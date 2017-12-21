Kategori: Dünya | 0 Yorum | 21 Aralık 2017 23:58:46





-Evet -Hayır -Çekimser

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin “İsrail’in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri” başlıklı karar tasarısını görüşmek üzere özel oturumla toplandı.BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada karar tasarısı, ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.ABD ve İsrail’in yanı sıra, sadece Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullandı.Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Litvanya, Lesoto, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Tuanda, Soloman adaları, Güney Sudan, Trinida Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kaldı.TasarıBM Güvenlik Konseyi’nden 1967’den 2016’ya kadar geçmiş 10 karar’a atıf yapan tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasına ilişkin kararına atıfta bulunarak “Kudüs’ün statüsüne ilişkin son kararlara yönelik derin teessüfte” bulunuldu.Tasarı metninde “Kutsal Kudüs şehrinin statüsünde, karakter ve demografisini değiştirmeye gönelik herhangi bir adımın geçersiz, hükümsüz olduğu ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları uyarınca feshedilmesi gerektiği beyan olunur ve bu bağlamda tüm üye devletlerden Güvenlik Konseyi 478 (1980) sayılı kararı gereğince Kutsal Kudüs şehrinde diplomatik misyon açmaktan kaçınması çağrısında bulunuluyor” ifadesine yer verildi.Tasarı aynı zamanda tüm üye devletlere BMGK’nin Kudüs kararlarına uyması ve bu kararlara aykırı atılan adım ve kararları tanımamaları talebinde bulunuyor.Tasarı aynı zamanda Filistin’de iki devletli çözümü tehlikeye atan olumsuz trendleri tersine çevrilmesi ve BM kararları kapsamında ve Madrid karaları kapsamında Ortadoğu’da kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanması için uluslararası ve bölgesel çabalara hız verilmesi çağrısında bulunuyor.Trump tehdit etmiştiDün akşam kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD’nin Kudüs kararı, Batı Şeria, Ramallah ve Kudüs başta olmak üzere birçok noktada protesto ve çatışmaların fitilini ateşledi. Protestolarda İsrail güçlerinin gerçek mermi dahi kullandığı sert müdahalelerde birçok kişi yaralandı ve can kayıpları yaşandı.OYLAMA ÖNCESİ KONUŞMALAR"Bir BM üyesi tüm diğer üyeleri tehdit etti"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması öncesinde yaptığı konuşmada, "Bir BM üyesi tüm diğer üyeleri tehdit etti... Bu etik değildir.... BM üyesi ülkelerin iradeleri satılık değildir" dedi.Çavuşoğlu konuşmasında şu konuların altını çizdi: "Birçok kez buraya geldik ve Filistinli insanların bizim gibi yaşamaya hakkı olduğunu, refah yaşamaya hakları olduğunu ve kendilerinin olanın tadını çıkarma hakları olduğunu söyledik. Ama, Filistin halkı en temel haklarını bile kullanamıyor. Bugün şunu hatırlatmak önemli; Filistinliler yalnız değildir. Filistinlilerin 1967 sınırlarını ve Doğu Kudüs Başkenti ile devlet kurma hakkı vardır. Fakat BM üyesi ABD’nin Kudüs’ü İsrail’i Başkenti olarak tanıması tüm BM kararlarına uluslararası kararlara evrensel değerlere aykırıdır. Kudüs üç din için de kutsal bir kenttir. Tüm insanlığın sorumluluğudur tarihi sorumluluğunu korumak. Kentin çok kültürlü çok dinli kumaşı bozulmamalıdır. İki devletli bir çözüm gerekir."İsrail BM Temsilcisi: "Hiçbir BM kararı, hiçbir boş konuşma, hiçbir genel kurul kararı bizi Kudüs’ten ayıramayacaktır”İsrail BM Temsilcisi Danny Dannon konuşmasının başlangıcında Milattan Sonra 67 yılına ait üzerinde İbranice yazan bir bozuk parayı tüm kurula göstererek “Bu bozuk para Yahudi atalarımızın Kudüs’le olan binlerce yıllık bağının kanıtıdır. Hiçbir BM kararı, hiçbir boş konuşma, hiçbir genel kurul kararı bizi Kudüs’ten ayıramayacaktır” dedi. Dannon Kudüs’e ilişkin oylama öncesinde şöyle konuştu:“BM konu İsrail olduğunda hep çifte standart uygulamıştır. Bu oturum başlığı 1997’den beri açık. İhtilaf dolu bir dünyada yaşıyoruz ama BM Genel Kurulu olağanüstü şekillerde konu sadece İsrail olunca buluşuyor. Filistin bizim barış çağrılarımızı tek taraflı reddetmiştir. Bu bildirgenin leyhinde oy verenler Filistin’in kuklasıdır. Filistin sadece dikkatleri başka bir yöne çekerek barışı reddetmeye devam etmeyi amaçlamaktadır. Bu bildirge Filistinlilere daha fazla istihdam sağlamayacak, daha fazla sağlık hizmeti sunmayacak. Sizler bu bildirgeyi desteklemeyin. Hiçbir BM bildirgesinin tarih değiştirmediğini biliyorsunuz. İsrail kurulduğunda biz demokrasiye ve bireysel özgürlüklere saygı duyduk. Çölü yeşerttik. İsrail tüm dinlere saygı duymaktadır ve herkesin Kudüs’ü ziyaret edip ibadet etmesine izin vermektedir. Bu oturuma başkanlık eden ülke Yemen, El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerini destekleyen bir ülkedir. Geçtiğimiz son iki haftada Hamas militanlarından 23 füze saldırısı gerçekleştirildi.BM’den ne bir kınama ne bir olağanüstü oturum çağrısı duymadık. Şiddet ve terör hiçbir zaman tolere edilmemelidir.”