi, iki günde gelenekselleşti. Paris'i diğer kentler izledi: Marsilya, Lyon, Toulouse başta birçok taşra kentinde. Bu kentlerin ve kasabaların listesini saati saatine, günü gününe ve katılanların sayısını Le Monde gazetesinden izlemek mümkün.



Bugün, 11 Haziranda, gösteriler coğrafi açıdan genişleyerek sürüyor.



EMEKÇİLER GELİYOR: 10 Haziranda en önemli işçi sendikaları konfederasyonları, (La CGT, la CFDT, l’UNSA, la FSU ve Solidaires) bu haftasonu geniş kapsamlı ve güçlü gösteriler düzenlenmesi kararı aldı.



Soldaki siyasi partiler de artık atışmak, hırlaşmak yerine barışmak ve ortaklaşa mücadele etmek için yol haritasını çizmek üzere toplandılar: 10 Haziran 2024'e saat 16'dan itibaren görüşen, tartışan, anlaşan Sosyalıs Partisi, Boyuneğmez Fransa, Fransız Komünist Partisi ile Yeşiller (EELV) o gece HALKÇI CEPHE'Yİ/FRONT POPULAİRE'i kurduklarını duyurdular. 30 haziran ve 7 temmuzdaki milletvekili seçimleri ilk turunda her seçim bölgesinde TEK ADAY göstermeye karar verdiklerini de. Seçim sistemi bakımından bu yolun, ortakların her seçim bölgesinde tek aday göstermelerinin, ne kadar önemli olduğunu yıllardır yazıyorduk, nihayet bugün bu kararın alınması işin ciddiyetini sergiliyor. Siyasi partiler işçi sendikaları konfederasyonlarına da Halkçı Cephe'ye katılmaları çağrısı yaptı. Bu haftasonu düzenlenecek gösterilere katılacaklarını da duyurdular. Gençlerin de bu eylemlerde yer almalarını istediler.



Halk Cephesi veya Halkçı Cephe 1936 ile, kendi tarihiyle yeniden bütünleşti. Fransa'da faşizm belası 1930'larda bu sayede yenilmişti. Tarihi yüzler ortak hafızayı canladırıyor. Solun tarihine yeni sayfalar yazılıyor bugünlerde. Ondört onbeş yaşlarındaki çocuklar kendi geleceklerini güvence altına almak konusunda kararlı.



Birkaç saat uyuduktan sonra 11 Haziranda yeniden biraraya gelen siyasi partilerin sorumlu liderleri bugün bize ulaştırılan haberlere göre şu üç noktada karar almak için görüşüyorlar:



Bir: Her seçim bölgesinde tek aday olarak katılacak milletvekili adaylarının tek tek saptanması. 577 koltuk için 577 aday belirlenecek. (Saat 12.56 henüz kesin sonuçlar ulaşmadı. Çalışmalar sürüyor. Bekliyoruz.)



İki: Halk Cephesi olarak iktidara gelince İLK YÜZ GÜNDE YAPILACAKLARIN TEK TEK BELİRTİLECEĞİ SİYASİ, TOPLUMSAL VE İNSANİ PROGRAMIN KOTARILMASI. İvedi olarak örneğin asgari ücretlerin artırılması, emeklilik yaşının 60'a indirilmesi vb konular yer alacak.



Üç: İktidarı alınca Başbakanın kim olacağının belirlenmesi için nasıl davranılacağı, nasıl bir yol izleneceği. Genel ve geleneksel kural en çok oy alan siyasi partinin bu görevi üstlenmesidir. PS ile LFİ liderleri arasında 1980'lerde, 1990'larda PS içinde başlayan ve o zamandan beri süregelen hırlaşma devam ediyor: PS ve yöneticilerinin neredeyse tümü ile Avrupa Parlementosu seçimlerinde ortaklaşa liste oluşturduğu Place Publique ile bu küçük partinin gençlik kolu LFİ kurucusu ve tarihi lideri Jean-Luc Melenchon'un başbakanlığına fena halde muhalif. PCF yönetimi de. Bu konu tatlıya bağlanmak üzere. Bugün acil konu bu değil. Acil konu ırkçı partinin sırtını mindere yapıştırmaktır. Haydi.



