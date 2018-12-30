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Avustralya’ya süper hızlı tren geliyor.

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 30 Aralık 2018 13:43:24

Sydney, Melbourne arası 40, Sydney Canberra ise 14 dakika olacak. Süper hızlı tren projesi Hyperloop ile Melbourne ve Sydney arası 40 dakikanın altına inecek. Avustralya Federal Hükümetine sunulan üç eyalet başkentini birbirine bağlayacak “Hyperloop” adı verilen çok yüksek hızlı tren projesi ile yolcular, Sydney, Melbourne arası 40, Sydney Canberra ise 14 dakikada ulaşacak. Proje, ABD merkezli “yenilikçi ulaşım ve teknoloji şirketi” Hyperloop Transportation Technologies tarafından sunuldu.



İlk kez ABD’li işadamı Elon Musk’ın 2012 yılında gündeme getirdiği süper hızlı tren projesi ile Melbourne’dan Canberra’ya yolculuk ise yaklaşık 23, Canberra-Sydney arası 14 ve Sydney-Brisbane arası da 37 dakika sürecek. Adelaide’dan başlayıp Brisbane’a kadar uzanacak ve tamamı tüpgeçit olarak inşa edilecek hatta trenler, saatte bin 223 kilometre hızla gidecek. Bazı bölümleri havada, bazı bölümleri ise yeraltında olacak tüpgeçitte, trenin neredeyse hiç sürtünme olmadan yüksek hızda hareket etmesini sağlamak için hava basıncı azaltılacak.



Sisteme enerji sağlamak için tüpgeçit boyunca ve istasyonlara güneş panelleri yerleştirilecek. Plan, otomasyon ve kara tabanlı toplu taşıma kullanımı konusundaki teknolojik gelişmeleri inceleyen Federal Hükümet’e, ABD merkezli “yenilikçi ulaşım ve teknoloji şirketi” Hyperloop Transportation Technologies tarafından sunuldu. HyperloopTT Federal Hükümet’e sadece fizibilite çalışması değil, aynı zamanda Hyperloop teknolojisinin Avustralya’ya uyarlanması için eyaletlerle “yeniliğe yatırım” ortaklığı teklifinde de bulundu. Şirket, teknolojinin kendi maliyetinin taşıma ücretlerinden pay verilmesi ile karşılanabileceğini de önerdi.



Şirketin teklifinde, “Avustralya’nın doğu sahilinde hizmet verecek, Sydney, Melbourne ve Brisbane’ı birbirine bağlayacak bir Hyperloop, 10 milyondan fazla insana hitap edecek” ifadesi yer aldı. Teklifte ayrıca, “Avustralya nüfusunun yarısının yaşadığı sismik açıdan istikrarlı düz bir alanda, Adelaide, Canberra ve güney bölgelerinin de eklenmesiyle Gold Coast’a kadar uzanacak 2 bin kilometrelik bu hat, her yıl milyonlarca Avustralyalı’ya ulaşım ve çok sayıda insana iş olanağı sağlayacak” denildi. Hyperloop TT, pojenin tam ölçekli bir prototipinin gelecek yıl Fransa’da uygulamaya gireceğini, ayrıca küresel çapta 11 ülke ile anlaşma yaptıklarını bildirdi. HyperloopTT, projenin maliyetinin ne kadar olacağı ve inşasının ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda ise bilgi vermedi. Rakip şirket Virgin Hyperloop One, geçen yıl Sydney’den başlayıp Tamworth ve Toowoomba’yı da kapsayacak, Brisbane ve Gold Coast’a kadar uzanacak bir proje önermiş, ancak Queensland Hükümeti ilgilenmemişti.Elon Musk’ın her iki şirketle de bağlantısının olmadığı belirtildi.





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