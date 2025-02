Kategori: Dünya | 0 Yorum | 12 Şubat 2025 18:08:50

Ocak ayının son iki haftası, yeni seçilen Amerikan başkanlarının sergilediği en tartışmalı ve dengesiz davranışlara sahne olarak tarihe geçecek.









Bu makale ilk olarak yazarın blog sitesi Dr. Rodrigue Tremblay'da yayınlanmıştır .



Uluslararası ekonomist Dr. Rodrigue Tremblay, ahlak hakkındaki “ Küresel Etik için Kod, On Hümanist İlke ” adlı kitabın, jeopolitik hakkındaki “ Yeni Amerikan İmparatorluğu ” adlı kitabın ve yakın zamanda Fransızca yayınlanan “ La régression tranquille du Québec, 1980-2018 ” adlı kitabın yazarıdır . Lévesque hükümetinde Ticaret ve Sanayi Bakanıydı (1976-79). Stanford Üniversitesi'nden uluslararası finans alanında doktora derecesi aldı. Lütfen Dr. Tremblay'in sitesini ziyaret edin veya buradan bir arkadaşınıza e-posta gönderin .



Prof. Rodrigue Tremblay, Küreselleşme Araştırmaları Merkezi'nin (CRG) Araştırma Görevlisidir.





Emlak kralı Donald Trump'ın ABD'deki radikal hükümeti , sadece birkaç haftadır görevde, plütokratik oligarklarla dolu ve dünyadaki tüm bilgiye tek başına sahip olduğuna inanan, son derece kusurlu bir başkan tarafından yönetiliyor. Ülkesinin hiçbir ürünü ithal etmemesi veya ihraç etmemesi ve ekonomik özerklik içinde izole bir şekilde yaşaması gerektiğine inanıyor gibi görünüyor .Dengesiz Bir BaşkanGerçekten de, Oval Ofis'ten daha önce hiç bu kadar diktatörlük başkanlık kararları gelmemişti, bazıları ABD Kongresi tarafından kabul edilen mevcut yasaları ve ABD anayasal denge ve denetim sistemini ihlal ediyordu, sanki ABD hükümeti aniden tek bir bireyin işi haline gelmiş gibi. Buna Donald Trump'ın çeşitli konulardaki tuhaf ve giderek daha kışkırtıcı ifadelerini ve söylemlerini ekleyin , bunların çoğu nadiren, hatta hiç kanıta, çalışmaya veya sağlam analizlere dayanmıyor.Ekonomik konulara gelince, yeni Trump 2.0 yönetiminin uluslararası ekonomiyi istikrara kavuşturma yönündeki tüm niyet ve sorumluluktan vazgeçtiği, bunun yerine doğaçlama, mantık dışı ve istikrarsızlaştırıcı politikalar izlediği izlenimi ediniliyor.Ayrıca, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan liderliğinde oluşturulan birçok ülke ve hatta bazı uluslararası kurumlar, Başkan Donald Trump tarafından hakaret, tehdit ve demagojik saldırıların hedefi oldu. Bu durum birçok önemli soruyu gündeme getiriyor.I. Birçok uzman, Amerikan başkanının ruh hali ve gelecekteki olaylar üzerindeki yıkıcı etkisi konusunda endişe duymaya başladıEn önemli konu Bay Trump'ın ruhsal durumudur. Donald Trump'ın ruhsal durumu ve kişilik bozuklukları hakkında endişelerini dile getiren ilk kişilerden biri , klinik psikolog ve yeğeni olan Mary Trump'tır . Birçok kez ve hatta bir kitapta , diğer Amerikalıları amcasının dengesiz ruhsal durumu hakkında uyarmaya çalışmıştır.Zaten 29 Kasım 2016'da, o zamanki Başkan Barack Obama'ya yazılan açık mektupta , Harvard, Berkeley ve Stanford üniversitelerindeki üç psikiyatri profesörü Donald Trump'ın psikoz semptomlarıyla ilgili benzer bir sonuca varmıştı. Onların sonucu, Donald Trump'ın "büyüklük, dürtüsellik, küçümsemelere veya eleştirilere karşı aşırı duyarlılık ve fantezi ile gerçekliği ayırt edememe gibi yaygın olarak bildirilen zihinsel dengesizlik semptomları" sergilediği ve bunun "başkanlık makamının muazzam sorumlulukları için uygunluğunu sorgulamalarına yol açtığı" yönündeydi.Diğer ruh sağlığı uzmanları o zamandan beri alarma geçtiler ve Donald Trump'ın dengesiz ruh hali ve kişilik bozukluğunun (yani egemenlik arzusu, kendini aşırı önemli görmesi, vicdan ve empati eksikliği, suçluluk, utanç veya pişmanlık duygusunun olmaması vb.) Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için nasıl bir tehlike oluşturabileceğini burada, burada ve kitaplarda belgelediler.