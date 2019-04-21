Kategori: Dünya | 0 Yorum | 21 Nisan 2019 07:17:05









Rapora göre Trump tamamen aklanmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 başkanlık seçimiyle yürüttüğü uzun soruşturmanın raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel savcıyı görevden almaya zorlama çabalarına başvurduğu belirtildi. Ülkede 22 aydır devam eden soruşturma sonunda paylaşılan 448 sayfalık raporda, Trump'ın Haziran 2017'de, eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'ı aradığı ve Mueller'i görevden almaya çalıştığı ifade ediliyor.Yayımlanan rapor, Trump'ın bir suç işlediği sonucuna ulaşmasa da, suç teşkil eden hiçbir davranışın bulunmadığı sonucuna da varmadı.Raporda, soruşturma kapsamında Trump'ın adaletin tesisini engelleyip engellemediği konusunda somut bir yasal sonuca varılamadığı belirtildi.Savcı Mueller raporunda, Başkan Trump’ın Rusya soruşturmasının kontrolunu alma ve özel savcıyı görevden almaya zorlama yönündeki çabalarından söz etti.Trump: Başıma gelen en kötü şeyRaporda yer alan dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions ifadesine göre, Mueller özel yetkili savcı olarak atandığında Başkan Trump "Herkes bana bağımsız bir savcı işe dahil olduysa bu başkanlığını mahveder diyor. (Bu süreçler) yıllar alıyor ve bu sırada hiçbir şey yapamayacağım. Başıma gelen en kötü şey" dediği öğrenildi.Ayrıca raporda, Trump'ın Rusya soruşturması konusunu Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats nezdinde “birçok kez” gündeme getirdiği ancak Coats'tun Başkan’a görevi gereği soruşturmalara dahil olamayacağı yanıtını verdiği belirtildi.Adalet Bakanı'na göre Trump aklandıRaporun açıklanması öncesi bir basın toplantısı düzenleyen ABD Adalet Bakanı William Barr, soruşturmasında, "ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaşıldığını açıkladı.Barr, "Rus hükümeti başkanlık seçimlerimize müdahale etmeyi amaçladı ancak Mueller’ın raporuna göre, Ruslar Trump ya da onun seçim kampanyası ile herhangi bir gizli iş birliği sağlayamadı." dedi.Barr ayrıca Mueller'ın "Trump'ın adaleti engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu" şeklindeki yorumlarına katılmadığını, bu sürecin şeffaf ve hassas bir şekilde yürütüldüğünü ve Beyaz Saray'dan herhangi bir baskı görmediklerini ifade etti.