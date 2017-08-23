Kategori: Dünya | 0 Yorum | 23 Ağustos 2017 02:58:44





Almanya'da yeni 'Erdoğan' çağrısı: Ailesine yönelik yaptırım uygulansın… Alman Federal Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Almanya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ve ülkeye yönelik tutumuna tepkiler artarak devam ediyor.Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman Federal Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcü Yardımcısı Kiesewetter, "Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışındaki mal varlığını dondurmamızın mümkün olduğunu düşündüğünü” belirtti.Berlin merkezli bir radyo kanalına demeç veren Kiesewetter, Avrupa Birliği'nin (AB) de yaptırımlar uygulamasının mümkün olabileceğine işaret etti.Hristiyan Demokrat Birlik partili Kiesewetter, AB'nin turizm konusunda Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum izleyebileceğini ifade ederek, "Eğer Avrupalılar Türkiye'de tatil yapmazsa, ülkede ciddi bir gelir sorunu yaşanır” şeklinde konuştu.Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyesi Kiesewetter, Türkiye'nin Batı'ya sırtını döndüğünü ifade etti. "Türkiye orta vadede NATO'ya veda edebilir” diyen Kiesewetter, Türkiye'nin son zamanlarda izlediği tutum nedeniyle artık güvenlik alanında ortak olmadığını dile getirdi. Kiesewetter, "NATO'nun temsil ettiği değerler, Türkiye'de ayaklar altına alındı” dedi.Türkiye'nin bu tutumu nedeniyle güvenlik politikasında değişiklik gerektiğini beliren Kiesewetter, "Güvenlik politikamızı yeniden düzenlemeyiz” şeklinde konuştu.Alman siyasetçi Kiesewetter, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında Batı'nın sorumluluğu bulunmadığını vurgulayarak gerginliğin "Erdoğan'dan kaynaklandığını” kaydetti.Kiesewetter, Almanya'daki Türklere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Erdoğan'a karşı koyma konusunda Almanya'da yaşayan Türklerin cesaretlendirilmesi çağrısında bulunan Kiesewetter, Türkiye kökenlilerin kurduğu Erdoğan karşıtı sivil toplum örgütleri ile iletişimin artırılması gerektiğini belirtti.