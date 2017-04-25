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İmam hatiplerde “bilim” patlaması

Kategori Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | Yorumlar 0 Yorum | 25 Nisan 2017 11:27:15

TÜBİTAK’tan imam hatiplere ödül yağdı. TÜBİTAK’ın ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda, 2011 yılına kadar ödül alamayan imam hatipler, bu yıl 10 birincilik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplamda 20 ödül kazandı. Ödüllendirilenler arasında“Güneşin deklinasyonu ile kıble yönü tayini”gibi projeler de var.

İmam hatip liseleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) da gözdesi haline geldi. Türkiye’nin en eski ve en prestijli proje yarışmalarından biri olan ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na bu sene bin 257 başvuru yapan imam hatip lisesi öğrencileri 10 birincilik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük ödülünün sahibi oldu.



Bilimsel ödüllerin verildiği fen liseleri, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinin de başvurduğu yarışmada 2011 yılına kadar ise hiç ödül alamayan imam hatip liseleri öğrencileri bu yıl toplamda 20 ödül birden aldı. Bölge birincisi olan 10 imam hatip lisesinin projesi gelecek ay Ankara'da yapılacak Türkiye finalinde yarışacak.

2011’de bir, 2017’de 20 ödül

Daha önce “Papaz Eriğini, İmam Eriğine Çevirme”, “Kanser Hastalığını Yenmede Dini İnancın, Duanın ve Olumlu Düşünmenin Etkisi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı projelerle kamuoyunun gündemine gelen imam hatip liseleri, bu tarz ‘bilimsel’ çalışmalarıyla 2011 yılına kadar hiçbir kategoride ödül alamadı. 2011’de ve 2012’de birer birincilik, 2013’te bir ikincilik, 2014’te bir ikincilik ve bir teşvik, 2015’te bir teşvik ödülü alan imam hatip liseleri, geçen yıl ise bir teşvik, bir ikincilik ve bir üçüncülük ödülü alabildi. 2017’de ise ödül sayısı 20’ye fırladı.

‘Önümüzdeki yıl daha da artacak’

MEB’in resmi internet sitesinden bu sonuçlar, “Anadolu İmam Hatip Liseleri, akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda başarılı çalışmalara ve etkinliklere imza atmaya devam ediyor” ifadeleriyle duyuruldu. Yazıda, imam hatiplerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nde (TEOG) ve TÜBİTAK proje yarışmalarında kazandıkları derecelerle dikkatleri üzerine çektiği belirtildi.

İmam hatipli öğrencilerin başvuru sayılarının her geçen yıl arttığını bildiren MEB, “Başvuru sayılarıyla beraber dereceye giren proje sayıları da ciddi oranda arttı. Bu sene başvuran bin 257 İmam Hatip Lisesi projesinden 65’i bölge finallerine kalma başarısı gösterdi. 12 bölge finalinde yarışan bu projeler önemli dereceler elde etti” ifadelerini kullanırken, önümüzdeki yıllarda 2 binin üzerinde başvuru yapılmasının hedeflendiğini vurguladı.

***

Güneşin deklinasyonu ile kıble yönü tayini

Bölge birinciliği kazanan projeler şöyle:
»Tarih: “Osmanlı padişahlarının mevcut portreleri tarih bilincimizi ve ecdat algımızı nasıl etkiliyor?” projesi

»Kimya: “Doğallığı, hijyeni ve sağlığı önceleyenlere” projesi

»Teknolojik Tasarım: “Programlamayı öğreten eğitim seti tasarımının yapılması ve prototipinin üretilmesi – Kodobot” projesi

»Matematik: “Doğrusal programlama kullanılarak tarım alanları için maksimum kar modelinin oluşturulması ve çözümlenmesi, Konya örneği” projesi

»Kodlama: “Robotik el sisteminin üç boyutlu el hareketleri ile online sistem üzerinden kontrolü-teletouch” projesi

»Fizik:“Epilepsi hastası bireyler için kriz anı tespiti yapan uyarı sisteminin geliştirilip prototipinin üretilmesi” projesi

»Coğrafya: “Yola çık yol açık” projesi

»Sosyoloji: “Kazan ilçesinin 15 Temmuz Darbe Girişimi’ndeki rolü ve kahraman unvanını alması” projesi

»Değerler Eğitimi: “Diziler aracılığıyla değerlerin dönüşüme uğradığına yönelik karşılaştırmalı bir çalışma: Lise Öğrencileri Örneği” projesi

Bölge ikinciliği kazanan projeler
»Türk Dili ve Edebiyatı: “Kâinatın Özü su imgesi: Fuzuli’nin bir beytinde yatay ve dikey boyutların sembolizmi” projesi

»Değerler Eğitimi: “Harput’un manevi önderlerinin ışığında eğitimde güzel ahlak” projesi

»Coğrafya: “Biyokorsanlar Endemik Hazinemizin Peşinde” projesi

»Fizik: “Madeni ve Madenciyi Arama, Tespit Etme Ve Kurtarma Sistemi (M-Mateks)” projesi

Yarışmada ayrıca, “Güneşin deklinasyonu ile kıble yönü tayini” projesiyle ‘fizik’ alanında; İstanbul “Lise son sınıf öğrencilerinin Türkiye’nin 1939-74 arası yakın tarihi hakkındaki bilgilerinin araştırılması (Üsküdar Örneği)” projesiyle ‘tarih’ alanında, “Hem okuyucu hem yazar sitesi Wattpad’in ergen bireyler üzerindeki psikolojik etkisinin incelenmesi” projesiyle ‘psikoloji’ alanında bölge üçüncülüğü kazanan projeler oldu.

ÇAĞLAR BALLIKTAŞ | birgun.net

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