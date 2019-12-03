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Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 03 Aralık 2019 03:41:56

Dünya Mirası'nda tatil imkanı… Avustralya’nın Queensland eyaletinde bulunan ülkenin ilk sualtı otelinin inşası 14 ay sürdü. Otel, 10 milyon dolara mal oldu. Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan ve dünyanın en büyük mercan resifi Büyük Set Resifi’nde turistler artık gecesi yaklaşık 800 Avustralya dolarına unutulmaz bir tatil geçirebilecek.

“Reefworld Pontoon" adlı otel, 2017’de Debbie Tropikal Fırtınası’nda zarar gören Hardy Resifi üzerindeki yüzer iskelenin değiştirilmesi sonrası yapılan yenisinin üzerine inşa edildi.



Otelin sualtındaki iki odası 1 Aralık’tan itibaren ziyaretçilere açıldı ve bu odalarda konaklayanlar yerden tavana kadar uzanan camlar sayesinde mercan resifindeki sualtı yaşamını gözlemleme imkanı var. Ayrıca yapılan ışıklandırma sayesinde geceleyin de sualtını gözlemek mümkün.

10 milyon dolarlık yapım maliyetinin bir kısmı Queensland hükümetince karşılanan otelde bu iki oda dışında daha ucuza konaklanmak isteyenler için iskele üzerinde yer alan yataklar da bulunuyor.

Büyük Set Resifi küresel iklim değişikliği ve kıyılardaki yapılaşma nedeniyle tehdit altında.

Ancak “Journey Beyond” adlı seyahat şirketinin operasyonlar direktörü Luke Walker Australian Associated Press’e (AAP) yaptığı açıklamada otelde kalanların çevreye zarar vermeyeceğini söyledi.



“Dünya Mirası listesindeki bu doğal mucizeye insanların herhangi bir zarar vermeden dalmasına izin vermek bir denge işi. Mercan resifinin sürdürülebilirliği yaptığımız her işte konuşmalarımızın bir parçası”

Eski yüzer iskelenin kaldırılması sırasında geçici olarak sökülen yaklaşık 4 bin mercan da otel inşasının tamamlanması sonrası eskiden bulundukları yere yerleştirildi.

Otelin her yıl bölgeye binlerce turist daha çekmesi umuluyor.

Sualtı oteli Avustralya için yeni bir kavram olsa da Maldivler, Tanzanya ve Dubai gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde bu otellerden bulunuyor.

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