Sokakta vurularak öldürülen ABD vatandaşı Alex Pretti'nin ailesi, güvenlik güçlerini oğullarını meşru bir gerekçe olmaksızın öldürmekle suçladı. Aile ayrıca, Trump yönetiminin Minnesota eyaletindeki olayla ilgili yalanlar yaydığını öne sürdü. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yaşananları, bir ICE polisinin meşru müdafaası olduğunu iddia ederken olay anına ait videolar, ICE'nin kendilerini protesto eden sivillere yaptığı sert muameleyi gözler önüne serdi.













Trump'a yakın Beyaz Saray yetkililerinden Stephen Miller ise, sabıka kaydı bulunmayan Pretti'yi kanlı olayın ardından "yerli bir terörist" olarak nitelendirdi. Trump'ın da üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti, sivillerin yasal olarak silah taşıma özgürlüğünü savunuyor.









ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonu sırasında yine bir sivilin öldürülmesi, Başkan Donald Trump'a öfkeyi alevlendirdi. Demokratlardan "halka karşı örgütlü bir vahşet kampanyası" eleştirisi geldi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerinin, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde düzenlediği bir operasyon esnasında bir sivil daha öldürüldü. Söz konusu kişinin, ABD Sınır Güvenliği memurları tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Olay, Başkan Donald Trump ve yönetiminin kendi vatandaşlarına karşı izlediği politikalara yönelik öfkeyi yeniden alevlendirdi."Hükümetin yaydığı iğrenç yalanlar mide bulandırıcı"Pretti'nin ebeveynleri, oğullarının iddia edildiğinin aksine Cumartesi sabahı maskeli güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğradığında, polis memurları için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Ailenin birçok ABD medyasında yayımlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Hükümetin oğlumuz hakkında yaydığı iğrenç yalanlar aşağılık ve mide bulandırıcıdır. Alex, Trump'ın katil ve korkak ICE çeteleri tarafından saldırıya uğradığında elinde açıkça hiçbir silah yoktu." Açıklamaya göre Pretti, yalnızca bir ajanın yere yatırdığı bir kadını korumaya çalışmış, elinde bir cep telefonu tutmuş, ateş edilmeden önce de biber gazına maruz kalmıştı. .Sekiz polis tarafından çevrelendi, on el ateş açıldıSokağın ortasında yaşanan olaya ilişkin, farklı açılardan çekilmiş çok sayıda görgü tanığı videosu sosyal medyada yayıldı. Alman haber ajansı dpa'nın doğruladığı videolardan birinde, maskeli ve operasyon kıyafetli birden fazla kişinin bir kişiyi şiddetle yere yatırdığı farkediliyor. Görüntülerde, Pretti olduğu teyit edilen kişinin sekiz polis tarafından çevrelenmiş durumda olduğu da görülüyor. Bunun ardından silah sesleri duyuluyor. Videodaki seslerden, yaklaşık on el ateş edildiği anlaşılıyor. Farklı kişilerin ateş edip etmediği görüntülerden net olarak seçilemiyor. Kurban yerde hareketsiz yatarken maskelilerden en az birinin ateş etmeyi sürdüğü de söz konusu görüntülerde net bir şekilde görülüyor.İç Güvenlik Bakanlığı ve polis, silah taşıma ruhsatı bulunan Pretti'nin silahlı olduğunu iddia etti. Ancak videolara dayanarak net bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sosyal ağlarda dolaşan videolardan birinde, ajanların Pretti'den bir tabancayı aldığı izlenimi oluşsa da, bu, ilk atışlardan önce gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu durum, güvenlik güçleri için iddia edilen "akut hayati tehlike" tezini daha da tartışmalı hâle getiriyor.Beyaz Saray "yerli terörist" dediİç Güvenlik Bakanlığı, Pretti'nin taşıdığı iddia edilen silaha ait bir fotoğraf da yayımlarken Başkan Trump da, silahın dolu olduğunu öne sürdü.Bakanlık, ajanların tabancayı taşıyan kişiyi silahsızlandırmaya çalıştığını ancak bu kişinin direndiğini savundu. Bunun üzerine güvenlik görevlilerinden birinin ölümcül ateş açtığı belirtildi. Pretti'nin yasal silahını gerçekten çekip çekmediği ve ilk atıştan önce görünüşe göre silahsızlandırılıp silahsızlandırılmadığına ilişkin sorulara, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, basın toplantısında yanıt vermedi.Demokratlar bütçe kesintisi tehdidinde bulunuyorOlayın ardından California Valisi Gavin Newsom, Noem'in istifasını ve Trump'ın sınır dışı politikasının uygulanmasından sorumlu sınır güvenliği şefi Greg Bovino'nun görevden alınmasını talep etti. Ayrıca Demokratlar, ABD Senatosu'nda İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe kaynaklarını bloke etmekle tehdit ediyor.Pretti'nin ölümünün ardından Minneapolis'te sınır dışı baskınlarına ve bunlara karşı barışçıl eylemlerin bastırılmasına yönelik yeni protestolar düzenlendi. Bunun yanı sıra, onlarca kişi öldürülen kişinin konutu önünde mumlarla bir araya gelerek şaşkınlık, öfke ve yasın iç içe geçtiği bir anma nöbeti tuttu."Halka karşı örgütlü bir vahşet kampanyası"Minnesota eyalet yönetimi ve Minneapolis kent yönetimi, Trump'tan radikal sınır dışı politikasını uygulamakla görevlendirilen federal güçleri büyük şehirden çekmesini talep etti. Belediye Başkanı Jacob Frey, "göçmenlik kurumlarının memurlarının kamu güvenliğini zedelediğini" savunarak polis teşkilatının personel desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi ve eyaletin Ulusal Muhafızlarını yardıma çağırdı.Minnesota Valisi Tim Walz ise, Trump yönetimine güvenilemeyeceğini vurgulayarak ölümcül ateşin soruşturmasını eyaletin bizzat üstleneceğini açıkladı. Bir basın toplantısında "Bu konuda son sözü Minnesota adaleti söyleyecek. Söylemek zorunda" diyen Walz, "Minnesota'nın federal hükümet tarafından işgal edilmesinin uzun zamandır göçmenlik yasalarının uygulanmasıyla ilgisi kalmadı. Bu, eyaletimizin halkına karşı örgütlü bir vahşet kampanyasıdır" diye konuştu.Ocak ayının başında da, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Good'un Minneapolis'te bir ICE operasyonu sırasında aracında vurularak öldürülmesinin ardından hükümet, olayı hayati tehlike altında olan ICE memurunun meşru müdafaa fiili olarak nitelendirmiş, ancak o vakada da videolar, bu iddialardan daha farklı bir tablo çizmişti. Ülke genelinde, olayın ardından öfke büyümüş, göstericiler ve muhalefetteki Demokratlar, hükümeti orantısız güç kullanımı ve olayların aydınlatılmasında şeffaflık eksikliği ile suçlamıştı.Kaynak : Reuters