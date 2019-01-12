A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

'Hangisi kadını daha çekici yapar?' sorusu

Kategori Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | Yorumlar 0 Yorum | 12 Ocak 2019 07:34:22

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji 1 ders kitabının test bölümünde “Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?”, “Hangi işi yapan kadınlar daha çekicidir?”, “Erkeklerin eş seçerken önem verdikleri ölçüt nedir?” gibi sorular yer aldı. “Kıskançlığın bir nedeni değildir?” gibi pek çok sorunun yer aldığı ders kitabında “Sevilen kişiye aşırı bağımlılık”, “İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme” gibi şıklar da bulunuyor.



Evrensel’den Cihan Çelik ve Zeliş Irmak’ın haberine göre, cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı sorulardan bazıları şöyle:

1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi kadını daha çekici yapar?

a. Erkek gibi davranması

b. Güçlü görünmesi

c. Cinsiyetine uygun rolleri oynaması

d. Bağımsızlığına düşkün olması

e. Çaresiz gözükmesi

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

2- Aşağıdaki işlerden hangisini yapan kadınlar daha çekicidir?

a. Tezgâhtarlık

b. Yöneticilik

c. Danışmanlık

d. Şoförlük

e. Pilotluk

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

3- Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin eş seçerken önem verdikleri bir ölçüttür?

a. Kazancının kendisinden yüksek olması

b. Fiziksel çekicilik

c. Eğitiminin kendisinden yüksek olması

d. Yaptığı iş olarak kendisinden yüksek olması

e. Toplumdaki tanınırlığının kendisinden yüksek olması

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: B

4- Çekicilik tanımının kapsamıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Sevilen bir insanın akşam yemeği davetine katılmak

b. Bir tur şirketiyle görmek istenilen bir ülkeye gitmek

c. Kendisini hep mutlu yapan doğayla baş başa kalmak

d. İş gereği kurum yöneticisi ile sıkça seyahat etmek

e. İş yerinin düzenlediği toplantılara katılmak

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

5- Aşağıdakilerden hangisi kıskançlığın bir nedeni değildir?

a. Sevilen kişiye aşırı bağımlılık

b. İlişkiyi çok önemli-yaşamsal görme

c. İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme

d. Kendi tutum ve davranışlarını yetersiz bulma

e. Kişinin başka bir seçeneğinin olmaması

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

6- Kişilerarası çekiciliği artıran yakınlık etkeni bakımından aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

a. Aynı apartmanda yaşamak

b. Aynı ülkede yaşamak

c. Aynı kentte yaşamak

d. Aynı mahallede yaşamak

e. Aynı sitede yaşamak

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A



'YAŞAMIN İÇİNDEN' BAŞLIĞI ALTINDA TECAVÜZ VE BERDEL ÖRNEĞİ VERİLDİ

Öte yandan “Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler” ünitesinin sonunda “Yaşamın İçinden” başlığıyla, Radikal gazetesinde 5 Mart 2009’da yayınlanan; tecavüzün, berdelin, başlık parasının anlatıldığı bir haber metni seçildi.

“S.G.’nin ağabeyi Ramazan G., sevdiği kızı ailesinden istedi. Olumsuz yanıt alınca, S.A.’yı kaçırarak dini nikâh kıydı. S.A.’nın ailesi de kaçan kızlarına karşılık aileden 35 bin YTL para ya da ailenin 13 yaşındaki kızı S.G.’nin ‘berdel’ usulüyle oğulları Muttalip A.’ya verilmesini istedi. S.G. ailenin erkek çocuğu Muttalip A.’ya verildi. Zorla imam nikâhıyla evlendirilen S.G. beş ay kaldığı evde yaşadıklarına dayanamadı. İlaç içerek ve bileklerini keserek yaşamına son vermek isteyen S.G. bir fırsatını bularak evden kaçıp polise sığındı. S.G. sosyal gözetmen nezaretinde polise verdiği ifadesinde, yaşadıklarını şöyle anlattı: “S.A. karşılığında beni, ailenin 17 yaşındaki Muttalip A.’ya ‘berdel usulü’ vermek istediler. Ailem başta reddetti.

Bizi tehdit edip, ‘Töremizdir vereceksiniz’ deyince ailem vermek zorunda kaldı. Muttalip A’ye onu istemediğimi söyledim. Ama bana zorla sahip oldu. Eğer birlikte olmazsam bayıltıp sahip olacağını söyledi. Befl ay boyunca bana defalarca sahip oldu. “ S.G.’nin ifadeleri üzerine polis Muttalip A. ile babası Medeni A., annesi Emine A.’yı gözaltına alındı. Savcılık Muttalip A.’yı ‘zorla alıkoyma ve tecavüz’, anne ve babayı da ‘suça iştirak’ suçlamasıyla mahkemeye sevk etti.

Muttalip A. ile Medeni A.ve Emine A. tutuklandı. Savcılık olayın ardından S.G.’nin annesi Suzan G. ile babası Fahrettin G. için de yakalama kararı çıkardı. Baba Fahrettin G. tutuklandı.”

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Cambridge Dictionary 2018’in kelimesini seçti; ‘Nomophobia’
Minik Kelebek
Çingene Kızı’nın Çalınan Parçaları Sonunda Türkiye’de
'Devlet 80 IQ'yla memur alıyor, suç örgütlerinde 120 IQ var'
Fenerbahçe’den dev hareket! Dünyada bir ilk…
2019'da Avustralya vatandaşlık başvurusu şartları değişecek mi?
New York Times: Varlıklı ve yetenekli Türkler ülkeyi terk ediyor
Hacker grubundan tehdit: 11 Eylül hakkındaki gerçekleri tüm dünya öğrenir
2019’da Türkiye Diyanet ve Saraya çalışacak
“Yakında aç ve boş midelerin devrimini görecekler!”

Dört gün çalış, üç gün tatil…
IMF: Küresel ekonomi için fırtına bulutları toplanıyor
Harç bitti, Yapı paydos!!!
Türkiye’de inşaatta alarm zilleri çalıyor
Yerli sermaye kaçıyor: 9 ayda Türkiye’den 20 milyar dolar çıktı
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu

Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Yağma ve talanın süresi 49 yıla çıktı
Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Avustralya’ya süper hızlı tren geliyor.
Yapay zeka etik kodları yayınlandı
2020 yılında Çin kendi GPS sistemine sahip olacak
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!

Sivrisineklere ‘doğum kontrol’!
Avustralya’ya İlk Gelenlerin Olası Rotası Belirlendi
Yarı insan yarı maymun!
İnsan beyninde daha önce bilinmeyen bir bölge keşfedildi
Çin’de yapay zeka okul müfredatına giriyor
Avustralya 15., Rwanda 46., Pakistan 93., Türkiye 94. Sırada…
Türkiye 25 basamak birden geriledi
Dünyada 258 milyon kişi göçmen olarak yaşıyor
Kadınların en fazla öldürüldüğü yer: Kendi evleri
Amerika’dan sonra Türkiye ikinci

“Sarı Yelekliler” / Rüzgar Dolu Sarı Yeleklerinde
“YENİ YIL”
Fransızlar dirgenlerini Macron'a doğrulttu
Tarihin ilk işçi grevi III. Ramses’i sarsmıştı.
Bir zamanlar sığınaktı
2019 RAKAMLAR
Mihriban
SANAT
Kontrol Listesi
Ahlaksız Teklif

Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 