Kategori: Korona Günlüğü | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 20 Mart 2020 07:46:18

PARİS, 20 MART 2020





İşçi sendikalarının aylardan beri ısrarla istedikleri bu iptalleri daha önce yapsaydı kimbilir ne kadar iyi olacaktı. Bu ve benzeri geçikmeleriyle, patronları kollayan siyasi tercihleriyle cumhurbaşkanı kendi siyasi fiyaskosunu bizzat ifşa eder duruma düştü.









(1) Bir örnek : Sokağa çıkmak yasakanıyor, izinle çıkılabileceği ve koşullardan birinin birer metrelik güvenlik mesafesi olduğu belirtiliyor ama işçilerin fabrikalarda, işlerinin niteliği sonucu neredeyse yanyana, çalışmaları es geçiliyor, veya yol ya da kanalizasyon yapım ya da onarımında çalışanlar için özel ve açık kural getirilmiyor...

(2) Paris Anakent belediyesine başkan olmak için can atan BENJAMİN GRİVEAUX (BG) Cumhurbaşkanı’nın partisinin Paris anakent belediye başkanlığına adaylığını 2019 başında açıkladı ve seçim kampanyasına herkesten önce başladı ... Bir yıl sonra, 2020 Ocak sonu ve Şubat başında inanılmaz bir seks video skandalı sonrasında havlu atmak zorunda kaldı. Yüz kızartıcı, utanç verici bu skandaldan sonra boşalan adaylığa Agnes Buzyn getirildi. Bu tercih, belki, Sağlık Bakanlığı’nda bir parça baş ağrıtan ve bir ara Paris belediye başkanı olmak istediğini açıklayan Bayan Buzyn’den kurtulmak ve büyük ihtimalle yenileceği bir seçim kampanyasında yıpratmak için yapıldı. Biraz da iteleyerek Bayan Buzyn’e kaldıramayacağı bir yük yüklendi: Fransızcada böylesi durumlarda “On l’a poussée au casse-pipe” veya “elle est allée au charbon” gibi veciz laflar edilir. BG’nin çocukların bile yapmayacağı bir hafiflikle, bir siyasetciye, bir insana yakışmayacak laubalilikle gerçekleştirdiği videolar eylemini ve sonraki gelişmeleri merak ediyorsanız “vidéos privées à caractère sexuel impliquant Benjamin Griveaux» diyerek Google Dede’ye sorun, Dede yüzü kızararak belki gösterir belki de göstermez. Dede’nin işine de karışılmaz. Komik, trajik, pespaye hadise siyasi skandalda sıfır derecenin en akıl almaz örneği olarak siyasi tarihe geçecek kesinlikle. Macron İmparatorluğu’nda BG herhangi bir kişi değil. Macron’un partisinin kurucularından, hatta partinin ikinci ismi. Macron’un cumhurbaşkanlığına adaylık kampanyasında sağ kolu ve baş sözcüsüydü. Sonra Paris milletvekili. Daha sonra Bakan yardımcısı ve hükümet sözüsüydü. Bu son iki görevinden Paris Anakent Belediyesini fethetmek için istifa etti. Adaylığı süresince Paris’in merkezindeki Gare de l’Est’i Paris’in kenarına veya banliyöye taşıyıp boşalacak 30 hektarlık mekana “Central Park parisien» kuracağı, Paris’te kirada oturanlara yüz bin öro borç verip evlerini satın almalarını kolaylaştıracağı gibi herkesi güldüren vaatleriyle de siyasi tarihe geçti. Şimdiyse tarihin unutmak istediklerinden.

(3)Dr. Philippe Juvin siyaset dünyasında da tanınıyor. İlk gençlik yıllarından beri De Gaulle yanlısı ve bu akımın siyasi partilerinde militanlık ve yöneticilik yaptı. Chirac’ın ve Sarkozy’in partisinde ve onların bugünkü devamcısı Les Républicains (LR) Partisi’nde etkili isimlerden. Bu parti iktidara gelirse büyük ihtimalle Sağlık Bakanı. Yıllardan beri Paris yakınındaki banliyölerden la Garenne-Colombes’un değişmez Belediye Başkanı : 15 Marttaki belediye seçimlerinin ilk turunda % 76 oy oranıyla hemen yeniden seçilen ve kasabasında sevilen, sayılan, son derece dürüst bir doktor ve namuslu bir siyasetci. Darısı başımıza.





