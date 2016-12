Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 06 Aralık 2016 13:50:31





Amazon'dan yeni nesil market: Kasa yok, kuyruk yok Amazon, kasa ve kasiyer olmayan market konseptini hayata geçirdi. Amazon Go adını taşıyan market, şirketin merkezinin de bulunduğu ABD’nin Seattle şehrinde açıldı. 167 metrekarelik bir alanı kaplayan markette müşteriler diledikleri ürünleri aldıktan sonra herhangi bir ödeme yapmadan marketten çıkabiliyor. Aldıklarının ücreti daha sonrasında Amazon hesaplarına yansıtılıyor.Müşteriler mağazaya Go uygulamasını taratarak girebiliyor. Mağazaya girildiğinde sensörler ve bilgisayar görüşü teknolojisiyle müşterilerin hangi ürünleri aldıkları takip ediliyor. Müşteriler standart alışverişlerini sürdürürken, mağazadaki sensörler hangi ürünlerin sepete eklendiğini tespit ediyor. Müşteriler mağazadan çıkış yaptığında da bu ürünlerin ücreti, Amazon hesaplarına yansıtılıyor.Amazon Go, standart bir markette bulunacak pek çok ürünü barındırıyor. Atıştırmalıklar, içecekler, salata ve sandviç gibi hazır yemekler, ekmek ve süt gibi ürünler mağazada bulunuyor.Mağazada şu an için sadece Amazon çalışanları alışveriş yapabiliyor. Amazon Go, 2017’nin başlarından itibaren herkese açılacak.