[NB: Bu tür karakter özellikleri ve davranışlar, Amerikan Psikiyatri Birliği'ne (APA) göre Narsistik Kişilik Bozukluğu'ndan muzdarip bireylerin başlıca semptomları arasındadır . Büyük bir nüfusun yalnızca yaklaşık %1'i psikopati veya sosyopati zihinsel hastalığının semptomlarını gösterir.]Ayrıca, eski FBI müdürü James Comey'e göre Donald Trump'ın da bir gangster ve dolandırıcı zihniyeti var gibi görünüyor, zihni kötülük ve kötülükle dolu, kişisel çıkarlarını ilerletmek için her türlü yasayı, anlaşmayı, uygulamayı veya geleneği ihlal etmeye hazır. Donald Trump'ın 30 Mayıs 2024'te cezai olarak mahkum edildiğini ve Beyaz Saray'ı işgal etmeden önce sabıka kaydı olan tek kişi olarak tarihe geçeceğini hatırlamak önemlidir.Trump ayrıca , özellikle 6 Ocak 2021'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozmak için ABD Kongre Binası'na saldıran öfkeli isyancı kalabalığın, aşırılıkçı takipçilerinden oluşan tarikatına yönelik şiddeti teşvik etmesiyle de biliniyor .Nitekim, ABD Özel Danışmanı Jack Smith'in Salı günü, 14 Ocak'ta yayınladığı, ABD Kongre Binası'na karşı ayaklanmayla ilgili 800 sayfadan fazla raporda şu sonuca varıldı:"Donald Trump, 2020 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmak için 'benzeri görülmemiş bir suç' girişiminde bulundu... ve deliller Trump'ın yargılanmasında suçlu bulunması için yeterli olurdu."Trump'ın ABD Anayasası'na olan yeminine karşı kayıtsızca ihanet ettiği de fark edilebilir. Gerçekten de, iktidara geri döndüğünde yaptığı ilk işlerden biri, tam bir af çıkarmak , hapis cezalarını hafifletmek veya bazıları kışkırtıcı komplodan hüküm giymiş, polis memurlarına saldırmaktan hüküm giymiş kişiler de dahil olmak üzere 1.500'den fazla şiddet yanlısı isyancının davalarını reddetmeye yemin etmek oldu. 6 Ocak ayaklanmasının 100'den fazla polisin yaralanmasına ve birkaç polisin ölümüne neden olduğu gerçeğini dikkate almadı.II. Trump'ın birçok ülkeye yönelik yersiz hakaretleri, tehditleri ve saldırılarıİkinci endişe kaynağı ise Donald Trump'ın açıklamalarındaki artan saldırganlıktır. Gerçekten de Başkan Trump 2.0, Panama, Meksika, Küba, Kolombiya, Kanada, Grönland, Danimarka, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Rusya, Çin, İran vb. dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye yönelik tehditleri, hakaretleri ve yersiz saldırıları çoğalttı. Liste her geçen gün daha da uzuyor.Bu, dünya barışı ve refahı için en ters etkiyi yapan şeydir. Başka bir yüzyılın emperyalist duruşunu benimsemek yerine, büyük siyasi sorumluluklarını daha iyi üstlenebilseydi, dünya için çok daha yararlı olurdu.III. Donald Trump'ın makamından maddi kazanç elde etmek için kullandığı hilelerÜçüncü konu ise Başkan Trump'ın yakın zamanda örgütü ve yakın ailesi için spekülatif meme kripto 'para birimleri' piyasaya sürmesiyle ilgili görünen yargı eksikliğiyle ilgili. Sadece Solana blok zincirinde kendi anma $TRUMP kripto token'ının değil , aynı zamanda karısı için bir tane, bir $MELANIA token'ı ve hatta kızı Ivanka için bir tane daha (operasyonu kamuoyuna açık bir şekilde kınadı ) çıkardığını gördük .Bu tür kripto memecoin'lerin gerçek bir içsel değeri yoktur. Sahipleri yalnızca bunları satın aldıklarından daha yüksek bir fiyata başkasına satarlarsa para kazanabilirler. Bu bir Ponzi şemasına eşdeğerdir .Bununla birlikte, bu tür araçlar, teoride, bazı takipçilerinin saflığını suistimal ederek Trump'a milyonlarca dolar kazandırabilecek finansal spekülatif hilelerdir. Ayrıca, bir başkanın pozisyonu veya politikaları sonucu kendisini kişisel olarak zenginleştirmesini yasaklayan Amerikan Anayasası'nın bir maddesini ihlal ediyor olmaları da mümkündür (Madde II, bölüm 1, par. 7).IV. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun süreli ekonomik ve savunma işbirliği risk altındaDonald Trump, Kanada ve hükümetine karşı özel bir düşmanlık geliştirmiş gibi görünüyor. Gerçekten de komşu ülke Kanada, son zamanlarda Başkan Trump'ın hakaretlerine, tehditlerine ve saldırılarına hedef oldu.Bu durum şaşırtıcı gelebilir çünkü Kanada, 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kurucu üyesi olmasının yanı sıra, İngiliz Milletler Topluluğu'nun da bir üyesidir. Dahası, Kanada ve ABD, 1957'den bu yana, işlevi Kuzey Amerika hava egemenliğini savunmak olan Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) anlaşmasının ortağıdır.Ayrıca Kanada, 1994 yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında Meksika'yı da kapsayacak şekilde genişletilen, Amerika Birleşik Devletleri ile 1989 Kanada - Amerika Birleşik Devletleri Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) bir parçasıdır . Bu son anlaşma, Başkan Trump 1.0'ın talebi üzerine 2019-2020'de yeniden müzakere edildi ve 2020 ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması (USMCA) olarak biliniyor. 