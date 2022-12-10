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Katar'ın rüşvet iddiası: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 10 Aralık 2022 04:08:40

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılarından Yunan sosyalist milletvekili Eva Kaili'nin de aralarında bulunduğu beş kişi, parlamento kararlarını etkilemek için Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Yunan parlamenter, Ortadoğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kaili ile birlikte, Belçika federal polisinin, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar’ın, "ekonomik ve siyasi kararları etkilemek için bazı Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yüklü miktarda rüşvet verdiği" gerekçesiyle düzenlediği operasyonda gözaltına alınaların sayısı 5'e yükseldi.



Belçika medyasına göre, federal polisin sabah 16 ayrı noktaya düzenlediği baskında aralarında eski parlamenter, sendikacı ve milletvekili danışmanlarının bulunduğu  4 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde de Avrupa Parlamentosu'nun 14  Başkan Yardımcısı'ndan biri olan Yunan parlamenter Eva Kaili'nin gözaltına alınmasıya toplam sayı 5'e yükseldi. Kaili'nin, gündüz gözaltına alınan isimlerden biriyle bağı bulunduğu ve kendisine suçüstü yapıldığı belirtiliyor.

Belçika Federal Polisi, Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik "yolsuzluk, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama" iddialarına ilişkin operasyon kapsamında Cuma sabahı 16 ayrı noktaya baskın düzenlendi.

Belçika Federal Savcılığı, "bir Körfez ülkesinin" Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ve siyasal kararlarını etkilediği şüphesiyle Temmuz ayından bu yana bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Savcılığa göre, iddianamede adı geçen Körfez ülkesi, Avrupa Parlamentosu'nda siyasi ve stratejik konuma sahip kişilere, "önemli miktarda para ve pahalı hediyeler" sunarak, parlamento kararlarını etkilemeye çalıştığından şüpheleniliyor.

Belçika'da yayımlanan Knack dergisi ile Le Soir gazetesine göre, bu Körfez ülkesi, şu anda Dünya Kupası'na da sahipliği yapan Katar.

Belçika polisi, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde, Ixelles, Schaarbeek, Kraainem, Vorst ve Brüksel'de 16 ayrı noktaya baskın düzenledi.

Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alınırken,  500 bin euro nakit para, bilgisayar ve cep telefonlarına el kondu.

Knack dergisine göre, operasyon düzenlenen kişiler arasında, sosyal demokrat ve muhafazakar gruba bağlı  milletvekili danışmanları, eski bir parlamenter ile eski bir sendikacı da bulunuyor.

Belçika medyasına göre, gözaltına alınan kişilerden ikisi, eski Avrupa Parlamentosu sosyal demokrat grup üyesi Pier Antonio Panzeri ve İtalyan sendika lideri Luca Visentini.

Operasyon sırasında ele geçirilen 500 bin euro nakit paranın eski parlamenter Panzeri'nin adresinde bulunduğu öğrenildi.

Pier Antonio Panzeri, Avrupa Parlamentosu milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra, "ciddi insan hakları ihllaleri ve insanlığa karşı suçların cezasız kalmasına karşı mücadele" veren "Fight Impunity" adlı sivil toplum örgütünün başkanı oldu.

Visentini, Kasım ayında dünya çapında 200 milyon üyesi bulunan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) genel sekreterliğine seçilmişti.

Kaynak: BBC - Yusuf Özkan / Lahey


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