A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Trump'a öfke büyüyor : ABD'de yine bir sivil öldürüldü

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 25 Ocak 2026 12:28:47

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonu sırasında yine bir sivilin öldürülmesi, Başkan Donald Trump'a öfkeyi alevlendirdi. Demokratlardan "halka karşı örgütlü bir vahşet kampanyası" eleştirisi geldi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerinin, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde düzenlediği bir operasyon esnasında bir sivil daha öldürüldü. Söz konusu kişinin, ABD Sınır Güvenliği memurları tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Olay, Başkan Donald Trump ve yönetiminin kendi vatandaşlarına karşı izlediği politikalara yönelik öfkeyi yeniden alevlendirdi.



Sokakta vurularak öldürülen ABD vatandaşı Alex Pretti'nin ailesi, güvenlik güçlerini oğullarını meşru bir gerekçe olmaksızın öldürmekle suçladı. Aile ayrıca, Trump yönetiminin Minnesota eyaletindeki olayla ilgili yalanlar yaydığını öne sürdü. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yaşananları, bir ICE polisinin meşru müdafaası olduğunu iddia ederken olay anına ait videolar, ICE'nin kendilerini protesto eden sivillere yaptığı sert muameleyi gözler önüne serdi.

"Hükümetin yaydığı iğrenç yalanlar mide bulandırıcı"

Pretti'nin ebeveynleri, oğullarının iddia edildiğinin aksine Cumartesi sabahı maskeli güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğradığında, polis memurları için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Ailenin birçok ABD medyasında yayımlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hükümetin oğlumuz hakkında yaydığı iğrenç yalanlar aşağılık ve mide bulandırıcıdır. Alex, Trump'ın katil ve korkak ICE çeteleri tarafından saldırıya uğradığında elinde açıkça hiçbir silah yoktu." Açıklamaya göre Pretti, yalnızca bir ajanın yere yatırdığı bir kadını korumaya çalışmış, elinde bir cep telefonu tutmuş, ateş edilmeden önce de biber gazına maruz kalmıştı. .



Sekiz polis tarafından çevrelendi, on el ateş açıldı

Sokağın ortasında yaşanan olaya ilişkin, farklı açılardan çekilmiş çok sayıda görgü tanığı videosu sosyal medyada yayıldı. Alman haber ajansı dpa'nın doğruladığı videolardan birinde, maskeli ve operasyon kıyafetli birden fazla kişinin bir kişiyi şiddetle yere yatırdığı farkediliyor. Görüntülerde, Pretti olduğu teyit edilen kişinin sekiz polis tarafından çevrelenmiş durumda olduğu da görülüyor. Bunun ardından silah sesleri duyuluyor. Videodaki seslerden, yaklaşık on el ateş edildiği anlaşılıyor. Farklı kişilerin ateş edip etmediği görüntülerden net olarak seçilemiyor. Kurban yerde hareketsiz yatarken maskelilerden en az birinin ateş etmeyi sürdüğü de söz konusu görüntülerde net bir şekilde görülüyor.

İç Güvenlik Bakanlığı ve polis, silah taşıma ruhsatı bulunan Pretti'nin silahlı olduğunu iddia etti. Ancak videolara dayanarak net bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sosyal ağlarda dolaşan videolardan birinde, ajanların Pretti'den bir tabancayı aldığı izlenimi oluşsa da, bu, ilk atışlardan önce gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu durum, güvenlik güçleri için iddia edilen "akut hayati tehlike" tezini daha da tartışmalı hâle getiriyor.

Beyaz Saray "yerli terörist" dedi

İç Güvenlik Bakanlığı, Pretti'nin taşıdığı iddia edilen silaha ait bir fotoğraf da yayımlarken Başkan Trump da, silahın dolu olduğunu öne sürdü.

Bakanlık, ajanların tabancayı taşıyan kişiyi silahsızlandırmaya çalıştığını ancak bu kişinin direndiğini savundu. Bunun üzerine güvenlik görevlilerinden birinin ölümcül ateş açtığı belirtildi. Pretti'nin yasal silahını gerçekten çekip çekmediği ve ilk atıştan önce görünüşe göre silahsızlandırılıp silahsızlandırılmadığına ilişkin sorulara, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, basın toplantısında yanıt vermedi.

Trump'a yakın Beyaz Saray yetkililerinden Stephen Miller ise, sabıka kaydı bulunmayan Pretti'yi kanlı olayın ardından "yerli bir terörist" olarak nitelendirdi. Trump'ın da üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti, sivillerin yasal olarak silah taşıma özgürlüğünü savunuyor.



