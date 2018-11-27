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2020 yılında Çin kendi GPS sistemine sahip olacak

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 27 Kasım 2018 20:31:43

Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor. Hali hazırda ABD Hava Kuvvetleri’nin yönetiminde olan GPS sisteminden rahatsız olan Çin, 9 milyar dolarlık yatırım ile kendi küresel konumlama sistemini geliştirmeye devam ediyor. Bugün Dünya üzerinde kullanılan GPS sistemi tüm ülkelere açık olsa da, ABD Hava Kuvvetleri tarafından işletilmekte.

1990’dan bu yana kendi küresel konumlama versiyonunu geliştirmeyi amaçlayan Çin, yatırımları hızlandırmak için düğmeye bastı. 2020 yılında tüm Dünya’yı kaplaması beklenen sisteme 9 milyar dolarlık bütçe ayrılmış. Yeni sistem çalışmaya başladıktan sonra Çin savaş uçakları ve gemilerinin yeni yol göstericisi olacak.



Beidou “c”

Beidou olarak adlandırılacak sistem adını Büyükayı Takımyıldızı’ndan alıyor. Çin, Beidou’yu 90’lı yıllardan bu yana geliştirmekteydi. 2020 yılına gelindiğinde sistem için harcanan paranın 8,98 milyar dolar ile 10,6 milyar dolar arasında olması bekleniyor. ABD-Çin ekonomik savaşının projenin önemini arttırdığı düşünülüyor. Hızını artıran proje bu yıl 18 uydu fırlatarak toplam uydu sayısını 40’a yükseltti. Sistem, 2020 yılında devreye girmeden önce 11 uydudaha fırlatılacak. Her ne kadar sistemin ilk aşamaları hızlı ilerlese de çalışması için kendine özel donanım ve yazılım çözümleri gerektirdiğinden dolayı Çin, firmaları 2020 yılına kadar Beidou uyumlu cihazlar üretmek amacıyla destekleyecek. Pekin merkezli NavInfo firması önümüzdeki iki yıl içinde Beidou navigasyon çözümüne yarı iletkenler üretmeyi planlıyor.



Sistemin bir kısmı şu an aktif durumda, Çin ve komşu ülkeleri tarafından kullanılabiliyor. Hatta NavInfo isimli firma Ekim ayında Singapur hükümeti için Beidou tabanlı haritalama hizmeti sunmaya başlamıştı. Proje direktörü Wang Yan “Stratejik açıdan, navigasyon sistemlerinde kullanılmak amacıyla Çin’in kendi uydularına sahip olması önemli bir konu. Beidou tek seçeneğimiz.” açıklamalarında bulundu. Geleceğin otonom araçları ve akıllı cihazlarının böyle bir sisteme ihtiyaç duymasının öneminden de bahsedildi.



Firmalar Beidou için hazırlanıyor

Çin pazarının büyüklüğü düşünülerek firmalar Beidou küresel konumlama sistemi üzerinde çalışmalarına şimdiden başladılar. Örneğin Volkswagen, araçlarının 2020 yılında yeni sisteme hazır olacağını belirtti. Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri de bu desteği veriyorlar. Amerika merkezli Qualcomm firması da hazırlıklara başladığını bildirmiş. Dünya üzerinde ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS ve Avrupa’nın Galileo sistemi global çapta hizmet verebiliyorlar. 2020 yılında Beidou tamamlandığında yeni bir oyuncu olarak bu ülkelerin arasına Çin de eklenecek.


Kaynak: dailymail.co.uk

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