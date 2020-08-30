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İnsan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink tanıtıldı.

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 30 Ağustos 2020 02:55:43

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink'i tanıttı. Bu buluş sayesinden özellikle zihinsel özürlülerin ve Alzheimer hastalarının hayatının kolaylaştırılması hedefleniyor. Elon Musk tanıtımda, beyin implantının, hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini duyurdu.

Musk, buluşun yine en önemli hedeflerinden birisinin Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek olduğu açıkladı ve buluş sayesinde, engelli bireylerin hayatlarının kolaylaşacağı müjdesini verdi.



Neuralink, ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi amaçlıyor. İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.

Neuralink’in önünde en önemli engel olarak klinik testler gösteriliyor. İnsan vücuduna yapılması planlanan bu elektronik müdahalenin herhangi bir tehlikeye yol açmadığının kanıtlanması gerekiyor.



Neuralink'in öne çıkan özellikleri

Web Tekno'da yer alan bilgilere göre Neuralink'in öne çıkan özellikleri ise kısaca şu şekilde. "Bataryası 1 gün boyunca yetecek, Her bağlantı için 1024 kanal (var olan teknoloilerden daha yüksek hız vadediyor), Cihaz sadece 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip. Doğrudan kafatasına entegre olacak, Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebilecek, Seri üretime geçilip tüketiciye sunulması hedefleniyor, Bir lazer göz ameliyatı kadar kolay uygulanıyor, Cihaz takılırken anestezi ile uyutulmaya gerek kalmıyor, Enfeksiyon riski yok, Beyin içerisine uzanan kalın kablolar yerine saç telinden ince kablolar var. Büyük kasklar, uzun kablolar, dev sensörler bulunmuyor, Cihaz, internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri ile kontrol edilmesini sağlıyor."

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