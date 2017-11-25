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15 yılda 6 bin 375 kadın öldürüldü…
Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 25 Kasım 2017 10:02:12
CHP'li Şenal Sarıhan yaptığı basın açıklamasıyla AK Parti iktidarı döneminde 6 bin 375 kadının öldürüldüğünü söyledi. Sarıhan bu cinayetlerin yüzde 50’sinden fazlasının OHAL sürecinde gerçekleştiğini belirtti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Şenal Sarıhan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında AKP’nin 15 yıllık iktidarı boyunca 6 bin 375 kadının öldürüldüğünü belirtti.
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında kadın cinayetlerinin sayısı 66 iken geçtiğimiz yıl 328’e bu yılın ilk 10 ayında ise 338’e ulaştığını ifade eden Sarıhan yayınladığı mesajda “Üstelik bu cinayetlerin yüzde 50’sinden fazlası olağanüstü güvenlik önlemleriyle hayatımızın antidemokratik koşullara mahkum edildiği OHAL sürecinde gerçekleşti. Söz konusu verilere öldürme dışındaki şiddet eylemleri eklendiğinde ise tablonun ne kadar vahim olduğu ortaya çıkıyor” dedi
Sarıhan’ın verdiği bilgiye göre AK Parti’nin iktidarda olduğu yıllardaki kadın cinayetlerine ilişkin sayılar şöyle:
2002 yılında 66 kadın‘SİYASİ SORUMULUK AKP’YE AİT’
Şenal Sarıhan, tablonun siyasi sorumluluğunun AK Parti’ye ait olduğunu vurgulayarak “Kadın erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğunu söyleyerek eşitliğe inanmadığını açıkça beyan eden bu zihniyetin yarattığı politik ve toplumsal iklimde kadınlar ezilmeye mahkum edilmektedir.” ifadelerini kullandı.
Şenal Sarıhan kadın cinayetleriyle ilgili mesajının sonunda şunları söyledi: “Şiddetle baş etmenin yolu ise salt kadınların büyük mücadelelerle kazandığı yasalarla mümkün değildir. Altına imza atılan uluslararası sözleşmelerin ve yasaların eksiksiz uygulanması yanında kadının insan haklarını koşulsuz bir şekilde kabul etmek ve yaşam pratiğine dönüştürecek tutarlı bir devlet politikası üretmek gereklidir. Bu amaçla her geçen gün lailklikten uzaklaşan, cinsiyetçi söylemlerle bezenen eğitim politikasından başlanarak yaşamın her alanında eşitlikçi bir siyaset ve dil geliştirilmelidir. Yukarıdaki verilerin birer rakam değil, her birinin birer can ve yaşam olduğunu bir kez daha anımsatarak yetkilileri kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin politikalar üretmeye ve göreve davet ediyoruz.”
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