Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 31 Aralık 2019 14:58:36









En önce aptal yerine konmaya..

Daha katlanılabilir bir ülke umudu ile iyi yıllar….













“İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız” dedi her şeye muktedir, Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan. Bazılarının deyimi ile Başkan bazıların deyimi ile Reis. Reis haklı, madem seçtiniz katlanacaksınız. Kısmet olur da yapılırsa, yeni seçimlere kadar isteseniz de istemeseniz de katlanacaksınız… İşte ileri demokrasi! Peki başka nelere katlanacaksınız?2019’da dünyada ‘Basın Özgürlüğü’ konusunda, genelde kardeş denilip küçük görülen Pakistan’ın 15 sıra gerisine düşüp 157. sırada; OECD ülkeleri içerisinde ise sonuncu ülke olmaya… Dünyada demokrasisi son 10 yılda en çok gerileyen iki ülkeden birisi olma onuruna katlanacaksınız.Küresel Adalet Endeksinde hukukun üstünlüğü sıralamasında 126 ülke arasında 109. sıraya gelmeye. Hukukun üstünlüğü sıralamasında benzer gelire sahip 38 ülke arasında ise 37. sırada yer almaya katlanacaksınız.Yargı bağımsızlığı sıralamasında 2007’de 50. sıradayken 2019 yılında 104. sıraya gerilemeye…. Aynı konuda 41 OECD ülkesi arasında sondan birinci olmaya katlanacaksınız.Şeffaf yönetilen ülkeler sıralamasında 180 ülke arasında 78. sırada olmaya… Bilgi edinme hakkı ya da şikayet mekanizmalarında yurttaş katılımı ve hükümetin bilgi paylaşımı gibi konularda 102 ülke arasında, 82. sırada olmaya katlanacaksınız.Makro ekonomik göstergelerin istikrarına dair yapılan sıralamada son dokuz yılda 64. sıradan 129. sıraya gerilemeye… Enflasyon sıralamasında 10 yıl önce, 141 ülke arasında 88. sırada iken, 131. ülke konumuna gerilemeye katlanacaksınız.O bizi kıskanan 28 Avrupa Birliği ülkesindeki toplam işsiz sayısının üçte biri kadar işsize sahip olmaya… Dünya Bankası’nın yaptığı beşli sınıflamaya göre gelir dağılımında en kötü olan dördüncü grupta yer alarak, 38 OECD ülkesi arasında 34. sırada düşmeye katlanacaksınız.Zengin ile yoksul arasındaki farkın en çok olduğu sondan 2. Avrupa ülke olmaya… İstatistikler üzerinde bilinen tüm oynamalara karşın, 35 OECD ülkesi içerisinde 2018 yılında gıda enflasyonu en yüksek ülke olmaya… Emeklilik sisteminde Tayland ve Arjantin’den sonraki dünyadaki en kötü emeklilik sistemi sahip olmaya katlanacaksınız.Küresel Barış Endeksi’nde 163 ülke arasında 152. sırada yer alarak 2019 yılında, Avrupa’da barışa en uzak ülke olmaya… Sudan, Kolombiya gibi ülkelerin arkasında kalıp dünyada terörizmin en çok etkilediği 16. ülke olmaya katlanacaksınız.Kırılgan Devletler Endeksi’nde İran, Mısır, Lübnan gibi ülkelerle aynı ligde olup 178 ülke arasında en kırılgan 59. Ülke olmaya;Mart 2019 rakkamları ile kamunun 454, özel sektörün 300 milyar dolar borcunu ödemeye;Tüm gazetelerin aynı başlıkla çıkmasına;Seçilenlerin seçenleri kulları gibi görmesine;Günde enaz bir kadının sözde namus nedeni ile bir erkek tarafından katledilmesine;‘İş kazası’ başlığı altında yılda 2000’den çok sayıda kişinin cinayete kurban gitmesine;PISA testinde OECD ortalamasının altında kalarak 37 ülke arasında 31. Sırada kalmaya;Çocuk istismarının yüzde 700 artışına;Geçmediğiniz yol ve köprülerin, tedavi görmediğiniz hastanelerin parasını ödemeye;Yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliğine;Yetkililerin yetkili ama sorumsuzluğuna;Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine;Toplumsal duyarsızlıklara;Bilimin yok sayılmasına;Her ilkede, her değerde aşınmaya katlanacaksınız.