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Yeni Zelanda başbakanı sıkıntıda olanlarla dayanışma için maaşında kesintiye gitti

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 16 Nisan 2020 04:12:43

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinde COVID-19 tedbirleri yüzünden ekonomik sıkıntı yaşayanların yanında olduğunu göstermek için önümüzdeki altı ay alacağı maaşın maaşında yüzde 20'lik bir kesintiya gideceğini açıkladı. Ardern, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bakanlar ve üst düzey memurların maaşlarında da yüzde 20'lik bir kesintiye gidileceğini söyledi.

Ardern'in başbakan olarak yıllık maaşı 470 bin Yeni Zelanda doları. Bu da yıllık 445 bin Avustralya doları ve 1.9 milyon liraya karşılık geliyor. Altı ay boyunca alacağı kesinti de 47 bin Yeni Zelanda doları olacak.



"Bu kesintiler bütçede büyük bir fark yaratmayacak ancak, liderlik bunu gerektiriyor. Bu dönemde Yeni Zelandalıların eve götürdükleri paradaki azalmanın farkında olduğumuzu gösteriyoruz," diye konuştu.

Avustralya'da Hazine Bakanı Josh Frydenberg, siyasilerin burada benzer bir sembolik hamle yapıp yapmayacakları sorulunca, politikacılar ve memurların maaş artışlarını dondurduklarını hatırlattı.

Kamu sektöründe genel kesinti yok

Ardern, maaş kesintilerinin tüm kamu sektörünü etkilemeyeceğini söyledi. Kamu sektöründe çalışanların çoğunun sağlık görevlileri, polis memurları ve hemşireler gibi COVID-19 en önde çarpışanlar olduğunu belirtti.



Yeni Zelanda hükümetinin uyguladığı dört haftalık sokağa çıkma yasağı, ekonomiye büyük darbe vurmuş durumda. Şu anda yüzde 4 olan işsizlik oranının, en kötü senaryoda yüzde 26'ya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ardern, maaşındaki kesintinin toplumdaki eşitsizliği düzelmek için yapılmış küçük bir katkı olduğunu söyledi. "Yaşadığımız dönem, toplumdaki eşitsizliği azaltmak için doğru bir zaman," diye konuştu.

Yeni Zelanda'da muhalefet lideri Simon Bridges da maaşında yüzde 20'lik kesintiye gideceğini söyledi.


Kaynak : SBS

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