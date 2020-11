Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 21 Kasım 2020 11:44:28





Yapay zeka ve makine öğreniminden faydalanan veri tabanı, kedilerin düzenli olarak çıkardığı sesleri kaydediyor ve onlara farklı etiketler belirliyor. Uygulama makine öğrenimi destekli olduğundan ne kadar çok kullanılırsa o kadar doğru sonuçlar vermeye başlıyor.









Geçtiğimiz günlerde yayınlanan MeowTalk isimli uygulama, kedilerin miyavladıklarında ne anlatmak istediklerini tercüme etmeyi vadediyor. Uygulama, makine öğreniminden faydalandığı için ne kadar çok kullanılırsa o kadar doğru sonuçlar veriyor. Amazon’un sesli asistanı olan Alexa’nın eski mühendislerinden Javier Sanchez’in teknik program yöneticisi olduğu Akvelon tarafından geliştirilen “MeowTalk” isimli uygulama, kedilerin miyavlamalarını insan diline çevirmeyi vadediyor.Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara göre kediler, pek çok hayvanın aksine stabil bir dile sahip değiller. Bu nedenle bir kedinin sahibine aç olduğunu ifade etmek için kullandığı ses ile bir başka kedinin aynı amaç için çıkardığı ses farklı olabiliyor.MeowTalk’u bu veriler ışığında geliştiren Akvelon, söz konusu uygulama için sabit bir veri tabanı oluşturmak yerine yapay zeka destekli, kullanıcı tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir veri tabanı oluşturmuş durumda.Uygulamanın veri tabanında şu an için yalnızca “Besle beni!”, “Kızdım!”, “Beni yalnız bırak!” gibi her kedinin içinden geçirdiğine yemin edebileceğimiz ancak kanıtlayamayacağımız 13 farklı kelime ya da kelime öbeği bulunuyor.Javier Sanchez, MeowTalk’un nihai amacının bir akıllı tasma geliştirmek olduğunu ifade ediyor. Söz konusu akıllı tasma kediniz miyavladığında sesi analiz edecek ve kedinizin ne anlatmak istediğini sizlere aktaracak. Ancak şu an için MeowTalk’un bu amacın çok uzağında olduğunu söyleyebiliriz.