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girdi. Anlaşmanın her altı yılda bir gözden geçirilmesi planlanıyor ve böyle bir inceleme gelecek yıl, 2026'da çevrimiçi olarak yapılacak.Buna rağmen ve herhangi bir üçlü istişare olmaksızın, Başkan Trump, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mal ve hizmetlere tek taraflı olarak %25 oranında gümrük vergisi koymakla tehdit etti ve ABD'nin bu ülkelerle olan sınırlarının yasadışı göçmenlere ve ABD'ye giren uyuşturucu ticaretine (fentanil) karşı yeterince iyi kontrol edilmediğini iddia etti. (Trump, Kanada'nın kendisini ABD'ye ilhak etmesini önererek daha da ileri gitti!)Bu kötü düşünülmüş, kendini yok eden tarife politikaları uygulanırsa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı olarak faydalı ve uzun süredir devam eden endüstriyel işbirliğini yok ederler. Örneğin, 1965'ten beri otomobil sektöründe çok yakın bir işbirliği var. Aynısı enerji sektörü (petrol, gaz, elektrik) ve kaynak sektörü (demir cevheri, çelik, alüminyum, vb.) için de geçerlidir.Wall Street Journal'ın Kanada ve Meksika'ya karşı bir ticaret savaşının "tarihin en aptalca ticaret savaşı" olacağını söyleyen başyazısına katılmamak zor . Dahası, bu savaş tam bir entelektüel karmaşa içinde gerçekleşecekti.Bununla birlikte, Donald Trump tam olarak 1 Şubat Cumartesi günü (ulusal olağanüstü hal hakkındaki belirsiz bir 1977 yasasına güvenerek) Meksika ve Kanada'ya, bu iki ülkeden yapılan Amerikan ithalatının çoğuna, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren uygulanmak üzere, tek taraflı %25 ithalat vergisi uyguladığında bunu yaptı. — ABD hükümeti böyle yaparak, Başkan Trump'ın 2020 yılında bizzat imzaladığı bir anlaşma olan, üç ülke arasındaki yenilenen ticaret anlaşmasını ihlal etti.Ancak, işlerin ne kadar doğaçlama, keyfi ve kaotik olabileceğini göstermek için Başkan Trump, 3 Şubat Pazartesi günü Meksika ve Kanada'dan yapılan ABD ithalatına uygulanacak gümrük vergilerinin 30 gün erteleneceğini duyurdu.Ancak böyle bir gecikmenin bir maliyeti olacak, yani Meksika ve Kanada şirketleri için belirsizliği ve kırılganlığı sürdürme maliyeti. Bu, yatırımları ve ihracatları için olumsuz sonuçlar doğurabilir.SonuçlarABD Başkanı Donald Trump'ta kesinlikle bir şeyler yanlış ve endişe verici. Davranışları ve dengesiz, pervasız ve sanrılı ifadeleri göz önüne alındığında zihinsel durumu şüpheli.Yakın müttefikleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye karşı yersiz hakaretler, tehditler ve saldırılarda bulundu ve uluslararası bir ticaret savaşını kışkırtmakta tereddüt etmiyor gibi görünüyor. Dahası, söylemi zaman geçtikçe daha da şiddetli hale geliyor gibi görünüyor.Bu tür açıklamalar ve tehditler uluslararası ilişkilerde politik ve ekonomik olarak çok yıkıcı olabilir. Bu, uluslararası ticarette düşüşe yol açabilir, birçok ekonomiyi ciddi bir ekonomik durgunluğa sürükleyebilir ve muhtemelen ekonomik bir bunalıma yol açan 1929-1939'daki politika hatalarının tekrarı olabilir.Başkan Trump dünyada kargaşa yaratmaktan kaçınması konusunda iyi bir tavsiyede bulunacaktır. Diğer egemen ülkelere ve uluslararası kurumlara yönelik hakaretlerini, tehditlerini ve saldırılarını azaltmalıdır.Nükleer çatışma tehdidinin hala var olduğu ve gerçekten de çok mevcut olduğu bu çağda, dürtüsel eylemlere boyun eğip doğaçlama politikalar benimsemenin zamanı değildir. Daha sakin kafaların ve mantığın hakim olması, dünyayı herkes için daha barışçıl ve daha müreffeh hale getirmenin zamanıdır.