Kategori: Dünya | 0 Yorum | 03 Mayıs 2019 05:56:15

Grup, yazdıkları 20 sayfalık bir mektupta, Papa Fransis’in sözleri ve eylemleri ile, Katolik Kilisesinin tarihindeki en kötü krizlerinden birini yaratmakla suçlayarak, son çareyi bu uzun mektubu yazmakta bulduklarını söylüyor. Mektup salı günü tutucu bir katolik websitesinde yayınlandı. Düzinelerce dipnot, İncil ayetleri, önceki papaların bildirileri ve ayrı bir kaynakça içeren mektup, okuyanları çevrimiçi bir imza sürücüsüne katılarak Papaya karşı imza atmaya çağırıyor.



















Katolik rahip ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik bir grup, piskoposları Papa Fransis’i kafir olarak tanımlayarak, kınamaya çağırdı. Grubun pek çoğu kendi yerel bölgeleri dışında bilinmese de, başı çeken İngiliz rahip Peder Aidan Nichols, çok sayıda kitap yazmış olan ve Ingilizce konuşan dünyada iyi tanınan bir ilahiyatçı.Mektup, Papa’ya, bir dizi konuda kilisenin yaklaşımını yumuşattığı için saldırıyor. Bu konular arasında, Papa’nın kürtaja açıkça karşı olmaması, eşcinsellere çok sıcak davranması, Protestanlar ve özellikle Müslümanlara hoşgörülü bakışı da var.Bir kilise üyesinin inançsız olup olmadığıa karar vermek için Vatikan’ın adı İnanç Öğretisi Topluluğu olan ayrı bir birimi var. Vatikan’dan mektuba ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat Amerika Birleşik Devletinden önde gelen bir ilahiyatçı, bu mektubun Kilise’deki aşırı kutuplaşmaya bir örnek olduğunu ve Kilise içinde ne kadar ayrışma olursa olsun, Papa Fransis’in tüm dünyadaki hristiyan toplumundan çok büyük saygı ve destek gördüğünü belirtti.Son yıllarda, çocuklara cinsel taciz olaylarının açığa çıkması ile itibari çok sarsılan, öte yandan hızla gelişen dünyada anlattığı tarih ve öngördüğü yaşam biçimi ile yaşamdan kopmuş görülen Katolik Kilisesi için daha akılcı ve insancıl olan Papa Fransis bir şans olarak da görülebilir. Onu, Katolik Kilisesinin gelecekteki dünyada bir yer ve işlev edinebilmesi için yumuşak geçişi sağlamaya çalışan bir unsur olarak görmek olası.Batı’da özellikle genç kuşaklar arasında dinsizlik tırmanışta. Teknolojideki gelişmelerin sağlık, eğitim, iletişim alanlarında günlük yaşamı iyileştirmedeki etkileri; bilim alanında hayranlık verici gelişmelerin ardı arkasının kesilmemesi; iklim değişimi, çevre kirliliği, terör gibi ciddi sorunlar tehdit etse de tüm dünya ülkelerinde sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal yaşam alanında önemli iyileşmelerin olması günümüz insanının özellikle İbrahimi dinlere olan ilgi ve gereksinimini azalttı. Buna, kutsal kitapların köleliğe karşı olmayışı, kadın hakları ve eşcinsellik konularında baskıcı ve çelişkili düşünceler içermesi, Doğu felsefelerinin esnek ve bireysel gereksinimlere uyumlu yorumlar sunması da eklenince, genç kuşaklar Orta Doğu kökenli dinlerden iyice kopmaya başladılar.Öyle ya da böyle çok yakın bir gelecekte, rahiplarin, hahamların ya da imamların elinde olan din işlerini, hiçbir zaman yalan söylemeyecek, para ve ihtişam aramayacak, çocuklara tecavüz etmeyecek yapay zekanın gerçekleştirebileceği kesin. Elbette bu hikayelere hala bir inanan kalırsa.Kaynak : https://www.sbs.com.au/news/conservatives-call-on-catholic-bishops-to-denounce-pope-francis-as-heretic