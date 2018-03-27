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Rusya: Avrupalılar, ABD'nin şantajı yüzünden diplomatlarımızı sınır dışı ediyor

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 27 Mart 2018 13:52:44

Rusya ABD'yi, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için ülkelere şantaj yapmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yönelik İngiltere'de düzenlenen suikast girişimine karşılık olarak Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesi konusunda ABD'nin ülkelere "çok büyük bir şantaj" uyguladığını öne sürdü.

Bakan Lavrov Özbekistan'da yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini söyleyerek, "Kesinlikle böyle bir terbiyesizliğe hoşgörü göstermeyeceğiz" dedi.



Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmişti.

Soruşturmayı yürütenler eski ajan ve kızının askeri bir sinir gazıyla öldürüldüğünü belirtiyor.

Olayın ardından 20'den fazla ülke 100 civarı Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Bu kadar büyük çapta bir diplomatik sınır dışı kararının daha önce görülmediği belirtiliyor.

İngiltere suikast girişiminden doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tutuyor. Avrupa Birliği liderleri de geçen hafta suikast girişiminin arkasında Rusya'nın olduğu savının "muhtemelen doğru olduğunu" söylemişti.

Rusya ise suçlamaları reddediyor.

Lavrov: Avrupa'da sadece birkaç bağımsız ülke kaldı

Bakan Lavrov, sınır dışı kararlarından özellikle Washington'ı sorumlu tutu.

Lavrov, "Ne zaman bu veya şu ülkeden bir ya da iki diplomat sınır dışı edilse, kulaklarımıza özürler fısıldanırken, biliyoruz ki bu çok büyük bir baskının, çok büyük bir şantajın sonucu. Maalesef bu Washington'ın uluslararası alanda kullandığı ana araç haline geldi" dedi.

"Pek çok kez modern dünyada, modern Avrupa'da sadece birkaç bağımsız ülke kaldığını vurguladığımızda haklı olduğumuz sonucunu görmezden gelmek zor" ifadelerini de kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rus lider Putin'in misilleme için bir dizi seçeneği gözden geçireceğini söyledi.

Rus senatör Vladimir Dzhabarov'un ABD'nin 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına "kısasa kısas" şeklinde yanıt verileceğini söylediği de belirtiliyor.

Rusya'nın ABD büyükelçiliği, Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nun kapatılmasıyla ilgili Twitter'dan bir anket düzenledi.

"Ankette karar size kalsaydı Rusya'daki hangi konsolosu sınır dışı ederdiniz?" denilerek Rusya'daki Amerikan konsolosları sıralandı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın "pervasız" tavırlarına karşı Batı'nın tepkisini "bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

"Şimdiye kadar bu kadar çok ülke Rus diplomatları sınır dışı etme konusunda bir araya gelmedi" diyen Johnson, sınır dışı kararlarını "Rus istihbaratının yıllarca kendine gelememesine sebep olacak bir darbe" olarak yorumladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi 14 ülkenin bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Avusturya, Yunanistan ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu ülkeler, İngiltere'yi desteklediklerini açıklamalarına ve olayı kınamalarına rağmen diplomatları sınır dışı etmeyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak : BBC

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