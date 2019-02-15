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Trump’in yapay zeka atağı
Kategori: Dünya | 0 Yorum | 15 Şubat 2019 12:48:02
Beyaz Saray’ın web sayfasında 11 Şubat günü ‘Amerika’nın Yapay Zeka Üzerinde Öncülüğünün Korunması Üzerine Başkanın Emri’ yayınlandı. İdareye yakın pek çok görevliye göre özellikle Çin, Fransa, Kanada gibi ülkelerin gerisinde kalmış olan Amerika’nın teknolojideki öncülüğünü yitirmemesi için bu emrin çoktan çıkması gerekiyordu.Amerika’nın gelmiş geçmiş en zeki hatta tam bir dahi olan başkanı Trump tarafından imzalanarak daha bir anlamlı hale gelen yürütme emri özet olarak şöyle diyor.
Politika ve İlkeler
Yapay Zeka, Amerikan ekonomisini güçlendirecek, güvenliğinin ve yaşam niteliğinin artmasında etkili olacaktır. Amerika’nın bu alandaki öncülüğü, tüm dünyada Yapay Zeka alanında gelişmelerinin ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarlarına göre biçimlenmesi için son derece önemlidir. ABD,
Yapay Zeka, yürütmenin tüm birimlerini ve çalışanlarını etkileyecektir. Amerikan gelişimini korumak ve ilerletmek için:
Oldukça havalı ve iddialı hedefler içeren bu emrin nasıl uygulanacağını, Çin’e yetişmekte, ya da Çin’in yükselen yıldızını önlemekte nasıl etkili olacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz.
Çağımızın gerçeği Yapay Zeka üzerine gelişmelerin önlenemeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz.
Bilimsel araştırmaların yoğunluğuna, bunların teknolojiye yansıyışı ve insan yaşamına uygulanmasındaki hıza bakarak, Yapay Zeka’yı gözardı eden, anlamayan, ya da yadsıyan toplumların ve bireylerin zor günler yaşayacağını söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinin sayfalarından silinmeden önce neler yapmaları gerektiği ise yaratıcı bir tartışma konusu.
Türkiye’de de bu konuda çoktan düşünüldüğünü umuyoruz. Her ne kadar ABD başkanı en dahi bir başkansa da bizim de en dünya lideri bir cumhurbaşkanımız var. Neyimiz eksik?
Hazırlayan: Deniz Günal
Kaynak: Beyaz Saray
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-maintaining-american-leadership-artificial-intelligence/?utm_campaign=the_algorithm.unpaid.engagement&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=69829624&_hsenc=p2ANqtz-9YWErLtpECMwt8IhQTPnfL7GeVZYAQurULi1-dBUIwN1sabZUgiV6V8QfBeDv44COBGlmnVh3j-WsGukVVk-Nd2mjbSSIoKo20bPkVBakEWuE8Y04&_hsmi=69829625
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