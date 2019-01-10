|
|
|
Türkiye dünya sıralamasında 110. sırada
Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | 0 Yorum | 10 Ocak 2019 16:24:14
The Economist 2018 demokrasi endeksi raporunu yayımladı: Türkiye yine geriledi. Raporda Türkiye'nin demokrasi puanı 4.88'den 4.37'ye geriledi. Türkiye dünya sıralamasında ise geçen seneden 10 sıra düşerek 110. sırada yer aldı. The Economist'in istihbarat ekibi Türkiye'nin siyasi rejimini bir "hibrit rejim" olarak tanımladı. Türkiye "Batı Avrupa ülkeleri" arasında listelendi ve bu kategoride son sırada, yer aldı.
Türkiye'ye demokrasi endeksi en yakın olan Batı Avrupa ülkesi ise 7.29 ile Yunanistan oldu.
Hibrit rejim hem demokratik, hem de otokratik öğeler bulunduran rejim türlerine deniyor.
Economist Türkiye'nin puanının gerilemesine neden olarak yeni Cumhurbaşkanlığı siteminin "yürütme organına" çok büyük yetkiler verirken, parlamentonun gücünün azalmasını gösterdi. İstihbarat ekibi ayrıca seçimlerin OHAL altında yapıldığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca seçimlerin çoğunlukla "özgür" göründüğünü ama eşit olmayan bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Economist bu söylemine neden olarak HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını, Tayyip Erdoğan dışındaki adayların medyada az yer almasını ve "ifade özgürlüğüne konulan engelleri" gösterdi.
Türkiye'ye farklı dallarda verilen puanlar şöyle (10 üzerinden)
1- Seçim süreci ve çoğulculuk: 4.50
2006 da 5.70 Genel Puan"Batı Avrupa" ülkeleri arasında puan kaybeden diğer ülkeler ise İtalya ve Avusturya oldu.
Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış
Yorum Yazın
|
| Tüm Yazarlar |