A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 20 Ekim 2020 20:04:00

Hollanda'da, cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunluk askerlik kapsamına alındı. Bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderilecek. Askerlik celbi gönderilecek 100 bin Hollandalı genç kadın arasında, 7 Aralık'ta 17 yaşına basacak olan, Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia da bulunuyor.

Ancak kağıt üzerinde zorunlu askerlik uygulaması bulunsa da, Hollandalı yükümlüler 1997 yılından bu yana silah altına alınmıyor.



Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından büyük ve pahalı ordulara lüzum kalmadığı gerekçesiyle Hollanda'da profesyonel askerlik sistemine geçildi.

Ancak yine de askerlik çağı gelen erkeklere celp gönderilmeye devam edildi. Böylece, gençlerin askerlik mesleğine ilgisinin çekilmesi ve gönüllü olarak ordudaki mesleklerini seçmeleri amaçlanıyor.

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği zorunlu askerlik yasasının sadece erkekleri kapsamasına itiraz etti. Kadın bakan, zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istedi.

Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bu hafta başlayacak yeni uygulama ile ordudaki kadın personel sayısını arttırmayı hedefliyor. Hollanda Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personelin şu anda sadece yüzde 10'u kadınlardan oluşuyor.

Askerlik celbi sayesinde, ordudaki kariyer olanakları anlatılarak, kadınların profesyonel askerlik kadrolarına başvurması sağlanacak.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, şu anda zorunluluk olmadığını belirterek, "Ama gelecekte ne olur bilinmez. Ülkemizin güvenliği tehdit altında olursa, bütün yükümlüler silah altına çağrılabilir" dedi.

Hollanda'da bu haftadan itibaren 17 yaşına girecek olan 100 bin kadına askerlik celbi gönderilecek. Bunlardan biri de, Kral Willem-Alexander'ın ardından Hollanda tahtına oturacak olan Prenses Amalia.

Hollanda Devlet Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta 17 yaşına girecek olan Prenses Amalia da askerlik celbi alacak.

Açıklamada, Prenses Amalia'nın, geleceği açısından orduyu tanımak istediği belirtildi ancak celbi aldıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermediği belirtildi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre Prenses Amalia, ülkesinde zorunlu askerlik kapsamına alınan tahtın varisi ilk kadın.

Eski Hollanda Kraliçeleri Wilhelmina, Juliana ve Beatrix; devlet başkanı sıfatıyla hiçbir zaman orduda görev yapmadı.

Kral Willem-Aleander ise askerlik görevini Hollanda Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak tamamladı.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye’de maskelerin %95'inde filtre yok!
Potansiyel aşının ilk dozlarını ocak ayında alacağız!!!
Korona aşısına ilk tescil Rusya'dan
Yalnızlık meselesi üzerine
Avrupa'da Covid-19dan ölümler aslında 200 bini aşıyor
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi
Yeni Zelanda genel seçimi: Başbakan Ardern yüzde 50,5 ile zafer ilan etti
İngiltere hükümeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden geri adım atmaya hazırlanıyor
Charlie Hebdo davası bugün başlıyor…
Fransa, 28 Haziran 2020 : Belediye seçimleri: Yeşilim Yeşil Yemyeşil

Türkiye’de faiz arttırıldığı halde neden döviz kurları hızla yükselmeye devam ediyor?
Pandeminin İspanya ekonomisine etkileri
Salgın küresel ekonomiyi nasıl etkiledi?
Türkiye’de gerçek işsizlik %21.8
10 yıl sürecek buhrana hazır olun
Mutluluk Müzesi açıldı
Koronavirüs sonrası dünyada uçaklar nasıl görünecek?
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos

Stefanos Yerasimos ile
Frida Kahlo Müzesi sanal ziyarete açıldı
Kaçırmamanız gereken bir gösteri : ‘Marx’ın Dönüşü’ ücretsiz erişime açıldı
Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Hikayemize özdeşleşmeden sahip çıkmak
Değerler Rabbi
“KAOTİKA”
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?

Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Anadolu’da 60 yılda 70'e yakın göl kurudu.
Elektrikle şarj edilebilen hibrit araçlar “kuzu postuna bürünmüş kurt”
Çatalca ve Arnavutköy talana açıldı
Anadolu Talan Ediliyor
İnsan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink tanıtıldı.
İnternet hızı rekoru kırıldı
Uçan elektrikli otomobil yarışları yakında başlıyor.
5G teknolojisi, radyasyon ve güvenlik açığı
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek

Venüs'te yaşam belirtisinin en önemli bulgularından olan 'fosfin gazı' bulundu
Dünyanın ilk kendini temizleyen, şeffaf, akıllı maskesi, FDA onayı aldı
İsrail bir dakikalık koronavirüs nefes testine başladı
Avustralyalı bilim insanları Covid 19'u 48 saatte yok ediyor
Avustralyalı bilim insanları Koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Y Kuşağı, demokrasiden giderek umudu kesiyor
150 milyon kişi Covid-19 nedeniyle aşırı yoksullaşabilir.
Pandemi zorla evlilikleri tetikliyor
Türkiye’de her iki gençten biri mutlu değil…
Z kuşağı kimlerden oluşuyor?

Kalbura dönen Anayasa….
İşçiler, Tarih, Edebiyat
Kerim Rota Yazdı: “Barış ve Sinem’in orta direk olma hayali..”
Barışmak / Barış-bak
Barışı Kazanmak Mümkün
BEKİR COŞKUN Sonrası
DEVE...
Ben Bilirim
Açmam Açamam
NOBEL

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 