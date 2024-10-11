A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kadın ve Erkek

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 11 Ekim 2024 16:53:40

Bir insan olarak, yaşadığımız bu dünyada, bugünlerde kendimden, hatta insan olduğumdan utanıyorum. Hatta ve hatta erkek olduğumdan utanıyorum. Vahşi doğaya bakıyorum; hayvanlar, açlıklarını gidermek için avladıkları hayvanları yedikten sonra, tekrar acıkana kadar başka bir hayvanı öldürmüyor.



İnsanlık tarihine baktığımızda, iktidar sahipleri güçlerini başka toplumlara da kabul ettirmek adına diğer ülkelere saldırıp savaşlar çıkarmışlar. Bu savaşlar yüzlerce yıl öncesinden geliyor. Bir İngiliz subayı olan Albay Richard Holmes’in kaleme aldığı The World Atlas of Warfare yani Harp Silahı Atlası adlı kitabın daha ilk sayfaları, medeniyetin beşiği Anadolu’dan başlıyor ve bu coğrafyada kurulan birçok şehir devletinin, hakimiyetlerini yaymak adına diğer şehir devletleriyle savaştığını yazıyor. Galip gelen devlet, diğerinin topraklarında hükümranlık sürer ve zaman içinde bir başka devlet gelip bu hükümranlığa, bir savaş sonrası son verene dek bu döngü sürer.

Anadolu toprakları üzerinde yüzlerce yıl boyunca savaşlar olmuştur ve bu savaşlarda savaşan ordularda hep erkekler telef olmuştur. Ayrıca yine bu topraklar üzerinde kurulan birçok medeniyet, üzülerek ifade edeyim, hep deprem fayları üzerine şehirler kurmuş. Bu şehirlerin kurulmasında bazı önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum. Mesela yörede bir sıcak su kaynağı varsa, oraya yakın mutlaka bir şehir kurulmuş. Bunu eski Roma şehirlerine baktığımızda da görmekteyiz. O tarihlerde şehir kurmak pek kolay olmadığından, şehir devletleri galip geldikleri savaşlar sonrası ele geçirdikleri şehri yerle bir edip, üzerine yeniden bir şehir inşa etmişlerdir. Tarihi kazılarda bu durumu görmekteyiz. Örneğin, Kayseri sınırları içinde bulunan Kültepe antik kentinde, şehrin yedi kez istilaya uğrayıp yeniden yıkıntılar üzerine inşa edildiğini, bir kesitte bu yedi kat şehri görmek mümkündür.

Tüm bu dönemlerde şehir devletleri arasındaki savaşlarda ölenler, büyük çoğunlukla erkeklerdir. Buna rağmen, 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan nüfus sayımında, Anadolu’da 6.6 milyon erkek ve 7.1 milyon kadın nüfusu olduğu tespit edilmiştir. Yani genç Türkiye Cumhuriyeti’nin toplamda 13.7 milyon nüfusu vardır. 1935 yılında yapılan sayımda ise 7.9 milyon erkek ve 8.2 milyon kadın nüfusuyla, toplam nüfus 16.1 milyona ulaşmıştır. Ancak bu büyüme, eğitimle aynı oranda gerçekleşmemiştir. Nüfusun %78’i okuma yazma bilmez durumdadır.

1950’lere gelindiğinde erkek nüfusu 10.6 milyona, kadın nüfusu ise 10.4 milyona ulaşmış ve ülkemizde toplam nüfus 33.4 milyon olmuştur. Ancak bu dönemde de eğitim seviyemizin düşük olduğunu hatırlıyorum. 2000’li yıllarda erkek sayısı 34.3 milyon, kadın sayısı ise 33.4 milyondur. Nüfus toplamda 67.7 milyona ulaştığında, eğitim düzeyinin aynı oranda artmaması beni ciddi şekilde endişelendirmiştir. Sanayi, tarım ve hayvancılıkta yatırım yapılmadığı takdirde kırsaldan şehre göçün engellenemez hale gelmesi, toplumda derin yaralar açacağını düşünmüştüm.

