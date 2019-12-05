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Fransa'da son yılların en büyük grevi hayatı felç etti

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 05 Aralık 2019 14:36:30

Fransa'da daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler bugün genel greve gitti. Son yılların en büyük grevi günlük hayatı felç etti. Milyonlarca işçinin greve gitmesi nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksamalar yaşandı.Sendikalar, greve katılımın çok fazla olduğunu açıkladı.

Demiryolu işçilerinin yüzde 85'inin greve gittiği duyuruldu. Ülkede yüzlerce uçuş iptal edilirken, öğretmenler arasında da greve katılım oranı yaklaşık yüzde 50 oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, Sarı Yelekliler hareketi mensuplarının da greve katıldıklarını açıkladı. Başkent Paris'te en az 3 bin kişinin üzerlerinin arandığı ve "karışlıklık çıkarmaya hazırlandıklarından şüphelenilen" 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Bu protestolara katılacak çok insan var ve risklerin farkındayız. İsyan veya şiddet olayları olduğunda ilgili kişilerin derhal gözaltına alınması emri verdim" dedi.

Puan bazlı emeklilik sistemi

Fransa'da son yıllardaki en büyük genel grevin nedeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı emeklilik sisteminin sendikalar tarafından reddedilmesi.

Bugün başlayacak grevin bir günden fazla süreceği öngörülüyor. Bazı sendikalar Macron "emeklilik reformu" olarak adlandırdığı düzenlemeden vazgeçene dek greve devam edeceklerini belirtiyor. Emeklilik maaşı en düşük grup olan çiftçiler ise greve katılmayacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan bir ankette greve desteğin yüzde 69 oranında olduğu, en büyük desteğin de 18-34 yaş grubu tarafından verildiği tespit edildi.



Emeklilik yaşı yükseltilmişti

Fransa'da onlarca farklı emeklilik sistemi bulunuyor ve Cumhurbaşkanı Macron bunları tek bir sistemde birleştirmek istiyor. Yeni plana göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak. Fransa'da son 10 yılda emeklilik yaşı 60'tan 62'ye yükseltilmişti. Ancak Fransa buna rağmen OECD üyesi ülkeler arasında en düşük emeklilik yaşına sahip ülkelerden biri. Yeni sistem, emeklilikte en avantajlı gruplar arasında yer alan denizciler, hukukçular ve opera sanatçılarının bazı avantajlarını ellerinden alacak.



64 yaşından önce emekli olanlar ise yüzde 5 daha az maaş alacak.

Fransa, gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 14'ünü emekliliğe harcıyor. Bu dünyadaki en yüksek oranlardan biri. OECD verilerine göre Türkiye'de aynı oran yüzde 7,7. Macron, Fransa'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle reform yapmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Metro işçileri ise on yıllar önce mücadele ederek kazandıkları ve uzun saatler yer altında çalışmanın karşılığı olarak gördükleri erken emeklilik haklarını kaybetmek istemiyorlar. Fransa'da yapılan bir ankete katılanların yüzde 75'i emeklilik sisteminde reforma ihtiyaç olduğunu söylese de yalnızca üçte biri mevcut hükümetin doğru değişiklikleri yapabileceğine inanıyor.

Kaynak : BBC



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