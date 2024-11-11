Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Deniz Günal | 11 Kasım 2024 13:27:43









Oynak parçadan sonra dinletiden ayrıldığım için daha sonraki içeriği ile ilgili yorum yapamam. İzlediğim kısmı için, Atatürk’ün ya da Mondros Ateşkesinin adının hiç geçmediği, başka bir günde başka bir başlık adı altında yapılsa, son derece lezzetli, keyifli bir dinleti olabilirdi diyebilirim.

“Çankaya” – Falih Rıfkı Atay: Mustafa Kemal Atatürk’ün ve erken Cumhuriyet yıllarının biyografik bir anlatımıdır.











10 Kasım pazar günü, Melbourne’da, müzik niteliği yüksek ancak anlamı ve amacı belirsiz bir dinletiye, 10 Kasım Atatürk’ü Anma dinletisi sanısı ile katıldım. Böyle olmadığı dinleti başladıktan sonra anlaşıldı. İngiliz Uluslar topluluğu ülkelerince Ateşkes günü olarak kutlanan 11 Kasım tarihi ile Atatürk’ün ölümünün birlikte anıldığı,kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetinin adının bile geçmediği, icra edilen parçaların Anadolu ve Asia Minor’dan olarak tanıtıldığı, dinletinin bir kısmında oynak parçaların kaşık ile çalındığı ilginç bir düzenleme idi.Ancak, özellikle 12 Eylül sonrası, ve daha da hızlanarak 2002’den beri, Türkiye Cumhuriyetinin değerlerinin ısrarla aşındırılıp, sulandırıldığını yakından yaşamış olan bir kuşağın üyesi için, bu dinleti saygısızlık ve değer bilmezliğin bir örneği oldu.Çok yazık oldu! Ama oldu bitti.Dilerim, ilerde, içimizden çıkan yetenekli bireyler, alanlarındaki yetkinliklerini, tarih bilinci ve Türkiye Cumhuriyeti ve kurucularına saygı ile harmanlayarak, katılmaktan onur duyacağımız etkinlikler de yaparlar.Bir bilinçlendirme girişimi olarak, sizler için şu kısa tarih çizelgesini hazırladım. Bir tarihçi ya da sosyolog değilim. Uzun uzun anlatmak amacım ya da haddim değil. Ayrıca, bu bilgilere ulaşmak günümüzde o denli kolay ki. Ben burada yalnızca küçük bir ışık yakmak istiyorum.Bu zaman çizelgesindeki olaylara baktığınızda mutlaka sizler de, 11 Kasım 1918 tarihinin bizler için bir ateşkes kutlaması ya da anması olamayacağını göreceksiniz. Lütfen araları siz doldurun.Zaman diliminin sonunda bir de kısacık roman ve şiir derlemesi koyacağım. Bilinçlenme çabalarına yine küçük bir mum ışığı olmak için.Gerisi sizde.Bu mütareke ile, I. Dünya Savaşı’nın sonu geldi. Almanya’nın yenilgiyi kabul edişi ile, son anlarda yanına çektiği Osmanlı Devleti de yenilmiş oldu.İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali böylece başlatıldı. Çöken Osmanlı tebasından Türk Ulusunun doğuşunu teşvik etti.Mustafa Kemal:Önce 12 Kasım’da Fransız askerleri, 13 Kasım’da ise İngiliz askerleri İstanbul’a girdi. İtalyanlar ise 7 Şubat’ta Galatayı işgal etti.İstanbul’un resmen işgal edilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinin düşmesi anlamına geliyordu. İtilaf Devletleri’nin şehre asker çıkarması ve Türk halkına uygulanan aşağılama ve baskılar, Mustafa Kemal ve yurtseverlerin direniş ruhunu daha da güçlendirdi.Atatürk, İstanbul’a ilk geldiğinde işgal gemilerini görünce şu sözleri söyledi ki bunu sanırım bilmeyen yoktur. Bunlar onun bağımsızlık konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir ifadesidir.