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DİTİB'le ilgili casusluk iddiaları genişliyor

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 24 Ocak 2017 13:49:58

Almanya'da Diyanet İşleri Türk - İslam Birliği'ne bağlı imamların casusluk yaptığına ilişkin iddialar büyüyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, DİTİB imamlarının 28 kişi ve 11 kurum hakkında casusluk yaptığını açıkladı. Almanya’daki DİTİB'e yönelik casusluk suçlamaları genişliyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, Kölner Stadt Anziger gazetesine yaptığı açıklamada devlet okullarında din bilgisi eğitimi veren beş öğretmenin isminin de casusluk listesinde çıktığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, imamların bu beş öğretmen hakkında açık bir şekilde muhbirlik yaptığı kaydedildi.



Şu ana dek listenin kamuoyuna hiç yansımadığı ya da kısmen yansıdığı belirtilen açıklamada, toplam 28 kişi ve 11 kurumun listede bulunduğu kaydedildi. Listelerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle Köln, Düsseldorf ve Münih başkonsoloslukları bölgesinde DİTİB imamları tarafından hazırlandığı ve Ankara'ya iletildiği ifade edildi.

Eğitim Bakanlığı'nın "beş öğretmene casusların adını vermediği bu nedenle kurbanların belirsiz kişilere yönelik suç duyurusunda bulunduğu” kaydedildi.

DİTİB: Bir hataydı

Almanya’da DİTİB camilerinde görevli imamların, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Ankara’ya bilgi notları gönderdiği DİTİB tarafından doğrulanmıştı. Ancak DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, “casusluk” suçlamalarını reddetmiş ve bu imamların hata yaptığını, bundan dolayı üzüntü duyduklarını belirtmişti.

DİTİB'in açıklamasında, içerisinde din yetkililerinin Gülen yapılanmasının olası üyeleri hakkında rapor yazılmasını talep ettiği e-postaların aslında Alman konsoloslukları ve din ataşelerine hiç ulaşmamış olması gerektiği belirtildi. Federal Başsavcılık da geçen hafta casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Geçen hafta Federal Meclis'te yapılan bir oturumda, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schröder (CDU),  eyaletlerden DİTİB'in dini bir cemaat olarak gerekli koşulları yerine getirip getirmediğini belirlemelerini istedi.  Federal hükümetin bu süreci gözlemlemeye devam edeceği ve bunlardan gerekli sonuçları çıkaracağını kaydeden Schröder, "İmamlara tanınan özel statülerin de haklı olup olmadığının araştırılması gerek” demişti.

Almanya'da 900 cami

Amanya’da DİTİB’e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor. DİTİB, Alman basınında aralık ayında yer verilen haberlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlarını Türk konsolosluklarına ihbar etmek suçlamaları ile gündeme gelmişti.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin kimliği: 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelinde kendisine bağlı derneklerin bu alandaki faaliyetlerini koordine etmek amacıyla 05.07.1984 tarihinde kuruldu. DİTİB kısa adıyla bilinen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, 230 dernekle kurulmuş olmasına rağmen gelişmeye devam etmiş, günümüzde 896 derneğin üst organizasyonu niteliğini almıştır. Alman Dernekler Yasası uyarınca faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, yapılan kamuoyu yoklamaları ve istatistiklere göre Almanya’daki Müslümanların % 30’unu temsil eden, alanındaki en büyük kuruluş haline gelmiştir. DİTİB Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Kasa Denetçileri olmak üzere 4 ana yönetim biriminden meydana gelir.

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