Demokratlar bütçe kesintisi tehdidinde bulunuyor

Olayın ardından California Valisi Gavin Newsom, Noem'in istifasını ve Trump'ın sınır dışı politikasının uygulanmasından sorumlu sınır güvenliği şefi Greg Bovino'nun görevden alınmasını talep etti. Ayrıca Demokratlar, ABD Senatosu'nda İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe kaynaklarını bloke etmekle tehdit ediyor.

Pretti'nin ölümünün ardından Minneapolis'te sınır dışı baskınlarına ve bunlara karşı barışçıl eylemlerin bastırılmasına yönelik yeni protestolar düzenlendi. Bunun yanı sıra, onlarca kişi öldürülen kişinin konutu önünde mumlarla bir araya gelerek şaşkınlık, öfke ve yasın iç içe geçtiği bir anma nöbeti tuttu.

"Halka karşı örgütlü bir vahşet kampanyası"

Minnesota eyalet yönetimi ve Minneapolis kent yönetimi, Trump'tan radikal sınır dışı politikasını uygulamakla görevlendirilen federal güçleri büyük şehirden çekmesini talep etti. Belediye Başkanı Jacob Frey, "göçmenlik kurumlarının memurlarının kamu güvenliğini zedelediğini" savunarak polis teşkilatının personel desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi ve eyaletin Ulusal Muhafızlarını yardıma çağırdı.

Minnesota Valisi Tim Walz ise, Trump yönetimine güvenilemeyeceğini vurgulayarak ölümcül ateşin soruşturmasını eyaletin bizzat üstleneceğini açıkladı. Bir basın toplantısında "Bu konuda son sözü Minnesota adaleti söyleyecek. Söylemek zorunda" diyen Walz, "Minnesota'nın federal hükümet tarafından işgal edilmesinin uzun zamandır göçmenlik yasalarının uygulanmasıyla ilgisi kalmadı. Bu, eyaletimizin halkına karşı örgütlü bir vahşet kampanyasıdır" diye konuştu.

Ocak ayının başında da, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Good'un Minneapolis'te bir ICE operasyonu sırasında aracında vurularak öldürülmesinin ardından hükümet, olayı hayati tehlike altında olan ICE memurunun meşru müdafaa fiili olarak nitelendirmiş, ancak o vakada da videolar, bu iddialardan daha farklı bir tablo çizmişti. Ülke genelinde, olayın ardından öfke büyümüş, göstericiler ve muhalefetteki Demokratlar, hükümeti orantısız güç kullanımı ve olayların aydınlatılmasında şeffaflık eksikliği ile suçlamıştı.

Kaynak : Reuters


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Davos’ta konuşan Larry Fink’ten itiraf: “Sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi”
Küresel Yardım Çöküşüyle Birlikte AB, Belirleyici Bir Sınavla Karşı Karşıya
QENDIL’in Çöküşü, Gölge Filonun Battaniyesi Altında Bir Felaket, Komplo ve Jeopolitik Oyun
“Sen Kimsin Mamdani?” Hukuku Eğip Büken Belediyecilikten Küresel Faşizme
Stranger Things ve Montauk’taki Gizli Deneyler İddiası Zihin Kontrolü, Çocuk Deneyleri ve Soğuk Savaşın Karanlık Mirası
Trump'a öfke büyüyor : ABD'de yine bir sivil öldürüldü
Suriye'den Irak'a nakil: 9 bin IŞİD'liye ne olacak?
Avrupa'nın Stratejik Sessizliği ve Grönland Şoku
Avrupa'nın Arktik Anı: Grönland, NATO ve Davos'taki Stratejik Zorunluluk
Açık Sözlü Emperyalizm: Trump, Şantaj ve Venezuela Petrolü

Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda

Amerikada Saklı Karanlık Bir Ailenin Nazi Casusluk Gizemi
Bir Gençlik Çağrısı: Yosef’in Son Akşamı
ABD’deki Korku Duvarını Yıkan Yahudi Kadın, Amerikan Konsantrasyon Kampının İnanılmaz Hikayesi
İnsanın İçindeki Hakikat, Maskelerin Dünyasında Kaybolmayan İman
Türkiye’nin Yeraltı Haritası, Uluslararası Mafya Ağlarının Kavşağına Dönüşen Bir Ülkenin Hikayesi
Hasan Tahsin
SERVET
ŞAKİ...
İCMAL
PALAVRA

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 