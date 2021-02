Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 22 Şubat 2021 09:21:40

Bu hallerin içine girdiğinizde rengarenk tropikal meyvelerin satıldığı, taze sebzenin sergilendiği, Atlas Okyanusu ve Akdeniz’in aklınıza gelen her balığının, her böceğin, midye ve istiridyenin sergilendiği onlarca çeşitleri görebileceğiniz bir hal.











İspanya’nın güzel bir kıyı kenti olan Barcelona’da, kent merkezinde 19 tane deniz ürünleri satış merkezinin içinde, iki önemli balık hali vardır. Bu iki yer de sadece deniz ürünleri değil, sebze ve meyvenin de satıldığı güzel bir haldir. Birisi La Boqueria olarak anılan St.Joseph Market, diğeri ise Santa Caterina Market olarak bilinir. Santa Caterina hali Avinguda de Francese Cambo yolu üzerindedir. La Rambia caddesi üzerinde bulunan Santa Caterina olarak bilinen La Boqueria hali, diğerinden çok daha büyüktür.Sabahın erken saatlerinde günlük taze sebze ve meyve ile deniz ürünlerinin gelişini seyredebilirsiniz. Bu iki markette yüzlerce dükkan bulunmakta. Her iki markette de birkaç küçük sokak lokantası diye adlandırdığımız, su ürünleri servisi verilen lokantaları hayranlıkla izlersiniz. Oturup balık yemek isterseniz, masa için yer ayırtmanız gerekmekte. Kısıtlı sayıda bulunan bu masalarda, bol yeşillikli salata yanında güzel deniz mahsulü yemek isterseniz, bu zahmete katlanıp masa rezervasyonu yaptırmanız gerekmekte. Hani balık taze mi , karides dünden kalma mı diye bir düşünceniz olmamakta. Çünkü bu markette balık akşama doğru tükenmekte ve bu lokantalar kapanmakta.Yöre halkının en çok sevdiği deniz ürünü yemeği ise paella adı ile anılan midye, karides, deniz tarağı, yeşil biber, kırmızı biberle pişirilmiş pirinç pilavlı bir tepsi yemeği. Çok lezzetli olan Paella yemeği, İspanya’ya gezmek için gidenlerin tattığı lezzettir.Bu halin içinde o kadar çok çeşitli meyve sergilenmektedir ki, saymakla bitmez. Çeşitli renklerde ve lezzetlerde olan meyvelerin içinde bir tanesi vardır ki yemeye doyum olmaz. Adetle satılan bu meyvenin adı cherimoya. Çam kozalağına benzeyen görünümü ile avakado şekilli, içinde karpuz misali çok çekirdeği olan bir meyvedir, cherimoya. Tane ile satılan bu meyvenin tadını almak adına bir adet yemeniz yetmemekte. Çok lezzetli olan bu meyveyi, ana yemek olarak balık yedikten sonra bir adet hatta iki adet yemenin insanın sindirim sistemine de yardımcı olduğuna inanmaktayım.Santa Caterina Market olarak bilinen diğer halde ise, daha sınırlı deniz ürünleri ile daha az lokanta bulunur. Sebze ve meyve çeşitleri her iki hâlde de aynıdır, ancak esnaf sayısı nispeten daha azdır. Ancak şu bir hakikattir ki yemeklerin lezzeti, sunuş şekilleri, pişirilme usulleri hiç değişmemekte. En önemlisi iki kişilik bir paella tepsisinin fiyatı her yerde aynı arz edilmekte. Hani Barcelona’daki Yat limanına hakim bir yerde bulunan El Cangrejo Loco adlı lokantaya gitseniz ve aynı yemeği ısmarlasanız, aynı ücreti ödersiniz. Mekana göre balık ve deniz ürünlerinin, ücreti pek değişmemekte.Medya haberlerinden edindiğimiz bilgiye göre, devlet, ajansını Japon‘yaya gönderip Tokyo’da bulunan esnafın Pandemi sürecinde hangi ekonomik paketlerle desteklendiğini, bu desteklerin hangi koşullarda esnafa verildiğini incelemeye almış. Bunun için bir ekip göndermiş. Japonya başbakanı Şinzo Abe 2020 senesinde 1.1 trilyon doları ilk paket olarak açıklamıştı. 2021 başında Ocak ayında 1.1 trilyon dolar daha ilave ederek toplamda 2.2 trilyon dolar destek paketi ilan ettiğini, Japonya’ya gitmeden de öğrenmek mümkün. Japonya’da ekonominin %3.4 daraldığını öğrenmekteyiz. Ancak bu daralmanın Japonya’da hissedilmesi mümkün görülmemekte. Japon ekonomisi o kadar büyük ki, bu ufak oynamayı, Japon ekonomisinin hissetmeyeceğini düşünmekteyim .Daha sonra devlet, ajansını, İspanya’ya göndermiş. Bu ülkede Pandemi döneminde hangi ekonomik önlemler alındığının incelenmesi için başka bir ekibin daha gittiğini öğrenmekteyiz. İspanya hükümetinin 2021 dönemi için ilan ettiği ekonomik destek paketi olarak belirtilen fon 200 milyar avro. Bunun 40 milyar avrosu, sadece hizmet sektörü esnafına tahsis edilmiş. Kısmi hibe, kısmi uzun vadeli düşük faizli kredi olarak verildiğini deklare ettiklerini biliyoruz. Bu bilgiler ülkemizin her ülkedeki Büyükelçiliklerimizde bulunan Ticaret Ataşelikleri tarafından hazırlanan aylık raporlarda belirtilmekte.Hani bu değerleri öğrenmek için taaa İspanya’ya gitmeye gerek olmadığına inanmaktayım. İstenilirse bilgisayarın bir düğmesi ile bu değerlere ulaşmak mümkün. Ancak, ana niyet La Boqueria da birebir esnafla konuşup, paella yemekse, o zaman böyle bir seyahat gerek diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.