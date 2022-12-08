A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Almanya Türkiye'den imam gönderilmesine son verecek

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 08 Aralık 2022 05:18:47

Almanya Türkiye'den imam gönderilmesine son verecek. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" diye konuştu.

Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi.



İslam Konferansı 2006 yılında Alman devletiyle Müslümanlar arasında düzenli diyaloğun sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti. İçişleri Bakanlığında Çarşamba günü gerçekleştirilen konferansa Müslüman cemaatten yaklaşık 160 temsilci ile devlet yetkilileri, kilise temsilcileri, Yahudi cemaatinden temsilciler ile bilim insanları katıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" diye konuştu.

Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi.

İslam Konferansı 2006 yılında Alman devletiyle Müslümanlar arasında düzenli diyaloğun sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti. İçişleri Bakanlığında Çarşamba günü gerçekleştirilen konferansa Müslüman cemaatten yaklaşık 160 temsilci ile devlet yetkilileri, kilise temsilcileri, Yahudi cemaatinden temsilciler ile bilim insanları katıldı.

Vestfalya-Wilhelm Üniversitesi İslam İlahiyatı Merkezi Direktörü olan Khorchide, Faslı bir imamın bir Ditib camisinde vaaz vermesi noktasından hâlâ çok uzak olunduğunu söyledi. Khorchide'in, "Benim Ditib yönetim kurulunda oturduğumu düşünebiliyor musunuz?" sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.

İslam Konferansına "elitist etkinlik" eleştirisi

İsrail asıllı psikolog ve aşırılıkçı hareketler uzmanı Ahmad Mansour ise Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yayımlanan makalesinde İslam Konferansının yapısına yönelik eleştirilerde bulundu. İslam Konferansının "Almanya'daki Müslümanların çoğunun haberdar bile olmadığı ya da ilgilenmediği elitist bir etkinlik haline dönüştüğünü" belirten Mansour, bunda Müslümanların gündelik hayattaki sorunlarının konferans gündeminde bulunmamasının rolüne işaret etti.

Mansour, "Bazılarının seve seve görmezden geldiği gerçek ise şu: Gündelik hayatta temasların neredeyse hiç olmadığı iki yıllık pandemi sonrasında pek çok kişinin entegrasyon çabaları yıllarca geriye gitti. Mecburen paralel toplumlarda örgütlendiler ve eğitim durumunda felaket boyutlarda gerileme var. Aynı zamanda TikTok gibi platformlarda Almanca yayınlanan ve milyonlarca tık alan kısa videolarla Selefiler atağa geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Katar ve 'OneLove' kol bandı!!!
O stadyumlar için 6 bin 500 işçi öldü... Nasıl seyredeceksiniz?
Rus füzeleri NATO üyesi Polonya’ya düştü: 2 ölü
İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Katar'ın rüşvet iddiası: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı
Almanya Türkiye'den imam gönderilmesine son verecek
Almanya Holodomor'u soykırım olarak tanıyacak
Yüz yıllık bir yıkım süreci mi? Yüz yıllık bir kurulum süreci mi?
“SİYAH GÖMLEKLER”İN DÖNÜŞÜ (mü?)

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinin sermaye yapısı nasıl?
Gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında Türkiye zirvede
“ Eat. Play. Cash back”
ŞİRİNKFLASYON
Konya kart batağında, Hakkari bankaların takibinde
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.

“ŞAİR LÂFI”
"Goblin Modu", “Metaverse”, “I Stand With”
YENİDEN E-KİTAPLARIMIZLA
Peter Gerasimon’un Avustralya Güzelliklerini Gösteren 21 Tablosu
“KOŞARAK GELDİM, ÇORABI DELDİM”
O kadar da şey etmeyin yani
Sandık Lekesi
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured

Avustralya tehlike altındaki türleri korumak için kolları sıvadı
Akdeniz’e Türkiye’den günde 144 ton plastik atılıyor
Avustralya’nın doğası hiç olmadığı kadar tehlike altında
Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri
Tarihi değiştirecek yazıt… İlk kez geçiyor
Türkiye'den AB’ye ilticalarda rekor artış
Umut yolunda 29 bin ölüm
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor
Yoğun zihinsel faaliyet neden yorgunluğu tetikliyor?

AFTER MATCH (MAÇTAN SONRA)
KÂBUS
Gönül makamından Gülizar’a seyir
GÖS-TERİ
ÖZLÜ SÖZLER, ÖZDEYİŞLER
Misak-ı İktisadi
ZAZA...
BÜYÜME
GÖLGE ETME
Kellim Kellim Layenfa

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 