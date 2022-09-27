Kategori: Dünya | 0 Yorum | 27 Eylül 2022 01:30:51









100 sayfalık ‘Aile Kanunu’, eşcinsel evlilikleri ve sivil toplum örgütlerini yasallaştırıyor, eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine izin veriyor ve ev içi hak ve sorumlulukların erkekler ve kadınlar arasında eşit paylaşımını teşvik ediyor. Seçim komisyonunun ön sonuçları, referanduma oy kullanma hakkı olan 8,4 milyon Kübalının yüzde 74’ünün katıldığını gösterdi.

Küba halkı, eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini öngören yasayı referandumda ezici çoğunlukla onayladı. Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro Gutierrez, dün düzenlenen referandumda 3,9 milyondan fazla seçmen (yüzde 66,9) “Evet” oyu kullanırken 1,95 milyonu (%33) “Hayır” dedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter paylaşımında “Adalet yerini buldu. Yasa, aile planları yıllardır bu yasayı bekleyen birkaç kuşak Kübalı kadın ve erkeğin borcunu ödüyor” diye yazdı.Küba seçimlerinin bağımsız gözlemcisi yok ancak yurttaşlar sayımı kendi bölgelerinde gözlemleyebiliyor. Reuters’ın aktardığına göre sosyal medyadaki ilçe sayımlarına ilişkin dağınık yerel raporlar, resmi sonuçlarla örtüşüyor.Küba standartlarına göre referanduma katılım nispeten ‘mütevazıydı.’ Önceki referandumlarda hükümetin tutumunun neredeyse oybirliğiyle onay aldığı ülkede yüzde 33’lük “Hayır” oyu da nispeten yüksek. Bu muhalif tutum Küba’nın değişiminin ve uzun elektrik kesintileri ile gıda, ilaç ve yakıt kuyruklarının görüldüğü kötü ekonomik koşulların bir göstergesi.