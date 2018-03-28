Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 28 Mart 2018 00:22:30





Sosyal ağların veya dijital servislerin kullanıcılarından elde ettikleri verileri izinsiz olarak kullanması teknoloji gündeminden düşmüyor. Bazı kullanıcılarda farkında bile olmadan kendi istekleriyle en önemli verilerini dijital servislerle paylaşabiliyor. Özellikle son günlerde oldukça popüler olan GetContact adındaki uygulama buna en iyi örneklerden. Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak.Ancak madalyonun tehlikeli bir yüzü de var. “Beni nasıl rehbere kaydetmişler” sorusunu merak edenlerin uygulamadan ekran görüntüsü alarak sosyal medya hesaplarında paylaştığı GetContact, aslında kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atıyor. Çünkü uygulamaya giriş yaptığınız anda tüm rehberinizdeki bilgileri GetContact ile paylaşıyorsunuz. Başka bir deyişle tüm rehber bilgileriniz GetContact’ın havuzuna dahil oluyor. Siz uygulamaya kayıt olmasanız bile rehberinde yer aldığınız bir yakınınız sizin bilgilerinizi paylaşmış oluyor. Bu havuzda yer alan tüm kullanıcıların bilgilerine GetContact ile ulaşılabiliyor.5 MİLYAR SORGULAMAPeki bu ve buna benzer rehberin paylaşıldığı uygulamaların ne gibi bir sakıncası olabilir? Cep telefonu kullanıcılarının günümüzdeki en büyük sorunu olan ve alınan her önleme rağmen bir türlü önlenemeyen ‘spam’ yani istenmeyen SMS’ler GetContact gibi uygulamaların hayatımıza getirdiği sorunların başında. GetContact uygulama havuzuna giren numaralar, reklam ve pazarlama yapan şirketler tarafından kolaylıkla satın alınabiliyor. Bunun karşılığında ise reklam amaçlı SMS’ler gönderilebiliyor. Sadece SMS değil, pazarlama şirketleri aramalar da gerçekleştirilerek, GetContact üzerinden elde ettiği rehberi kullanabilir. Öte yandan GetContact üzerinden dün itibariyle 5 milyar rehber sorgulamasının da gerçekleştiğiniz paylaşalım.REHBERDEN NASIL ÇIKILIRGETCONTACT rehber havuzuna girdikten sonra çıkmak isteyenler için çözüm sunuluyor. Bunun için www.getcontact.com adresine girin. Web sitesinin altında yer alan ‘Unlist’ seçeneğine basın. Ekrana gelen ekrana telefon numaranızı girin ve onay verin. GetContact’tan paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde telefon numaranız bu listeden kaldırılacak.