A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Hollanda'da sağ oylar patladı.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 21 Mart 2019 00:59:53

Hollanda'da aşırı sağcı parti yerel parlamento ve senato seçimlerinde oy patlaması yaptı. Hollanda'da Çarşamba günü gerçekleştirilen seçimlerde, sandık çıkış anketleri Mark Rutte başkanlığındaki koalisyon hükümetinin senatoda çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor. Bu sonuç, hükümetin istediği yasal düzenlemeleri hayata geçirmesini zorlaştırması bekleniyor. Zira, meclis tarafından kabul edilen yasalar, senatonun onay vermesinden sonra yürürlüğe giriyor.

Çarşamba günü gerçekleştirilen, 75 kişilik senato üyelerini de belirleyen yerel parlamento seçimlerinde en büyük sürprizi, aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi (FvD) yaptı. FvD, Yeşil Sol Parti (GL) ile birlikte oylarını en fazla artıran parti oldu.



Katı bir göçmen politikası uygulanmasını ve Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını savunan parti, ilk kez katıldığı seçimlerde büyük oy patlaması yaptı.

Ipsos'un sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı parti senatoda 10 sandalye elde edecek.

FvD, eyalet parlamentolarında da ikinci parti konumuna yükseldi. Aşırı sağın diğer temsilcisi olan Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ciddi oy kaybı yaşadı.

Koalisyon ortakları Demokratlar 66 (D66) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) de, geçen seçimlerde elde ettiği sandalyeleri koruyamadı.

Başbakan Rutte'nin başında olduğu Liberal Sağ Parti (VVD) oy kaybı yaşasa da hem eyalet parlamentolarında hem de senatoda birinci parti olmayı sürdürdü.

Rutte, senatodaki çoğunluğunu kaybetmeleriyle ilgili,"Bu, çok fazla kahve içmek, daha fazlasını aramak demek" yorumunu yaptı. Rutte, bu sonuca rağmen ülkenin yönetilebilir olmaya devam edeceğini ifade etti.

Hükümet ortakları arasında oylarını arttıran tek parti, muhafazakar Hıristiyan Birliği (CU) oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre, koalisyon ortaklarının senatodaki üye sayısı 38'den 31'e geriledi.

Muhalefetteki sol partiler arasında kazanan ise, Yeşil Sol Parti (GL) oldu. Yeşiller, kesin olmayan sonuçlara göre yerel parlamento ve senatodaki üye sayısını iki katına çıkardı.

Utrecht'te seçime katılım arttı

Sosyalist Parti (SP) ise, bir önceki seçimlere göre oylarının yarıdan fazlasını kaybetti. Sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi'nin (PvdA) oylarındaki erime de devam ediyor.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin tercih ettiği Denk Partisi ise, ilk kez senatoya 1 üye gönderecek.

Çevre ve hayvan haklarını savunan Hayvan Partisi (PvdD) ve orta yaş ve üzerinin haklarını savunan 50Plus Partisi de oylarını arttırarak, senatoda 3'er sandalye elde etti.

Pazartesi günü tramvay saldırısının yaşandığı Utrecht kentinde seçime katılım oranı, önceki yıllara oranla artış gösterdi.

Amsterdam, tercihini yine soldan yana yaptı. Yeşil Sol Parti, başkentte oyların yaklaşık yüzde 24'ünü aldı.

Hollanda Başbakanı Rutte, seçimlerin en büyük kazananın, Demokrasi İçin Forum Partisi olduğunu söyledi. Siyasi yorumculara göre FvD, ağırlıklı olarak Rutte'nin partisi VVD ile Wilders'in liderliğindeki PVV tabanından oy aldı.

FvD'nin seçim vaatleri neler?

Hukuk ve tarih eğitim alan 36 yaşındaki Thierry Baudet'in liderliğindeki FvD, ilk kez katıldığı 2017 genel seçimlerinde 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Göç ve İslam konusundaki sert çıkışlarıyla bilinen FvD'nin seçim vaatleri arasında, "Daha az göç, alım gücünün arttırılması; eğitim, güvenlik ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi, AB'den daha fazla egemenlik" gibi öneriler yer alıyordu.

Hükümet partilerini, "halkın parasını sol muhalefetle birlikte saçma iklim değişikliği politikaları için harcamakla" suçlayan FvD lideri Baudet, Hollanda'nın AB'den ayrılması için referanduma gidilmesini de savunuyor.

Baudet, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, seçmenin hükümet partilerinin "kibrini ve aptallığını cezalandırdığını" savundu.

Aşırı sağcı lider, "Cepheye çağrıldık, çünkü mecburuz. Çünkü ülkenin bize ihtiyacı var" dedi.

BBC | Yusuf Özkan

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir
Başın Sağolsun Yeni Zelanda
Yeni Zelanda tarihinin en karanlık günlerinden biri : İki camiye silahlı saldırı; 40 kişi öldü, 20'si ağır 48 kişi yaralı
OECD’den Türkiye’ye ‘rüşvet’ uyarısı
Almanların %80’i Türkiye’ye seyahat etmek istemiyor
Hollanda'da sağ oylar patladı.
Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning için Change.org'da rekor
Cumhurbaşkanı Buteflika rehin, Cezayir halkı tutsak
Avustralya Kardinali George Pell’e, 6 yıl hapis cezası verildi.
İddianame kabul edildi: Gezi Direnişi’ne absürt suçlamalar

Erdoğan'ın Harcamaları 25 Kat Arttı!
Kripto para kartı çıktı.
Bile bile lades : Üçüncü havalimanı battı
Türkiye’de son 5 yılda 516 bin esnaf iflas etti
Açlık sınırı 2 bin lirayı geçti!
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike
2050'de, 60 yaşın üzerinde 2,1 milyar insan var olacak
Neden bazı ülkelerde 'çay' bazı ülkelerde 'tea'?
Kız kıza muhabbet, haftada en az iki kez!
Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?

Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Dede Korkut UNESCO listesine girdi
Umutsuz ve kitapsız olmayın
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…

‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Avustralya’da öğrencile gelecekleri için sokaktaydı…
Küresel ısınma için belirlenen hedeften uzaklaşılıyor
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor
En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı
Dışkıdan Tuğlaya
Dünya futbol tarihinde bir ilk!
Facebook #10YearsChallenge masum olmayabilir.

Güle güle Alzaymır
3.6 Milyon yıllık ayak izleri bulundu.
“Karbon keşfi” ile, karbondioksiti, kömüre dönüştürdüler…
Düşünceleri okuyan teknoloji bulundu
İlk defa genetiği değiştirilmiş bir primat klonladı
Dünyanın en yaşanılabilir şehri : İstanbul 130 Sydney 11. sırada
Kadınların hak eşitliği oranı Avusturalya'da %96.8 Türkiye'de %79.38
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride
Türkiye ekonomik özgürlükte sınıfta kaldık

BEKA MEKA
Hangi inanç bu kanlı elleri temizler?
Umudum yok İnadım var!
Göbeklitepe’yi Yapanlar Kimdi?
Hızlı moda ,ucuz giysi, ağır bedel
Seviye
Anahtar
ENSAR
ALGI...
Eko...

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 