Bir önceki makalemde, Cumhurbaşkanı’nın 16 Mart Cumartesi gecesi televizyon konuşmasında, aylardır Fransa’daki emekçilerin gösterilerine ve Fransa işçi hareketi tarihindeki benzerlerine göre çok uzun süren, emekçilere, metro ve demiryolu şirketlerine (RATP ve SNCF’e), toplu taşıma araçlarının müşterilerine, ülke ekonomisine epey yük olan grevlere rağmen ısrarla kabul ettirmek isediği EMEKLİLİK YASA TASARISI ile İŞSİZİK YASA TASARISINI ertelediğini açıkladığını belirtmiş ve şunu eklemiştimFransa’da ve dünyada tanınan, saygı gösterilen doktorlar, araştırmacılar, virüs uzmanları ve birçok siyasi lider, kişi ve kurum tarafından seçimlerin ertelenmesinin istenmesine rağmen, Perşembe gecesi birinci turun yapılacağını bir televizyon konuşmasıyla açıklayan ve seçimlerin gereğini savunan Cumhurbaşkanı dört gün sonra, Pazartesi gecesi, ikinci turu erteleyerek fiyaskosuna tüy dikti. Birbiriyle çelişkili kararları pek çok. (1)Şimdiye kadar yaptıklarının birçoğu (başka bir makalede listesini çıkarmaya çalışırım) ve son örnekler Fransa’yı bugün yönetenlerin bir parça acemi olduklarının ispatıdır. Siyaset zor meslek.Dahası da var:İşte Paris anakent belediye başkanlığını ele geçirip Başkent’i parti vitrini gibi kullanmak isteyen Macron’un bu hevesi de kursağında kaldı: Adayı, birkaç hafta öncesine, 16 Şubat 2020’ye kadar Sağlık Bakanlığı görevini üstlenmiş Bayan Agnes Buzyn %17,26’lık oy oranıyla Paris’te ancak üçüncü olabildi. Birinci sıradaki ve 2014’ten beri Paris Anakent Belediye Başkanı Bayan Anne Hidalgo’dan 11 puan arkada.Bayan Buzyn, hemen ertesi gün, 17 Mart 2020 tarihli Le Monde gazetesinde yayınlanan, “günah çıkarma” seansında anlattıklarıyla Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yakın çevrelerinin acemiliğini, KORONAVİRÜSE KARŞI acil mücadele konusunda uzmanlarca söylenenleri dinlemediklerini ve bizzat kendisinin ısrarlı uyarılarını dikkate almadıklarını, gerekenleri zamanında yapmadıklarını gözler önüne serdi.Agnes Buzyn, kendisinin bizzat daha OCAK 2020’de her ikisine de mücadelenin ivediliğini, geçikmeden başlatılmasının gerektiğini aktardığını şu sözleriyle açıkladı :“Tsunami dalgasının bizi beklediğini biliyordum. 30 Ocakta Başbakan’ı seçimlerin yapılamayabilirliği konusunda UYARDIM. Seçim kampanyasını ve seçim çalışmalarının tümünü durdurmalıydık. Durdurmadık. Bu bir maskaralıktı.”O günlerin Sağlık Bakanı Bayan Buzyn “c’était une mascarade” diyor. “UNE MASCARADE”.“Maskarad” biçiminde telafuz edien mascarade kelimesi Türkçeye MASKARALIK olarak çevriliyor. Eski bir bakanın bu konuda bu kelimeyi kullanması daha önemli bir boyut kazanıyor. Başbakanı, hükümetteki meslektaşları ve cumhurbaşkanı açısından hazmedilmesi kolay değil.Nitekim 17 Martta France 2 kamu televizyon kanalında Başbakan özel davetli olarak katıldığı 20 Haberlerinde Bayan Buzyn’e yanıt verdi, “O günlerde O’na bu konuda katılmayan çok sayıda doktor vardı” dedi. 30 Ocakta, belediye seçimlerinin iptal edilmesinin bir zaruret olabileceğini kendisine söylediğini de kabul etti.Ertesi sabah,18 Martta, Bayan Buzyn “bu kelimeyi kullandığım için üzgünüm” dedi.Karşılıklı atışma bitti mi ? Emin değilim. Ayrıca olanlar olduktan sonra bu artık belirleyici değil. Bu tür tartışmalar olabilir. Hatta isterseniz Bayan Buzyn’in Çin Halk Cumhuriyeti’nde salgın başladığında, Aralık 2019’da, “Virüsün Fransa’ya kadar ulaşma şansı sıfırdır” dediğini ve böylece a’dan z’ye yanıldığını da anımsayabiliriz. Mesele artık bu da değil. Mesele Fransa’da iktidara sahip olanların işleri yürütmekte çuvalladıklarının artık saklanamaz boyutlara ulaşmış olmasındadır :Bayan Buzyn, ükenin en önemli iki yöneticisini, kendini bakanlığa kadar taşıyan takımın kaptanını ve kaptan yardımcısını, kamuoyu önünde açıkca eleştirerek ikinci