2007’de erkek nüfusu 35.4 milyona, kadın nüfusu ise 35.2 milyona ulaşmıştı. 2020 yılına gelindiğinde ise TÜİK verilerine göre nüfusun %49.9’unu kadınlar, %50.1’ini erkekler oluşturmaktaydı. Kadın nüfusu 41 milyon 698 bin, erkek nüfusu ise 41 milyon 915 bin olarak kaydedilmiştir. Ancak TÜİK verilerine güvenmeyenlerin sayısı günümüzde inananlardan çok olduğundan, 2001’den sonraki verilere pek iddialı yaklaşamıyorum.

Şu bir gerçektir ki, her ne kadar Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda erkek nüfusu büyük kayıplar vermiş olsa da, son 100 yıl içinde erkek nüfusunun arayı kapattığını ve hatta kadın nüfusunu az da olsa geçtiğini gözlemlemekteyiz. Ancak bu gelişmeyi eğitim alanında aynı oranda sağlayamamışız. Ülkemizin büyük bir kısmının hala cahil olduğuna inanıyorum. Bir sanatçı; “Benim oyumla bir çobanın oyu bir mi?” diye sorduğunda başına gelmedik kalmamıştı. İyi ile kötüyü, siyah ile beyazı, sefalet ile refahı ayırt etme bilgisine sahip olmayanların ülkenin geleceğini nasıl etkilediklerini izlemekteyiz. Kadın ve erkek eşitliğini gelecek nesillere aktaracak olan bizler, bunu başaramayacağımızı düşünüyorum.

Hala kadın cinayetlerini engelleyemeyen bir yönetim var. Kısa bir bilgi vermek gerekirse, son üç yılda kadına karşı işlenen cinayetlerin önemli bir rakama ulaştığını görmekteyiz:

• 2021 yılında 433 kadın cinayeti ve 280 şüpheli kadın ölümü,

• 2022 yılında 409 kadın cinayeti ve 334 şüpheli kadın ölümü,

• 2023 yılında 415 kadın cinayeti ve 315 şüpheli kadın ölümü,

• 2024 yılının ilk 9 ayında ise 292 kadın cinayeti işlenmiştir. Günde 1 kadın cinayete kurban gitmektedir.

Kadınları ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasına rağmen, cemaat baskısıyla bir erkeğin attığı imza bu sözleşmeden çıkılmasına neden oldu. Bunun faturasını kadınların hayatlarıyla ödemesi utanç verici değil mi?

Ülkemizin yarısı kadın, yarısı erkek, ancak ülkeyi  yönetenler errkek. Kadınlar hakkında karar verenlerin erkek olması, o ülke için ZUL değil mi ? Kadınların hayatlarını koruyamıyorsa,  bir ülkenin iç emniyetinden sorumlu kişisi , başka ne işe yarar ki ? diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
Seküler Yahudiler rahatsız: "İsrail, İran olacak"
Avusturya seçimleri: Aşırı sağ sandıktan birinci çıktı.
Avustralya binlerce vatandaşına Lübnan'ı terk etmelerini tavsiye etti.
New York Belediye Başkanı Türkiye'den rüşvet mi aldı?
Arnavutluk'ta Bektaşilere Vatikan benzeri oluşum hazırlığı: Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti.

AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı.
Türkiye'de ekonomi politikaları konkordato ve iflasları patlattı.
Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Tayland esrarı yeniden yasaklıyor.
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI

Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Türkiye ve Yunanistan'daki kültürel miras alanlarının en az üçte biri yükselen deniz seviyesinin tehdidi altında.
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar

İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Stephen Hawking'in ünlü paradoksu çözülmüş olabilir: Kara delikler aslında yok mu?
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.
Türkiye’den göç eden Türklerin sayısında 5 yılda %243 artış
BM: Dünya nüfusu 2084'ten itibaren gerileyecek
Dünya nüfusunun ruh sağlığı giderek bozuluyor

GRAFİK TASARIMCI ve İKLİM AKTİVİSTİ YASEMİN SAYIBAŞ AKYÜZ İLE SÖYLEŞİ
“…SEYDİMEN”
BABÜR KUZUCUOĞLU
KIRK YIL OLDU: YILMAZ!
YILMAZ GÜNEY'İ ANMAK
Kadın ve Erkek
MAZRUF
Kayıt Dışı
Uykularım Kaçmakta
AHMAK BİLİMİ

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 