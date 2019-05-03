A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Papa Fransis inançsız mı?

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 03 Mayıs 2019 05:56:15

Katolik rahip ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik bir grup, piskoposları Papa Fransis’i kafir olarak tanımlayarak, kınamaya çağırdı. Grubun pek çoğu kendi yerel bölgeleri dışında bilinmese de, başı çeken İngiliz rahip Peder Aidan Nichols, çok sayıda kitap yazmış olan ve Ingilizce konuşan dünyada iyi tanınan bir ilahiyatçı.

Grup, yazdıkları 20 sayfalık bir mektupta, Papa Fransis’in sözleri ve eylemleri ile, Katolik Kilisesinin tarihindeki en kötü krizlerinden birini yaratmakla suçlayarak, son çareyi bu uzun mektubu yazmakta bulduklarını söylüyor.  Mektup salı günü tutucu bir katolik websitesinde yayınlandı. Düzinelerce dipnot, İncil ayetleri, önceki papaların bildirileri ve ayrı bir kaynakça içeren mektup, okuyanları çevrimiçi bir imza sürücüsüne katılarak Papaya karşı imza atmaya çağırıyor. 



Mektup, Papa’ya,  bir dizi konuda kilisenin yaklaşımını yumuşattığı için saldırıyor. Bu konular arasında, Papa’nın kürtaja açıkça karşı olmaması, eşcinsellere çok sıcak davranması, Protestanlar ve özellikle Müslümanlara hoşgörülü bakışı da var.

Bir kilise üyesinin inançsız olup olmadığıa karar vermek için Vatikan’ın adı İnanç Öğretisi Topluluğu olan ayrı bir birimi var.  Vatikan’dan mektuba ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.  Fakat Amerika Birleşik Devletinden önde gelen bir ilahiyatçı, bu mektubun Kilise’deki aşırı kutuplaşmaya bir örnek olduğunu ve Kilise içinde ne kadar ayrışma olursa olsun, Papa Fransis’in tüm dünyadaki hristiyan toplumundan çok büyük saygı ve destek gördüğünü belirtti.

Son yıllarda, çocuklara cinsel taciz olaylarının açığa çıkması ile itibari çok sarsılan, öte yandan hızla gelişen dünyada anlattığı tarih ve öngördüğü yaşam biçimi ile yaşamdan kopmuş görülen Katolik Kilisesi için daha akılcı ve insancıl olan Papa Fransis bir şans olarak da görülebilir. Onu,  Katolik Kilisesinin gelecekteki dünyada bir yer ve işlev edinebilmesi için yumuşak geçişi sağlamaya çalışan bir unsur olarak görmek olası.

Batı’da özellikle genç kuşaklar arasında dinsizlik tırmanışta. Teknolojideki gelişmelerin  sağlık, eğitim, iletişim alanlarında günlük yaşamı iyileştirmedeki etkileri; bilim alanında hayranlık verici gelişmelerin ardı arkasının kesilmemesi; iklim değişimi, çevre kirliliği, terör gibi ciddi sorunlar tehdit etse de tüm dünya ülkelerinde sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal yaşam alanında önemli iyileşmelerin olması günümüz insanının özellikle İbrahimi dinlere olan ilgi ve gereksinimini azalttı.  Buna, kutsal kitapların köleliğe karşı olmayışı, kadın hakları ve eşcinsellik konularında baskıcı ve çelişkili düşünceler içermesi, Doğu felsefelerinin esnek ve bireysel gereksinimlere uyumlu yorumlar sunması da eklenince, genç kuşaklar Orta Doğu kökenli dinlerden iyice kopmaya başladılar.

Öyle ya da böyle çok yakın bir gelecekte, rahiplarin, hahamların ya da imamların elinde olan din işlerini, hiçbir zaman yalan söylemeyecek, para ve ihtişam aramayacak, çocuklara tecavüz etmeyecek yapay zekanın gerçekleştirebileceği kesin. Elbette bu hikayelere hala bir inanan kalırsa.


Kaynak : https://www.sbs.com.au/news/conservatives-call-on-catholic-bishops-to-denounce-pope-francis-as-heretic

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Söylenecek Her Şey Hakında - Çağımızın Üç Kahramanı
Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir
Başın Sağolsun Yeni Zelanda
Yeni Zelanda tarihinin en karanlık günlerinden biri : İki camiye silahlı saldırı; 40 kişi öldü, 20'si ağır 48 kişi yaralı
OECD’den Türkiye’ye ‘rüşvet’ uyarısı
Papa Fransis inançsız mı?
Onların bütün ümidi gençlikte değil
Avrupa Parlamentosu seçimlerine doğru
Endonezya'da ölen sandık görevlilerinin sayısı 272'ye yükseldi
Duterte: “Kanada çöplerini geri almazsa savaş açarız”

Sri Lanka'da gerçekleştirilen Paskalya Bayramı saldırılarından korkunç ayrıntılar
Trump devrinde petrolün jeopolitiği
Türkiye en sefil 10’uncu ülke oluyor
Soğan fiyatları sonun başlangıcı mı?
Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 700'ün üzerine çıktı.
Pasaportun yolculuğu
“Dünyanın sonuna” gidiyorlar!!!
Narsisizm nedir ve görülme sıklığı neden artıyor?
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike
2050'de, 60 yaşın üzerinde 2,1 milyar insan var olacak

Kafka hayranlarına sevindirici bir haber
Parayı giyinmek ya da sanatı yaşamak
Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar
'3'üncü Boyutta Turhan Selçuk Çizgi Kahramanları'
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları

Çin’in plastik atıklarının yeni adresi Türkiye
Varlığımız varlığına armağan mı ceza mı?
‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
2018 İklim Raporu: Dünya'yı kurtarabilecek son nesil biziz
Anı yakalamak
Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak
Wing drone ile kargo servis izni aldı.
Facebook şifrelerinizi yine değiştirmenin zamanı geldi
Pasaport yerine geçecek yüz tanıma yazılımı geliyor

42000 yıllık at cesedi bulundu
Ayakta Uyumayın Sağlıklı Uyuyun
NASA’dan yapılan duyuru ana hatları ile şöyle.
Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait
Tanrılar mı güçlü toplumlardan yoksa güçlü toplumlar mı tanrılardan çıkar
Dünyanın en yaşanılabilir şehri : İstanbul 130 Sydney 11. sırada
Kadınların hak eşitliği oranı Avusturalya'da %96.8 Türkiye'de %79.38
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride
Türkiye ekonomik özgürlükte sınıfta kaldık

Çocuklarını Kurban eden 10 Uygarlık
BEKA MEKA
Hangi inanç bu kanlı elleri temizler?
Umudum yok İnadım var!
Göbeklitepe’yi Yapanlar Kimdi?
İnansak mı?
60 Sene Sonra
Üç resimde felsefe - ÇİN GÜNCESİ
Kelin Merhemi
Gülliver’in Macerası

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 