06 Aralık 2019

rankfurt hava alanı pistleri renkli malzemelerle kaplanmış, her uçak kalkmadan evvel antifriz sıvıları ile kanatları işlem görmekteydi. Yoğun kar yağışı, hava trafiğini engelliyor, uçaklarda gecikme kaçınılmaz oluyordu.











Bu yazı ile, gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğüm bir konuyu dikkatinize sunmak istemekteyim. Kanal İstanbul projesi için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından hazırlanan fizibilite raporundan birkaç cümleyi aktarmak istiyorum:





Her konuda olduğu gibi ciddi konularda da yozlaşmanın, sadece bizim ülkemize has bir davranış biçimi olmadığını düşünüyorum. Seneler öncesi bir bakanlık için acil ihtiyaç malzemesini tedarik etme işi firmamıza verilmişti. Malzemeler Almanya’dan sevk edilecekti ancak , içinde bir iki parça ürün Kanada’dan yüklenip, Frankfurt’a gelecekti. Diğer parçalarla birleştirilip, Ankara’ya sevk edilecekti. O yıl Aralık ayı çok soğuk ve kar yağışlıydı. Almanya’da ilk defa şehir içindeki yollara da tuz dökülüyordu.Böyle bir atmosferde hava alanında, Kanada’dan gelecek malzemeleri beklemekteydim. Gümrük işlemleri ile ilgili bir firma ile anlaşmıştım, malzemeler Kanada’dan geldiğinde havaalanına yakın olan atölyeye hemen alınacak şekilde çalışmalarımızı planlamıştık.Atölyede paketleme işlemi sonrası malzeme balyalar halinde tekrar sarılacak, ve bu şekilde uçağa yüklenmeden önce basınç odasında 48 saat test edilecekti. Bu Almanya’da yasa gereği yapılması mecbur bir işlemdi. Taşıma sırasında uçakta her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına, bu test her pakete uygulanmaktaydı. Hatta basınca hassas bir malzeme bile olsa, uçağa yüklenmeden önce bu testi geçmesi gerekmekteydi.Biz ise malzemeyi vermiş olduğumuz süre içinde teslim etmek için her yolu kullanmaktaydık. Kar yağışı, tipi ve uçak gecikmeleri bizi çok olumsuz etkilemişti. Malzemenin paketlenmesinden sonra basınç odasında 2 gün beklemesinin, teslim için verilen zaman sürecinde bizi sıkıntıya sokacağı muhakkaktı. Almanya’daki gümrük işlemlerimizi yapmaya yetkili kıldığımız firmanın çalışanı, genç bir Türk delikanlısı, Atilla idi.Bazı konularda Alman yetkililerini esnek davranmaya, bizim yurdum insanlarının çok zorlamış olduğunu anladık. Basınç odasına balyaları sokmadan, testten geçmiş gibi raporlanması konusunda kişileri biraz zorlayınca, bir bedel karşılığı bu raporun alınabileceğini öğrendik. Bu bizi biraz rahatlattı. Gerekli ücreti, el altından, oradaki Alman çalışanlarına aktarınca, bizim balyalar basınç test sistemine girmiş gibi temiz bir rapor elimize geldi.Biz bu sevkiyatta 3 gün kazanmış olduk. Kar, tipi olumsuz hava şartları altında balyaları atölyeden alıp doğrudan uçağa yüklemenin rehavetini, aynı uçağa aldığım biletle koltuğumda çıkarmayı düşledim. Zorluklar içinde işlemleri tekamül edip, uçağa bindim. Koltuğuma oturduğumda gözlerimi kapayıp, uçak daha kalkmadan, derin bir uykuya dalmıştım. Dünyanın en ciddi ülkesi olarak kabul ettiğimiz bu ülkede de üç beş Mark’ın nelere kadir olduğunu görmüştüm."Finansal Fizibilite çalışmasına konu olan gelir, gider kalemleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:GELİRLER-Gayrimenkul gelirleri-Kanal kullanım kiralama gelirleri-Entegre gelir işletme gelirleriİstanbul’da açılacak bir kanalın ana getirisinin, kanalın kıyılarında oluşacak arsaların, rant adına KATAR’a satılacağını söylentisi yayılmakta. Bu da bize bu şehre İSTANBUL’a yapılan İHANETİN hala sona ermediğini ifade etmekte diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.