Kategori: Dünya | 0 Yorum | 05 Haziran 2017 05:48:03





Körfez’de sıcak gelişme… Dört ülke ilişkileri kesti… Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Müslüman Kardeşler'in de aralarında bulunduğu 'terör örgütleri'ne destek vermekle itham ettiği Katar ile diplomatik ilişkileri kesti.Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Riyad Yönetimi’nin sınırlarını kapattığını; kara, deniz ve hava temasını kestiğini duyurdu. SPA, amacın Krallığı terörizm ve aşırılıkçılık tehlikesinden korumak olduğunu aktardı.Suudi Arabistan, Yemen’de Husilere karşı yürütülmekte olan savaş için kurulan koalisyondan Katar’ı çıkardı. Mısır da hava sahasını ve limanlarını Katar’a kapattı.BAE, Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre; Abu Dhabi Yönetimi, Doha’yı “terörizmi, aşırılıkçılığı ve mezhepçiliği desteklemek, finanse etmek ve benimsemekle” suçladı.Bahreyn resmi haber ajansı da “ülkenin güvenlik ve istikrarını sarsmak ve iç işlerine karışmakla” suçladığı Katar’la ilişkilerini kesti.Mayıs ayının sonlarında Katar resmi haber ajansının internet sitesinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’ye atfedilen İran ile İsrail lehine yorumlar yayınlandı. Körfez ülkeleri ise bu açıklamalara çok sert tepki gösterdi.Katar Yönetimi, sitenin kontrolünün hackerlar tarafından ele geçirildiğini ve yorumların gerçeği yansıtmadığını savunsa da söz konusu ülkeler Doha merkezli Al Jazeera dahil Katar medyasını ülkelerinde yasakladı.Katar İslamcılara destek verdiği gerekçesiyle komşuları tarafından uzun bir süredir eleştiriliyordu. Katar’la ilgili en büyük endişe ise, Suudi Arabistan ve BAE tarafından yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketiydi.Suudi Arabistan’ın başı çektiği Körfez ülkeleri, Mısır’ın darbeyle görevden indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye destek veren Katar’la ayrı düşmüştü. Ve Mart 2014’te Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, Katar’ı iç işlerine karışmakla suçlamış ve diplomatik ilişkilerini kesmişti.Katar, bazı Müslüman Kardeşler üyelerinin ülkeden ayrılmasını sağlayıp bazılarını da susturunca, 8 ay sonra büyükelçiler görevlerine dönmüştü. Fakat 2014 yılında yaşanan krizde kara ve deniz sınırları kapatılmamıştı.O tarihten bu yana Katar, aşırılıkçı grupları finanse ettiği yönündeki iddiaları tekrar tekrar ve güçlü bir şekilde reddediyordu. Ancak Batı Doha’yı Suriye’de Nusra Cephesi olarak bilinen El Kaide iltisaklı örgütü desteklemekle suçluyor.