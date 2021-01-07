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Türkiye’de Cuma hutbeleri derse giriyor

Kategori Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | Yorumlar 0 Yorum | 07 Ocak 2021 02:48:54

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dini içerikli seçmeli dersleri “zorunlu” hale dönüştürme adımlarına bir yenisi daha eklendi. Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve okullara gönderilen seçmeli ders yönergesinde sadece dini seçmeli dersler yer aldı ve okulların bu doğrultuda müftülükler ile ortak çalışması talimatı verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, Cuma hutbelerinde konunun işlenmesini, Kuran Kursu öğrencilerine yönelik telkinlerde bulunulmasını ve sosyal medyadan öğrencilere çağrıda bulunulmasını istedi.



MEB’deki uygulamayı TBMM gündemine taşıyan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürleri tarafından hazırladığı yönergelerle mi idare edilmektedir” diye sordu.



ANKA'dan Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı seçmeli ders seçimleri hakkında bir yönerge hazırlandığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden okul müdürlerine gönderdiği yönergede, sadece dini içerikli derslere yer verdi ve seçilecek dersler hakkında izlenecek süreçte müftülükler, ilahiyat fakülteleri ve STK’larla ortak olarak hareket edilmesi talimatı verdi.

Seçilecek dersler, “Kuranı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” olduğu ifade edildi ve ders seçimlerinde amaç “öğrencilerin millî, ahlâkî, insânî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirilmesi” olarak tanımlandı.

Bu kapsamda, müftülüklere, ilahiyat fakültelerine ve STK’lara, “kuran kursu öğrencileriyle iletişime geçerek telkinde bulunma”, “müftülerin din görevlilerine bizzat durumun önemini bildirmeleri” ve “hocaların ve fakülte yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından bu dersleri seçen öğrencilerin ilahiyat fakültesindeki derslerde daha başarılı olacaklarını belirtmesi” gibi sorumluluklar yüklendi. MEB’in müftülüklerden seçmeli dersler için “Cuma vaazlarında dile getirilmesi” talebi de dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Yüksek Öğretim Kurulu’nun ve Ensar Vakfı ile ortak işler yapan Eğitime Destek Platformu’nun nasıl yol izleyecekleri de anlatıldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle konuyu TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, “Okullarda gerçekleşen din eğitimi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kuruma sorumluluk yüklenmesi öncelikle eğitim sistemimizin ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına başka idari kurumların müdahale etmesi anlamı taşımaktadır.  Din kültürü ve ahlak eğitimine ilişkin eğitimlerin yürütülmesi Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün görevidir” dedi.

Bülbül, yönergede imzası bulunan Iğdır Milli Eğitim Şube Müdürü’ne görevlendirmeyi kimin ve ne zaman yaptığını sordu. Bülbül, “Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde midir? Şube Müdürünün hazırladığı ve Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yönerge kim tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır? Yönergede bahsedilen STK’lar hangileridir?  Bu durum Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına başka idari kurumların müdahale etmesi anlamı taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürleri tarafından hazırladığı yönergelerle mi idare edilmektedir?” diye sordu.

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