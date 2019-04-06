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Belediye Seçimlerinde tarih yazdı

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 06 Nisan 2019 14:03:14

Chicago, Amerika’nın ilk kez siyah bir kadını belediye başkanı seçen en büyük kenti oldu. Lori Lightfoot, eşcinsel ve siyah bir kadın. 56 yaşında. Eski bir savcı, evli ve bir çocuğu var. Geçtiğimiz Salı günü (2 Nisan 2019) eski federal savcı olan Lori Lightfoot, Chicago’da tarih yazdı. Chicagolu seçmenler, belediye başkanı olarak kenti 2011 yılından beri yöneten, beyaz bir erkek olan 59 yaşındaki Rahm Emanuel'den sonra eski savcı Lori Lightfoot'u seçti.


Mayıs ayında göreve başladığında,  Lightfoot, aynı zamanda şehrin ilk açıkça eşcinsel belediye başkanı olacak.

Daha önce bir seçimle göreve gelmemiş olan Lightfoot, dışardan gelmesine ve çok iyi bilinen, deneyimli, yine siyah bir politikacıyla yarışmasına karşın seçimi kolaylıkla ve açık ara ile kazandı. 

Yabancı konumunu, yolsuzluk tarihçesi olan kentte güçlü bir karta dönüştürdü. Yarışı 50 bölgenin tamamında önde kapadı ve oyların yüzde 73ünü aldı.

Chicago için, Lightfoot’un kazanması, seçmenlerin havasında kayda değer bir değişimi gösteriyor. 

Siyasi kültürün içinden olanları kayırdığı, tanınmayanları dışladığı, yolsuzlukları ilen bilinen Chicago’da siyasi bağları olmayan, eşcinsel ve siyah bir kadının belediye başkanı olması devrim niteliğinde.

 

Kaynak: The New York Times





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