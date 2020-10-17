Kategori: Dünya | 0 Yorum | 17 Ekim 2020 11:37:14









Ardern seçim sonucunu, “Bu sıradan bir seçim değil ve bu sıradan bir zamanda olmadı. Bu gece net bir sonuç aldık: İşçi Partisi'nin önümüzdeki üç yıl boyunca hükümeti yöneteceği açık." sözleriyle değerlendirdi.

Yeni Zelanda'da Covid-19 tedbirleri nedeniyle ertelenen genel seçimlerde 3 milyon 436 bin 178 kayıtlı seçmen için oy kullanma işlemi cumartesi günü yapıldı. Başbakan Jacinda Ardern'in lideri olduğu İşçi Partisi oyların yüzde otuzunun sayılmasının ardından seçimi kazanmayı garantiledi. Sayılan oyların yüzde 50,5'unu alan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ikinci döneminde toplumsal eşitsizlikle mücadele edeceğine söz vererek ülke genel seçimlerinde zafer ilan etti.Kalan oy sayımında dağılımın değişmemesi halinde, İşçi Partisi 120 sandalyeli Yeni Zelanda Parlamentosu'nda 66 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelme imkanına sahip olacak.İşçi Partisi, oyların tamamının sayılmasının ardından oran değişmezse, 1996'da orantılı oylama sistemini kabul etmesinden bu yana seçimlerde görülen en yüksek oy oranına ulaşmış olacak.Muhalefet lideri Collins tebrik ettiİşçi Partisi'nin en büyük rakibi olan ana muhalefetteki Ulusal Parti'nin lideri Judith Collins, Ardern'in zaferini resmen kabul etti ve Başbakan'ı “olağanüstü bir sonuçtan” ötürü tebrik etti. Ulusal Parti'nin oy oranı yüzde 25,8'de kaldı.İşçi Partisi'nin mevcut koalisyon ortaklarından milliyetçi Önce Yeni Zelanda Partisi yüzde 2,3, Yeşiller ise yüzde 8,2 oranında oy aldı.Yaklaşık 5 milyon 92 bin nüfuslu ülkede yerel saatle 09.00’da açılan sandıklarda oy verme işlemi 19.00’da sona erdi.Son anketlere göre, Başbakan Ardern'in seçimlerden yüzde 46 oy kazanması ve yeni bir koalisyon hükümeti kurması öngörülüyordu.Yeni Zelanda siyasi tablosuYeni Zelanda’da 2017 yılında yapılan genel seçimlerden 46 milletvekili kazanarak çıkan Başbakan Ardern, 9 milletvekili çıkartan Önce Yeni Zelanda Partisi ve 8 sandalye kazanan Yeşillerin dışarıdan desteğiyle koalisyon hükümeti kurmuştu.Yeni Zelanda'da küçük ve orta ölçekli işletmeler ülkenin gayri safi milli gelirinin üçte birini oluştururken ülke ekonomisi salgın sebebiyle son 10 senede ilk kez teknik olarak durgunluk dönemine girmişti.19 Eylül’de yapılması planlanan genel seçimler yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 Ekim'e ertelenmişti. Ülkede yurt içi kaynaklı yeni Covid-19 vakası bulunmuyor. Halen yurt dışından dönen 40 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda’da virüse yakalandığı belirlenen 1883 kişiden 1818’i sağlığına kavuşurken 25'i hayatını kaybetmişti.