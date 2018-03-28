A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 28 Mart 2018 00:22:30

Sosyal ağların veya dijital servislerin kullanıcılarından elde ettikleri verileri izinsiz olarak kullanması teknoloji gündeminden düşmüyor. Bazı kullanıcılarda farkında bile olmadan kendi istekleriyle en önemli verilerini dijital servislerle paylaşabiliyor. Özellikle son günlerde oldukça popüler olan GetContact adındaki uygulama buna en iyi örneklerden. Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak.



Ancak madalyonun tehlikeli bir yüzü de var. “Beni nasıl rehbere kaydetmişler” sorusunu merak edenlerin uygulamadan ekran görüntüsü alarak sosyal medya hesaplarında paylaştığı GetContact, aslında kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atıyor. Çünkü uygulamaya giriş yaptığınız anda tüm rehberinizdeki bilgileri GetContact ile paylaşıyorsunuz. Başka bir deyişle tüm rehber bilgileriniz GetContact’ın havuzuna dahil oluyor. Siz uygulamaya kayıt olmasanız bile rehberinde yer aldığınız bir yakınınız sizin bilgilerinizi paylaşmış oluyor. Bu havuzda yer alan tüm kullanıcıların bilgilerine GetContact ile ulaşılabiliyor.

5 MİLYAR SORGULAMA

Peki bu ve buna benzer rehberin paylaşıldığı uygulamaların ne gibi bir sakıncası olabilir? Cep telefonu kullanıcılarının günümüzdeki en büyük sorunu olan ve alınan her önleme rağmen bir türlü önlenemeyen ‘spam’ yani istenmeyen SMS’ler GetContact gibi uygulamaların hayatımıza getirdiği sorunların başında. GetContact uygulama havuzuna giren numaralar, reklam ve pazarlama yapan şirketler tarafından kolaylıkla satın alınabiliyor. Bunun karşılığında ise reklam amaçlı SMS’ler gönderilebiliyor. Sadece SMS değil, pazarlama şirketleri aramalar da gerçekleştirilerek, GetContact üzerinden elde ettiği rehberi kullanabilir. Öte yandan GetContact üzerinden dün itibariyle 5 milyar rehber sorgulamasının da gerçekleştiğiniz paylaşalım.

REHBERDEN NASIL ÇIKILIR

GETCONTACT rehber havuzuna girdikten sonra çıkmak isteyenler için çözüm sunuluyor. Bunun için www.getcontact.com adresine girin. Web sitesinin altında yer alan ‘Unlist’ seçeneğine basın. Ekrana gelen ekrana telefon numaranızı girin ve onay verin. GetContact’tan paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde telefon numaranız bu listeden kaldırılacak.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye’de bir işçinin hayatının bedeli 6 bin lira!!!
Fay hatları üzerine Çılgın Proje!!!
Restorana girenler çalışanların halini görünce şaştı kaldı
Diyanetin girmediğı bir meyhane kalmıştı!!!
Çılgın proje mi? Rant projesi mi?
Sarkozy'nin kirli oyunları...
Rusya: Avrupalılar, ABD'nin şantajı yüzünden diplomatlarımızı sınır dışı ediyor
‘Demokrasi isteyen kafir, cezası tövbe etmezse ölüm’
Avustralya, iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor
AB Türkiye'ye sınır güvenliği için para aktardı

6 sıfırlı lira daha güçlüymüş!
Büyük başarı : Dolarda hedef 1.97'ydi 3.92 oldu
Türkiye'de 1 yılın açığı 52 yıla bedel
Türkiye de inşaat ve turizm sektöründe batık miktarı 10.27 milyar liraya ulaştı.
Yurttaşa 416 milyarlık nükleer fatura
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik
Hala birbirimize kitap armağan ediyor muyuz?
Aydın Boysan'dan öğüttler "rakı adabı"…

Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Robert kolej’de
İnsanlığın Karanlık Yüzü
Tarih ateizm’in insanlar için din kadar doğal olduğunu gösteriyor
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Bu banklar havadaki kiri küçük bir ormandan daha fazla çekiyor
20 yıl sonra Türkiye …!
Kanal İstanbul projesinin yaratacağı ekolojik tahribat
Yüz yılın projesi mi? Çevre sorunu mu?
Korkunç rapor: Milyarlarca insan için su felaketi!
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!
'Milyonlarca insanın kişisel verileri, ticari ve siyasi amaçla kullanıldı'
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?

150 yıldır boş olduğu sanılan lahitten 2 bin 500 yıllık mumya çıktı
İnsan Kültürleri Üzerine Açık Erişim Veritabanı Oluşturuldu
Uzay yolculuğunda bir devrim
Asurlu tüccarların tabletleriyle Anadolu'da yeni antik kentler bulundu
Körtiktepe'de tarım öncesi yerleşik yaşam tespit edildi
Kadın emekçilerin durumu: İşsizlik, şiddet, güvencesizlik...
Ne 16 yılmış!
'Toplam özgürlük’ Türkiye’de söz edilemeyecek bir kavram
Türkiye Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde düşmeye devam ediyor
Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Zenginler ne kadar zengin?
Mana’lı söylesi
YouTube’un akıllı yazılımı gerçekleri nasıl çarpıtıyor?
Gardırop Atatürkçüsü Kimdir?
İslam ve eşcinsellik üzerine…
İSYAN
Büyük Lokma Büyük Laf
Çember
Kanıma Dokunur
GİRDAP

Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 