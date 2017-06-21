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Bir fotoğrafın anatomosi – Cehalet!!!

Kategori Kategori: Fotoğrafın anatomisi | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Ferruh Dinçkal | 21 Haziran 2017 14:18:35

Molozlar arasında bir adam… Adam dediysem lafın gelişi. Molozların üstünde iki kepçe. Arka planda cami. Molozların üzerindeki adam Türkiye Cumhuriyeti başkentinin Büyükşehir Belediyesi Başkanı İ. Melih Gökçek… Asıl soru, ne olduğu değil. “bu nasıl bir ruh hali?”

Cumhuriyetin başkenti Ankara kentinin seçilmiş yöneticisinin bir anıt yapının yıkıntılarının önünde poz vermesi ne anlama gelir?



Anıt bina derken bahsettiğimiz Cumhuriyet dönemi simgelerinden İller Bankası…
1937 yılında, İller Bankası (Belediyeler) Mimari Proje Yarışması’nda birincilik ödülü kazanan Seyfi Arkan tarafından tasarlanan bina birinci derece tescilli kültür varlığı idi.

Birinci derece tescilli kültür varlığı nasıl yıkılır dediğinizi duyar gibiyim. Bu ülkede yeniden yapacağız diye ne tescilli kültür varlığı yıkıldı, hemen akla gelenlere bakalım. Karaköy rıhtımda postane binası, Yassıada…  Restorasyon konusuna girmiyorum bile.

Peki bu binanın ödüllü mimarı Seyfi Arkan kim?

1930’lu yıllarda ‘Atatürk’ün mimarı’ olarak tanınmış. Florya Deniz Köşkü, Genel Sekreterlik, Yaverlik ve Başbakanlık Köşkleri gibi yapıların mimarı. Türkiye’nin öncü sosyal konut örneği olan Zonguldak Üzülmez ve Kozlu-Kılıç işçi sitelerini ve pek çok kent ve kasaba için yerleşim planlarını hazırlamış. Tüm meslek yaşamında modernist bir çizgide tasarım yapmış.

Gelelim fotoğrafın anatomisine.



Önde ışık değeri yüksek ayakta zafer kazanmış komutan edası ile Ankaralı seçmenlerin seçtiği İ.Melih Gökçek.

Sol elli arkasında, sağ eli tamam anlamına gelen başparmağı yukarda bir yumruk.

Suratta şımarık bir gülüş. Ceketin önü açık göbek hafif dışarda.

İkinci planda molozlar üzerinde iki adet kepçe tozlar arasında, farları açık ve tozun etkisini yükseltip anlatılmaya çalışılan yıkımın boyutunu vurguluyor.

En arka planda da cami var ki mesajı belli.

Fotoğrafın gece çekilmesi etkiyi arttırmış.

Ceket ve göbek olmasa sanırsınız seçim afişi için çekilmiş

Yani resim diyor ki bize kimse karışamaz.
Tüm değerleri yıkarız.
Güç bizde.
Biz bu gücü doğmalardan alırız.

Fetonun cinlerinin olduğunu onlar sayesinde kandırıldığını söyleyen, sanata tüküren, tarihi değerlere önem vermeyen bir cehalet için hakkını verelim ortalamanın üstünde bir fotoğraf…

Sonuç

Ülkede bu inşaat ve beraberindeki rant hırsı, dahası iktidarın Cumhuriyetin aydınlanma kazanımlarına olan düşmanlığı sürdüğü sürece sırada hangi yapı ya da değerler var bilemem ama eminim ki işin varacağı nokta Anıtkabir’dir.


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