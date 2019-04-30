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Onların bütün ümidi gençlikte değil

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 30 Nisan 2019 22:05:14

Saudi Arabistan Haber Ajansından 23 Nisan 2019 Salı günü yapılan açıklamaya göre, 37 kişi kafaları kesilerek idam edildi. İdam edilenlerden biri tutuklandığında 16 yaşında olan Abdülkerim al-Hawaj. Suçu demokrasi yanlısı gösterilere katılmaktı. İdam edildiğinde 21 yaşındaydı. Aralarında 2012’de tutuklandığında 16 yaşında olan Mujtaba al-Sweikat da var. Al-Sweikat’ın suçu demokrasi isteyen gösterilere katılmış olmak.



Al-Sweikat, Mişigan Üniversitesinde İngilizce ve Finans okumak üzere ülkesinden ayrılmak üzere iken havaalanında Saudi yetkililer tarafından tutuklanmıştı. Mahkeme, delikanlının güvenlik güçlerinin üzerine molotof kokteyl attığını, telefonunu kullanarak sosyal medya üzerinden gösteri örgütlediğini iddia ediyordu. Babasının mahkemede, oğlunun yalnızca iki kere ve beşer dakika boyunca bu göserilere katılmış olduğunu, hapishanede baskı ve işkence altında gücü tükendiği için itiraf kağıdına imza attığını belirtmesine karşın yargıçların kararı değişmedi.

Suçlananların 14’ü hükümet karşıtı terör örgütü üyesi olmakla, 11i İran adına casusluk yapmakla suçlanıyorlardı ancak  idam edilen 37 kişinin tamamı son anlarına dek, işkence altında zorla itiraf imzaladıklarını söyleyerek suçlamaları redettiler. İdam edilen 37 kişiden 33ü Şii kökenliydi. Bu 1900’lerden bu yana ülkedeki en büyük Şii infazı olarak gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komseri, idamlardan önce,  aralarında tutuklandıklarında çocuk olan gençlerin de bulunmasının idamları özellikle tiksindirici yaptığını belirterek kınamada bulunmuştu ancak bu sonucu değiştirmedi.

Saudi Arabistan’da, idamların, Cemal Kaşkçı’nın da infaz edilme emrini verdiği söylenen Prens Salman’ın tahtın varisi olarak açıklanmasından sonra en az ikiye katlandığı belirtilmekte. 

Toplu idam haberi, Riyad’da yapılan uluslarası finans konferansından hemen önce gelmesine karşın, elbette önemli banka ve finans kuruluşlarının güzide Saudi Arabistan zenginleri ile buluşmasını engellemedi. Aralarında BlackRock, HSBC ve JPMorgan’ın en üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu kuruluşlar finans sahnesindeki yerlerini aldılar.

Saudi Arabistan’da yaşamadığımız için kendimizi şanslı bulabiliriz elbette, fakat geleceğimiz konusunda dikkatli ve oy kullanırken daha özenli olmamızda yarar var. Ne de olsa ülkemiz insanlarının da krallara, kraldan fazla kralcı olmalara, ölçüsüz şiddete, her koşulda şiddete eğilimi var.

Kaynak
https://egyptindependent.com/some-executed-in-saudi-arabia-had-protested-their-innocence/

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/saudi-men-executed-confessed-duress-report-190427072137621.html

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