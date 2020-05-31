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25 kentte sokağa çıkmak yasak

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 31 Mayıs 2020 11:55:06

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar hız kesmeden devam ediyor. Gösterilerin ABD geneline yayılmasının ve kontrolden çıkmasının ardından 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak yasaklara rağmen göstericiler dağılmamakta ısrar etti.

Salı gününden beri ülke genelinde süren ve on binlerce kişinin katıldığı Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Çatışmalarda çok sayıda polis aracı hem taşlı sopalı saldırıya uğradı hem de yakıldı. Minneapolis'te başlayan protestolar, geride yanan binalar, camları kırılmış araçlar ve yağmalanmış mağazalardan oluşan bir görüntü bıraktı.



Indianapolis'te protesto gösterisi düzenleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Polisin ateş açan kişinin kimliğini belirlemeye çalıştığı kaydedildi. Gösterilerin başlamasından bu yana ülke genelinde en az bin 300 kişi gözaltına alındı. Ferguson'da emniyet binasının ateşe verilmesinin ardından polislerin binadan tahliye edildiği bildirildi. Missouri'de de Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı.

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

Beyaz Saray önünde öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde de devam eden olaylarda ise polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.



Kentte Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı. Muhafızlar, Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin yanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Washington DC'de bazı göstericiler çevrede bulunan çöp tenekelerini ateşe verdi, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gece geç saatlere kadar devam eden olaylarda bazı göstericiler yaralandı. Öte yandan Ulusal Muhafızlar, Georgia ve Los Angeles'ta da kent merkezlerine konuşlandırıldı.

New York'ta göstericilerle polis çatıştı

New York’ta akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden gösterilerde polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda polisin kalabalığa copla müdahale ettiği gözlenirken, bir polis aracının da bariyerlerin önünde duran göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu bazı kişilerin yaralandığı görüldü.



Manhattan Union Meydanı civarındaki gösterilerde protestocular bazı polis araçlarının camlarını kırdı, sprey boya ile araçların üzerine sloganlar yazdı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: Kimileri provokasyon yapıyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, insanların barışçıl protesto düzenlerken bir kısım kişilerin şiddet eylemlerini kışkırttığını dile getirdi. Bazı insanların polise ve polis araçlarına zarar vermek için sokağa çıktığını belirten de Blasio, New York Polis Departmanının 'korkunç ve aşağılık hadiseler' yaşadığını ifade ederek bu 'dehşet verici şiddetin' sürmeyeceğini sözlerine ekledi.

Philadelphia’da şehir merkezinde gün içinde yaklaşık 3 bin kişi ile barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin daha sonra şiddete dönüşmesi sonucu en az 4 polis aracı yakıldı, 13 polis yaralandı.
Polis sözcüsü, gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Los Angeles’ta yapılan gösterilerde de “Siyahilerin hayatı değerlidir” şeklinde slogan atan protestocuları polis cop ve plastik mermi kullanarak dağıttı. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bazı polis araçları yakıldı. Ayrıca emniyet binası da ateşe verildi. Florida’nın Tallahassee kentinde bir sürücünün kamyonetini yolu kapatan göstericilerin üzerine sürmesi sonucu bazı protestocular yaralandı. Barışçıl şekilde başlayıp çatışmalara dönen Miami'de de bazı polis araçları ateşe verildi.

Başkan Donald Trump, sokaklardaki şiddetten "radikal solu" sorumlu tuttu

ABD Başkanı Trump, Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölmesine ilişkin, "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı." açıklamasında bulundu.

Trump, barışçıl protestocuların yanında olduklarını vurgulayarak "Ancak şu anda caddelerde yaşananların adalet ve barışla bir ilişkisi yok. Sokaklardaki şiddet ve vandallık, masumiyeti terörize eden Antifa ve diğer radikal sol gruplar tarafından yönlendiriliyor. Bu gruplar iş yerlerine saldırıyor, binaları yakıyor." eleştirisinde bulundu.

Tüm vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin korunmasının öncelikleri olduğunun altını çizen Trump, "Bir grup suçlu ve vandalın şehirlerimizi yıkmasına izin vermeyiz." uyarısını yaptı.

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