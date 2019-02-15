Kategori: Dünya | 0 Yorum | 15 Şubat 2019 12:48:02









Bu alandaki tüm gelişmelerde, Federal Hükümet, sanayi ve akademi içinde itici güç olmalıdır. Yapay Zeka teknolojilerinin denenmesi ve uygulanması önündeki engelleri azaltmalıdır. Bugünkü ve gelecek kuşakların eğitimini ve geleceğin işlerine hazırlanmasını sağlamalıdır. Toplumun Yapay Zeka’ya güven duymasını sağlamalı, ve Yapay Zeka uygulamalarından Amerikan halkının tam yarar sağlayabilmesi için insan haklarını, kişisel bilgilerin gizliliğini ve Amerikan değerlerini korumalıdır. Amerikan AR-GE’sini destekleyecek uluslarası ortamı oluşturmalı, Amerikan Yapay Zekası için pazar açmalı, kendi sanyasinin stratejik rakipler ya da düşman ülkeler tarafından edinilmesini önlemelidir.



Ortakları, müttefikleri, sanayi ve akademi içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmalı, yatırımlara sürdürülebilir teşviklerde bulunmalı Yüksek nitelikli ve tamamen izlenebilir Federal bilgi, model ve kaynaklara erişimi arttırarak, AR-GE içinde değer kazanmasını sağlamalı bir yandan da gğvenlik, gizlilik ve kişisel alanın korunması için yasaları düzenlemeli Yapay Zeka kullanımı önündeki engelleri azaltmalı, bir yadann Amerikan değerleri, insan hakları ve ulusal güvenliğini korumalı Teknik standardların kullanımının kötü niyetli girişimlerin önünü keserek, halkın güven duymasını sağlaması, uluslarası standrtların geliştirilmesinde bu değerlerin öne çıkmasını sağlaması Gelecek kuşak araştırmacı ve kullanıcıların, çeşitli yöntemlerle eğitiminin sağlanması, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin bilişim bilimleri gzönüne alınarak verilmesi, tüm Amerikan çalışanlarının Yapay Zeka’dan tam anlamıyla yararlanmasının sağlanması 11 Şubat 2019 tarihli Ulusal Güvenlik Başkanlık Tezkeresi uyarınca ABD’nin avantajını korumak için bir eylem planı geliştirmek ve uygulamak.

Hazırlayan: Deniz Günal





https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-maintaining-american-leadership-artificial-intelligence/?utm_campaign=the_algorithm.unpaid.engagement&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=69829624&_hsenc=p2ANqtz-9YWErLtpECMwt8IhQTPnfL7GeVZYAQurULi1-dBUIwN1sabZUgiV6V8QfBeDv44COBGlmnVh3j-WsGukVVk-Nd2mjbSSIoKo20bPkVBakEWuE8Y04&_hsmi=69829625



Beyaz Saray’ın web sayfasında 11 Şubat günü ‘Amerika’nın Yapay Zeka Üzerinde Öncülüğünün Korunması Üzerine Başkanın Emri’ yayınlandı. İdareye yakın pek çok görevliye göre özellikle Çin, Fransa, Kanada gibi ülkelerin gerisinde kalmış olan Amerika’nın teknolojideki öncülüğünü yitirmemesi için bu emrin çoktan çıkması gerekiyordu.Amerika’nın gelmiş geçmiş en zeki hatta tam bir dahi olan başkanı Trump tarafından imzalanarak daha bir anlamlı hale gelen yürütme emri özet olarak şöyle diyor.Yapay Zeka, Amerikan ekonomisini güçlendirecek, güvenliğinin ve yaşam niteliğinin artmasında etkili olacaktır. Amerika’nın bu alandaki öncülüğü, tüm dünyada Yapay Zeka alanında gelişmelerinin ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarlarına göre biçimlenmesi için son derece önemlidir. ABD,Yapay Zeka, yürütmenin tüm birimlerini ve çalışanlarını etkileyecektir. Amerikan gelişimini korumak ve ilerletmek için:Oldukça havalı ve iddialı hedefler içeren bu emrin nasıl uygulanacağını, Çin’e yetişmekte, ya da Çin’in yükselen yıldızını önlemekte nasıl etkili olacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz.Çağımızın gerçeği Yapay Zeka üzerine gelişmelerin önlenemeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz.Bilimsel araştırmaların yoğunluğuna, bunların teknolojiye yansıyışı ve insan yaşamına uygulanmasındaki hıza bakarak, Yapay Zeka’yı gözardı eden, anlamayan, ya da yadsıyan toplumların ve bireylerin zor günler yaşayacağını söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinin sayfalarından silinmeden önce neler yapmaları gerektiği ise yaratıcı bir tartışma konusu.Türkiye’de de bu konuda çoktan düşünüldüğünü umuyoruz. Her ne kadar ABD başkanı en dahi bir başkansa da bizim de en dünya lideri bir cumhurbaşkanımız var. Neyimiz eksik?Kaynak: Beyaz Saray