İtilaf Devletleri’nin desteğiyle Yunanlıların İzmir’e çıkışı, ve Ege’yi işgallari, ulusal öfkeyi ve direnişi artırdı, Anadolu’da özgürlük arzusunu ateşledi.Mustafa Kemal Atatürk:Ulusal direnişin başlangıcını simgeler.Mustafa Kemal:Bu genelge ile ulusal egemenlik ve dolayısıyla ve bağımsızlık savaşımına halkın katılımının önemini vurgulandı. .Mustafa Kemal:Kongre, yabancı mandaları reddederek bağımsız Türkiye hedefini güçlendirdi.Mustafa Kemal:Bu kongre ile, çeşitli direniş oluşumları birleşti ve bağımsızlık için halkımızın kararlılığı daha da pekişti.Mustafa Kemal:TBMM, Türk milletinin iradesini temsil eden, işgalci güçlerle işbirliği içinde davranan saraydan bağımsız bir yönetim organı olarak kuruldu.Mustafa Kemal:Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını ve yabancı nüfuz alanlarının oluşturulmasını öngörüyordu. Atatürk ve yoldaşları, ulusal direniş.iler bu koşulları ASLA kabul etmediler.Mustafa Kemal:Savaşın seyrini değiştiren bu muharebe, Türk ordusunun vatanı savunma kararlılığının bir sonucudur. Atatürk bu savaş sonucunda Gazi unvanını kazanmıştır.Gazi Mustafa Kemal:Anadolu’nun işgalden kurtuluşunun simgesidir.Gazi Mustafa Kemal:Ulusumuzun, Doğu Trakya ve Ege üzerindeki kontrolünü güvence altına aldı.Gazi Mustafa KemalSaltanatın kaldırılması ile egemenlik, ulusun iradesine geçmiştir. Artık, Türk ulusunun iradesi TBMM’nin çatısı altında gerçekleştirilecektir. .Gazi Mustafa Kemal:Lozan Antlaşması, Türkiye’nin egemenliğinin uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve Sevr Antlaşması’nı geçersiz kıldı.Gazi Mustafa Kemal:Emperyalizme ve saltanata karşı bağımsızlık mücadelemizin doruk noktasıdır.Kısa zaman çizelgesi bu kadar. Gelelim dönemin ruhunu daha iyi anlayacağınz bazı yapıtlara.Eğer henüz okumadıysanız lütfen şu yapıtları başucunuza dizin. Her birini sarsılarak, öğrenerek kendimi kaptırarak okudum. Her bir yazarımıza derin saygıyla:“Yaban” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Cumhuriyet’in ilk döneminde Türk toplumunu ve savaşın halk üzerindeki etkilerini eleştirel ve derinlemesine bir şekilde incelemektedir.“Ateşten Gömlek” – Halide Edib Adıvar: Halide Edib, milli mücadeledeki kendi deneyimlerinden ilham alarak dönemin ruhunu ve fedakarlığını güçlü bir şekilde yansıtır.“Küçük Ağa” – Tarık Buğra: İç bölünmeleri ve bağımsızlık hareketinin dönüştürücü etkisini yansıtır.“Esir Şehrin İnsanları” – Kemal Tahir: İstanbul’un işgal altında olduğu dönemde geçen bu romanda, ihaneti, direnişi ve dönemin vatanseverlerini okuyacaksınız.Aslında romanı okumazsanız, çok başarılı bir dizisi de çekilmişti. Mutlaka izleyin.“Şu Çılgın Türkler” – Turgut Özakman: Mutlaka bir başyapıt. Evinizde olmalı. Çocuklarınızla birlikte okumalısınız. Olay örgüsünün, gerçek olaylar, gerçek kişiler ve belgelerle sürükleyici bir biçimde anlatımı ile eşsiz bir yapıt. Geleceğe verilmiş bir armağan!“İstiklâl Marşı” – Mehmet Akif Ersoy: Hepsini, tüm dizelerini okuyun. 1921 yılında yazılan bu şiir, ulusumuzun azmini ve inancını simgeler.“Kurtuluş Savaşı Destanı” – Nazım Hikmet: Gerçek bir destandır. Yine geleceğe, sonsuzluğa verilmiş bir armağandır bu devrimci şiir.“Vatan Destanı” – Fazıl Hüsnü Dağlarca: Kurtuluş Savaşı’nı ve bu savaştaki kahramanlıkları anlatır.“Sakarya Türküsü” – Necip Fazıl Kısakürek: Savaşın en önemli muharebelerinden birini ve ulusal gurur ve mücadelenimizin konularını kutlar.“Anadolu Notları” – Reşat Nuri Güntekin: Savaş ve sonrası dönemde Anadolu’nun toplumsal dokusunu anlamaya yönelik makalelerden oluşan bir yapıttır.