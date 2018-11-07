Kategori: Dünya | 0 Yorum | 07 Kasım 2018 22:27:28













Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktı. ABD halkı Cumhuriyetçilere Temsilciler Meclisi’nde “tamam” derken, Senato’da devam dedi. Bozulan oy verme makineleri, fırtınalar yüzünden kesilen elektrikler ve zafer ilan eden siyasilerin konuşulduğu seçim gününde birçok sürpriz yaşandı. Washington Post, gecenin kazanan ‘ilk’lerini derlediMassachusetts eyaletinden Kongre’ye giren ilk siyahi kadınAyanna Pressley parti içi seçimlerinde Michael Capuano’yu yendikten sonra Demokrat Parti Massachusetts 7. Bölge adayı oldu. Bölgede karşısına bir rakip çıkmayınca Temsilciler Meclisi’ne direkt olarak girme hakkı kazandı.Tennessee eyaletinden Senato’ya seçilen ilk kadınBlackburn, Cumhuriyetçi Parti bünyesinde bulunan ve Trump’a yakınlığıyla bilinen bir siyasi. Seçimlerde rakibini 10 puan farkla geçti. Senato’da Trump karşıtı Bob Corker’ın koltuğunu devralacak.Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra seçilen ilk valiEski New Jersey Valisi Jim McGreevy eşcinsel olduğunu görevdeyken açıklamıştı ve Oregon valisi Kate Brown biseksüel olduğunu açıkladıktan sonra seçimleri kazanmıştı. 2009’dan beri Kongre’de görev yapan Polis, eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra valilik seçimi kazanan ilk kişi oldu.Connecticut’tan Kongre’ye giren ilk siyahi kadınÖğretmenlik yapan Hayes, rakibini 11 puanla geçti.Deb Haaland ve Sharice Davids: ABD’nin ilk kızılderili kadın Kongre üyeleriHaaland uzun süredir New Mexico eyaletinde siyaset yapıyor ve orada bulunan kızılderili kabileleriyle çalışıyor. Haaland rakibini 22 puan farkla geçti. Avukatlık yapan Davids ise ilk kızılderili kadınlardan biri olmasının yanı sıra Kansas’ın ilk lezbiyen kongre üyesi olacak. Kansas, 2016 seçimlerinde Trump’ın kalelerinden biriydi fakat bu iki Demokrat kadın Cumhuriyetçi rakiplerini büyük bir farkla geçmeyi başardı.Texas’ın ilk hispanik asıllı kadın kongre üyeleriEl paso bölge mahkemesi hakimi Escobar ve Texas eyalet senatörü Garcia, %40’ı hispanik asıllı olan Texas eyaletinden çıkan ilk hispanik asıllı kadın kongre üyeleri oldular.ABD’nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleriTlaib, bölgesinde rakipsizdi, dolayısıyla Kongre’de ki yeri garanti altındaydı. Omar daha önce eyalet kongresine seçilerek ABD’de yasama görevi yapan ilk Somali’li birey olmuştu. Bu seçimlerle beraber Omar bu ilki federal boyutta da gerçekleştirmiş oldu.ABD Kongresi’nde görev yapacak olan en genç kadınOcasio- Cortez, 29 yaşında Temsilciler Meclisi’ne seçildi, daha önceki en genç kadın temsilci Kongre’ye 30 yaşında girmişti. Parti-içi seçimlerinde sürpriz bir başarı sağlayarak bölgesinde aday gösterilen Alexandria, progresif görüşlerinden sebep Demokrat Parti’de en sevilen isimlerden biri haline geldi.South Dakota’nın ilk kadın valisiCumhuriyetçi Noem, rakibini dört puanla geçti.Cindy Axne ve Abby Finkenauer: Iowa’nın ilk kadın Temsilciler Meclisi üyeleriIowa daha önce kadın valiler ve senatörler seçmişti, ama temsilciler meclisine asla bir kadın göndermemişti. Bu durum 6 Kasım günü değişti.Maine’in ilk kadın valisiMaine’in eski başsavcısı olan Mills, seçimlerde valiliği kazanarak daha önce hiç kadın yöneticiler seçmemiş eyaletler listesinden Maine’i sildi ve bu uzun listeyi bir parça daha kısalttı.