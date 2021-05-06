Kategori: Dünya | 0 Yorum | 06 Mayıs 2021 14:32:24









Kolombiya’da sağcı Ivan Duque hükümetinin vergi soygunu içeren planına karşı 28 Nisan’dan bu yana süren grev ve protestolar devam ediyor. Gösteriler devam ederken asker ve polislerin eylemcilere yönelik şiddeti gündeme oturdu. Polis ve asker şiddeti ile sağcı Başkan Durque'ye karşı sosyal medyada dün gece itibariyle #SOSColombiaNosEstanMatando (Kolombiya İmdat, Bizi Öldürüyorlar) etiketi dünya sıralamasına girerken, 1,5 milyondan fazla paylaşım yapıldı.

Kolombiya’da sağcı Ivan Duque hükümeti “Sürdürülebilir Dayanışma Yasası” tasarısını Kongreye sundu. 'Vergi soygunu' olarak nitelendirilen 'vergi reformu' ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu.









Kolombiya'da sağcı hükümet, 28 Nisan'dan itibaren devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerin ardından geri adım attı. Kongre'de görüşülen vergi reformu yasa tasarısını geri çekti. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtti. Duque, "Kongre'den Maliye Bakanlığınca hazırlanan yasa tasarısını geri çekmesini ve uzlaşı içinde yeni bir yasanın hazırlanmasını rica ediyorum" ifadesini kullandı.









Carrasquilla'nın görevini bırakmasından kısa bir süre sonra Duque, yeni Maliye Bakanı olarak Jose Manuel Restrepo'nun atandığını duyurdu. Duque’nin yasa tasarısını geri çektiğini belirtmesine rağmen eylemler ülke genelinde devam etti. Eylemlere karşı birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.









Duque hükümeti ise eylemcileri “terörist” olarak göstermek istiyor. Duque, “Polisimize acımasızca saldıran silahlı insanları hiçbir şey haklı göstermez” diyerek eylemcilere güvenlik güçlerinin müdahelesini savundu.









Kolombiya'da sağcı Ivan Duque hükümetinin vergi soygunu içeren 'vergi reformu'na karşı başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolar devam ederken, ülkede polis şiddeti arttı. Twitter'dan açılan #SOSColombiaNosEstanMatando etiketi dünya gündeminde üst sıralara yerleşti. 1,5 milyondan fazla paylaşımın yapıldığı etikette kullanıcılar, polis şiddetini gözler önüne seren videolar paylaştı. Öte yandan, 2019 Şili eylemlerinde ortaya çıkan "Fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok!" sloganı, Kolombiyalı eylemciler tarafından da kullanılıyor.2019 Şili eylemlerinde ortaya çıkan "Fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok" sloganı, Kolombiyalı eylemciler tarafından da kullanıldı.Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması bekleniyordu. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren tasarıya emekçilerin tepkisi büyük oldu. Sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimler 28 Nisan'da 'ulusal grev' çağrısı yaptı. Ulusal grev çağrısının ardından binlerce kişi ülke genelinde hükümet karşıtı protestolarda bir araya geldi. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibague gibi önemli kentler, protesto ve mitinglere ev sahipliği yaptı.Öte yandan yasa tasarısının geri çekilmesinin ardından Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla istifasını sundu. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Carrasquilla'ın bakanlıktan istifasını kabul ettiğini belirterek, "Ekonomi ekibi olarak katıklarınızdan dolayı size şükran ve saygılarımı sunuyorum. Yönetiminiz süresince pandemiyle mücadelede eşi görülmemiş bir sosyal program ve önemli başarılar elde edildi" ifadelerini kullandı.Ülke genelinde gerçekleştirilen protestolara yönelik sağcı hükümet, çareyi polis ve asker şiddetinde aradı. 28 Nisan’da protestoların başlamasının ardından ülke genelinde 47 bin 500 güvenlik gücü kentlere yerleştirildi. Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polislerin şiddeti dünya gündeminde girdi.Polis şiddeti ve Duque'ye karşı sosyal medyada dün gece itibarıyla #SOSColombiaNosEstanMatando (Kolombiya İmdat, Bizi Öldürüyorlar) etiketi, dünya sıralamasında en üst sıralara yerleşti. Kullanıcılar paylaştıkları videolarda polis ve asker şidettini gözler önüne serdi.Kolombiya’da sağcı Ivan Duque hükümetinin vergi soygunu içeren planına karşı 28 Nisan’dan bu yana süren grev ve protestolarda 24 kişi hayatını kaybettti, yaralı sayısı ise 900'ü geçti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kolombiyalı güvenlik güçlerini protestoculara karşı aşırı güç kullanmakla suçladı. Komiserlik, polisin protestoculara ateş açtığı Pazartesi günü, Cali'de meydana gelen olayların sarsıcı olduğunu belirtti.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, insan hakları savunucularının tehdit edildiğine ve ayrıca protestocuların yaralandığına, hatta öldürüldüğüne dair raporlar aldıklarını aktardı. Hurtado, "Açıkça söyleyebiliriz ki güvenlik görevlileri tarafından aşırı güç kullanımı, ateş açma, göstericilere yönelik darp gibi raporlar aldık ve tanıklarımız var" diye konuştu.Savunma Bakanı Diego Molano da eylemlere katılan suç örgütlerinin şiddete başvurduğunu öne sürdü. Molano, “Kamu güçlerimiz vandalizmi kullananlara karşı acımasız olmalıdır” diyerek protestoculara müdahaleyi savundu.Molano ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasından ayrılan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) bağlı muhalif gruplar tarafından organize ve finanse edildiğini iddia etti.Shakira, Radamel Falcao ve Maluma’nın aralarında bulunduğu Kolombiyalı ünlüler, ülkede devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermişti. Çok sayıda ünlü, Kolombiya’da vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerdeki olaylara tepki göstererek sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir annenin tek çocuğunu vahşet yüzünden kaybetmesi kabul edilemez. Mermiler asla acı çekenlerin sesini kesemez. Kendi feryadımıza sağır olmamalıyız" dedi.Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao da "İnsan haklarını ihlal eden her eylemi reddediyorum" ifadesini kullandı. Barışçıl gösteri hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Falcao, "Geçen hafta sonu olan olaylara ilişkin şaşkınlığımı ve endişemi ifade ediyorum. Hayatını kaybedenler, yaralananlar ve ailelerini kaybedenlerle dayanışma içindeyim" ifadelerini kullandı."J Balvin" adıyla tanınan sanatçı Jose Alvaro Osorio Balvin ve "Maluma" olarak bilinen şarkıcı Juan Luis Londono Arias da Instagram'dan yaptıkları paylaşımda, söz konusu şiddet olayları nedeniyle üzüntü ve endişelerini dile getirdi.