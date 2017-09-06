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Biri çağdaş eğitim mi dedi? İlkokulda 'sistem' propagandası...

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 06 Eylül 2017 04:54:26

MEB , ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler kitabında, TBMM’nin açılışına yarım sayfa yer ayırırken 15 Temmuz darbe girişimini 3 sayfada anlattı. Kitapta başkanlık sistemi övülerek 9 yaşındaki çocuklara ‘sistem’ propagandası yapıldı. Yeni müfredattan Atatürk’ü ve evrim teorisini çıkartan, cihatı ibadet olarak sunan Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklara AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yorumlatmaya hazırlanıyor.


15 Temmuz’u saat saat sayfalarca anlatan MEB, TBMM’nin kuruluşuna ise yarım sayfa ayırdı. Başkanlık sistemi de “yeni sistem, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da tahkim etmiştir” denilerek 9 yaşındaki çocukların kitaplarına sokuldu.

Başkomutan Erdoğan

Erdoğan’ın 15 Temmuz’da “sokağa çıkın” çağrısına ilişkin “Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla inancını, vatanını, milletini, demokrasiyi ve hukuk devletini savunmak üzere ülkemizin her yerinde milyonlarca insan sokaklara döküldü, darbe tehdidi gelebilecek yerleri kuşattı. O gece Çanakkale ruhu yüzyıl sonra yeniden canlandı ve tarihe altın harflerle geçen bir direniş, diriliş, yükseliş öyküsüne hayat verdi. Aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına, bayrağına, vatanına sahip çıkmasının ifadesi olan bu zafer, Çanakkale’de yazılan, Milli Mücadele’de tekrar eden bir destanın devamıdır ” ifadeleri kullanıldı.

Mücadele devam ediyor

Darbe girişiminin ardından 29 gün boyunca devam eden “demokrasi nöbeti”ne de yer verilen kitapta, KHK ihraçları ve yaşananlar ucu açık şekilde “Hükümetimiz, aziz milletimizin desteğiyle geri püskürtülen bu hain darbe girişiminden sonra, FETÖ terör örgütüne yönelik mücadelesini genişleterek, darbeci hainlerin ve onlarla işbirliği yapanların süratle adalete teslim edilmesi sağladı. Devlet ve toplum hayatımızın FETÖ terör örgütünden temizlenmesine yönelik mücadele devam ediyor” ifadeleri ile yer aldı.

Şükran mektubu

Çocukların tartışma konuları içine de sokulan 15 Temmuz hakkında “15 Temmuz’da teröristler başarılı olsaydı bireysel özgürlüğümüz olabilecek miydi?”, “15 Temmuz’da demokrasi ve vatanına sahip çıkan vatandaşlarımız hangi duygu ve düşüncelerle hareket etmişlerdir” gibi sorular da kitaplarda yer aldı. Çocuklardan “15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği kahramanlığı anlatan bir afiş hazırlamaları” ve “15 Temmuz şehit ve gazilerine ülkemiz için yaptıklarından dolayı şükranlarınızı anlatan birer mektup yazmaları” talep edildi.

Çocuklara propaganda

4. sınıf sosyal bilgiler kitabında başkanlık sistemi “reform” olarak anlatılırken, “Yeni sistem, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da tahkim etmiştir” iddiasında bulunuldu. Saray’ın fotoğrafının da yer aldığı kitapta başkanlık sistemi ile “Kuvvetler arasındaki ayrımın çizgileri net olarak belirlenmiş, siyasi istikrar garanti altına alınmış, demokratik yönetim güçlendirilmiştir. Yeni sistemle birlikte halkın seçtiği milletvekilleri sadece yasama görevi yapacak, yine halkın seçtiği cumhurbaşkanları da yalnızca yürütme faaliyetini yerine getirecektir. Anayasa değişikliği ile getirilen yeni sistem, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını da tahkim etmiştir” denildi.

Erdoğan’ı yorumlama

Bir başka kitapta ise çocuklardan Erdoğan’ın sözlerinin yorumlanmasının istenmesi de dikkat çekti. 11. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı kitabında Erdoğan’ın darbe girişiminden 4 gün sonra yaptığı konuşmanın “toplumsal barış ve huzur ortamı” açısından yorumlamaları istendi.

Kaynak : Cumhuriyet

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