Kategori: Dünya | 0 Yorum | 08 Aralık 2022 05:18:47

Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi.









Almanya Türkiye'den imam gönderilmesine son verecek. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" diye konuştu.İslam Konferansı 2006 yılında Alman devletiyle Müslümanlar arasında düzenli diyaloğun sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti. İçişleri Bakanlığında Çarşamba günü gerçekleştirilen konferansa Müslüman cemaatten yaklaşık 160 temsilci ile devlet yetkilileri, kilise temsilcileri, Yahudi cemaatinden temsilciler ile bilim insanları katıldı.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" diye konuştu.Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi.İslam Konferansı 2006 yılında Alman devletiyle Müslümanlar arasında düzenli diyaloğun sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti. İçişleri Bakanlığında Çarşamba günü gerçekleştirilen konferansa Müslüman cemaatten yaklaşık 160 temsilci ile devlet yetkilileri, kilise temsilcileri, Yahudi cemaatinden temsilciler ile bilim insanları katıldı.Vestfalya-Wilhelm Üniversitesi İslam İlahiyatı Merkezi Direktörü olan Khorchide, Faslı bir imamın bir Ditib camisinde vaaz vermesi noktasından hâlâ çok uzak olunduğunu söyledi. Khorchide'in, "Benim Ditib yönetim kurulunda oturduğumu düşünebiliyor musunuz?" sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.İslam Konferansına "elitist etkinlik" eleştirisiİsrail asıllı psikolog ve aşırılıkçı hareketler uzmanı Ahmad Mansour ise Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yayımlanan makalesinde İslam Konferansının yapısına yönelik eleştirilerde bulundu. İslam Konferansının "Almanya'daki Müslümanların çoğunun haberdar bile olmadığı ya da ilgilenmediği elitist bir etkinlik haline dönüştüğünü" belirten Mansour, bunda Müslümanların gündelik hayattaki sorunlarının konferans gündeminde bulunmamasının rolüne işaret etti.Mansour, "Bazılarının seve seve görmezden geldiği gerçek ise şu: Gündelik hayatta temasların neredeyse hiç olmadığı iki yıllık pandemi sonrasında pek çok kişinin entegrasyon çabaları yıllarca geriye gitti. Mecburen paralel toplumlarda örgütlendiler ve eğitim durumunda felaket boyutlarda gerileme var. Aynı zamanda TikTok gibi platformlarda Almanca yayınlanan ve milyonlarca tık alan kısa videolarla Selefiler atağa geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.