turda bu takımın renklerini taşımayacağını kamuoyuna duyurmak istedi belki. Kendisi açısından yıkım anlamına gelen birinci tur sonucunun da etkisiyle ikinci tura katılmayacağı işaretini verdiğini sanıyorum. LREM yeniden yeni bir aday bulabilecek mi ? Kim açık ve kesin siyasi intihara peki diyebilir ? Yakında göreceğiz. Belki Bayan Buzyn sineye çeker ve yenileceğini bile bile maça çıkar. Belki. (2)Ama Macron imparatorluğunun çatırdadığını artık kimse görmemezlikten gelemez.Cumhurbaşkanı ile Başbakan iyi geçinemiyor.Başbakan ile eski Sağlık Bakanı atışıyor.Böylece koronavirüsün yarattığı sağlık krizi SİYASİ KRİZE dönüşüyor.Apak süt, tertemiz eşik, eli harama değmemiş avukat gibi siyaset sahnesine çıkarılan LREM içinde adı yolsuzluklara karışanların sayısı her geçen gün artıyor ve bu partinin de diğerlerinden farksız olduğu ortaya çıkıyor.Neredeyse herşeylerini Cumhurbaşkanı’na borçlu, Sosyalist Partisi’nin ve iktidara sahip veya ortak olmuş orta sağ ve orta sol partilerin hiçbir bakanlık görevinin tadına varmamışlarından, mutsuzlarından, “açlarından” seçmece, sadece belediye meclislerinde üyelik yapmış olanlarından, devlet adamlığından nasibini almamışlardan devşirme tayfaları biçiminde değerlendirilenlerin partisi LREM, bakanları, milletvekilleri, senatörleri ve bütün yetkilileriyle yeteneklerinin sınırlarına ulaştıkları izlenimi veriyor. Özel kasalarını dolduranlar ellerini daha çabuk tutmaya çabalıyorlar. Bu vurgun daha fazla süremez çünkü. Namuslu olanlar bu partiden birer ikişer ayrılıyor ...Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasında kara kedi dolaşıyor: 15 Mart gecesi televizyon konuşmasında Cumhurbaşkanı, Başbakanın adını bir kere bile zikretmedi.Bir zamanlar Başbakanlık yapmış olan, Chirac’ın sağ kolu Alain Juppé’nin yakın adamı, ve onun özel kalem müdürlüğü görevini üslenmiş, 2010 ile 2017 arasında Sarozy’nin partisinden Le Havre belediye başkanı Edouard Philippe belki başbakanlıktaki son günlerini yaşıyor. Başbakan’ın LREM üyeliğine hala geçmediğini de anımsatayım.Evet Macron imparatorluğu çatırdıyor. Belediye seçimleri birinci turundaki hezimet te bunun en somut işaretidir.Tıp dünyasının da Macron’u da, Başbakanını da fena halde eleştirdiğini eklemeliyim. Korona ile mücadelede birincil önemdeki eldiven ve maske konusunda yeni bir skandal doğduğunu da :Eldiven ve maske stoklarının bu hükümet döneminde bitmesine rağmen yinelenmemiş olması sonucu bugün Fransa’da eldiven ve maske sıkıntısı çekiliyor. Her 4 veya 5 saatte bir değiştirilmeleri gerekli maskelerden sağlık çalışanlarına ve hastalara HER GÜN ENAZ 7,5 veya 8 milyon gerekiyorken Devlet gerekli ve zorunlu stokunu zamanında yenilemediği için bugün maske kıtlığı yaşanıyor. Çin Halk Cumhuriyeti geçen gün bir milyon maske gönderdi, yakında, belki bugün veya yarın, bir milyon daha maske gönderecek ... Ama “açık” yine de kapanamayacak ...Doktorlar, hastabakıcılar feryat ediyor. Örneğin Fransa’nın ünlü ve dürüstlüğüyle tanınan doktorlarından Philippe Juvin Macron’un koronavirüse karşı mücadelesindeki eksiklerini ve hatalarını televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda, davetli olduğu her programda, düzenli olarak eleştiriyor ve “Günü gelince bunları konuşuruz.” diyerek kriz sonrasında, Macron’a ve diğer sorumlulara faturanın çıkarılacağına işaret ediyor. Korona ile mücadele bittikten sonra yetkililerle hesaplaşılacak mutaka. Dr. Juvin sıradan biri değil, sözünün arkasında duracak nitelikleri taşıyor. (3)Koronavirüsten ölenlerin yakınlarından bir grup avukatlarıyla birlikte, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yetkililer hakkında dava açtılar...Fransa’da geçmiş dönemlerdeki “sang contaminé” skandalına benzer yeni bir sağlık skandalına doğru gidiliyor.NOTLAR :