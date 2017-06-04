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"Değişim görmek için Erdoğan'a karşı sertleşmemiz mi gerekiyor?"

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 04 Haziran 2017 01:15:39

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Washington Büyükelçisi'nin maili hacklendi; işte Türkiye ile ilgili iddialar… BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan e-postalar, Büyükelçi’nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğunu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıklarını gösterdi.

Büyükelçi Yusuf el-Uteybe'nin e-posta hesabını ele geçirdiğini savunan bir hacker grubu, Büyükelçiye ait olduğunu öne sürdüğü bazı postaları ABD'li medya kuruluşları "The Intercept, HuffPost ve The Daily Beast"e gönderdi. Söz konusu medya kuruluşları hacker grubunun Rusya uzantılı bir mail adresi kullandığını ve kendilerini daha önce Demokrat Parti'nin maillerini ele geçiren grupla bağlantılı gösterdiğini belirtti.



The Intercept, hackerların ya Rus olduğunu ya da kendilerini Rus gibi göstermek için bu bilgileri verdiklerini yazdı. Bu kuruluşlarda yer alan ve Büyükelçiye ait olduğu öne sürülen e-postalarda el-Uteybe'nin İsrail yanlısı FDD'nin CEO'su Mark Dubowitz ve Kıdemli Danışmanı John Hannah ile sık sık yazıştıkları görülüyor.

Bu yazışmalarda iki tarafın da Arap Baharı'ndan endişe ettikleri, Katar'ın Müslüman Kardeşler ve Hamas'a verdiği desteği "teröre destek" olarak yorumladıkları ve bunun için önlem alma ve Amerikan politikalarını etkileme hedefi güttükleri anlaşılıyor.

Dubowitz'den el-Uteybe'ye bu yıl 10 Mart'ta gönderildiği iddia edilen bir mektupta, BAE ve Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren uluslararası bazı firmaların İran'da da iş yapmayı planladıkları belirtilerek söz konusu şirketlerin isim listesi gönderiliyor. Mektupta Dubowitz, "Daha önce konuştuğumuz gibi bu hedef listedeki şirketler seçim yapmak durumunda." ifadelerine yer veriyor.

El-Uteybe'nin FDD yetkililerine gönderdiği iddia edilen bazı e-postalarda Mısır'daki darbeyi "devrim 2.0" olarak adlandırdığı, Sisi yönetimindeki ordunun hükümeti zorla düşürmediğini, tersine sokağa çıkan halkın taleplerine cevap verdiğini savunuyor. Yine Büyükelçi'nin gönderdiği iddia edilen bir mektupta, Ortadoğu'da ılımlı olarak sadece BAE ve Ürdün kaldığını, ABD'nin aşırılıkçılara karşı bu ılımlı ülkeleri desteklemesi gerektiğini öne sürüyor.

Maillerdeki Türkiye bölümleri
 
Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen e-postalar arasında Türkiye'yle ilgili bölümler de yer alıyor. Bunlardan birisi 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili.

"FDD ve BAE'ye karalama makalesi" konu başlıklı bir postada, FDD'nin kıdemli danışmanı John Hannah'ın, "Merhaba Büyükelçi. Size bir makale yolluyorum. Orta büyüklükte bir Türk gazetesi, FDD ve BAE'yi bazı başkalarıyla birlikte Türkiye'deki darbenin arkasındaki komplocular arasında zikretmiş. Sizinle birlikte anılmaktan onur duydum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Erdoğan'ın son ABD ziyareti de var

Bir başka e-postada ise, FDD'nin Müslüman Kardeşler üzerine Mayıs başında düzenlediği bir toplantının notları yer alıyor. Söz konusu postada FDD CEO'su Mark Dubowitz, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce'a "Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizde doğru yaklaşım nedir? Türkiye'yi kaybetmenin ABD için birtakım stratejik sonuçları olur. Değişim görmek için Erdoğan'a karşı sertleşmemiz mi gerekiyor?" diye sorduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Washington ziyaretine de atıf yapılan e-postada,
"-Kendi değerlerimize sahip çıkacağımızı açıkça ifade etmeliyiz. Korumalarının geçen hafta burada sebep olduğu şiddet kabul edilemez.
- Sosyal medya, televizyon, radyo vs. medyada bir platformumuz olmalı ve bu platformda Türkiye'de hak ve özgürlüklerin durumu hakkında tartışmalar düzenlenmeli.
- (Türkiye'de) Özgürlüğün olmamız gerektiği ölçüde güçlü ve net bir savunucusu olmadık."

Bir diğer yazışmada ise 11-14 Haziran tarihlerinde FDD'nin BAE devlet yetkilileriyle gerçekleştirmeyi planladığı bir konferansın gündem maddeleri tartışılıyor:
"Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi
- Erdoğan'ın başkanlığının doğuracağı sonuçlar
- Erdoğan'ın bölgedeki rolü ve hedefleri
- Kürt Meselesi
- Türkiye'nin zikredilen ülkelere yönelik politikaları
- ABD ile BAE'nin, Türkiye'yi daha iyi davranış sergilemeye yönlendirmek ya da mecbur etmek için atabileceği adımlar
- Siyaset, ekonomi ve güvenlik açısından kullanılabilecek araçlar"

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