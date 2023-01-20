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Yapay zeka tarafından yazılmış bir vaaz - sırada robot hahamlar mı var?

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 20 Ocak 2023 04:55:22

New York Kıdemli Hahamı Josh Franklin, tamamen Yapay Zeka (AI) tarafından yazılmış bir vaaz verdi. Haham, ücretsiz ve internet bağlantısı olan herkesin erişebileceği bir uygulama olan ChatGPT web sitesini kullandı. Yapay zeka tarafından yazılan parçayı okuduktan sonra Haham Franklin cemaatinden vaazı kimin yazdığını tahmin etmelerini istedi. Cemaat yanıt olarak yazıyı Lord Rabbi Sacks'ın yazdığını tahmin etti.

Haham Franklin yapay zekanın ilerlemesinden duyduğu korkuyu, içeriğin nereden geldiğini bilmekten, yapay zekanın işlerin yerini almasından ve gelecekteki gelişmelerden duyduğu korkuyu dile getirdi.



Haham Franklin, yapay zekanın yakın zamanda kendi işini elinden almayacağına inandığını ifade ederken, Zippia'ya göre yapay zeka yüz milyonlarca işi elinden alma potansiyeline sahip. Kariyer uzmanı web sitesi, tüm şirketlerin yarısının şu anda bir tür yapay zeka kullandığını ve önümüzdeki on yıl içinde 375 milyon işin geçersiz hale gelmesinin beklendiğini belirtti.

Yapay Zeka ve Nefeş

Haham, mükemmel bir şekilde yazılmış olmasına rağmen yapay zekânın kendi işini devralmayacağından emindi çünkü teknoloji "Nefeş"ten, yani ruhtan yoksundu. Teknoloji duyguları taklit edebilse ve insan ilişkileri hakkında derinlemesine yazabilse de hissedemez ve ruhu yoktur.

Haham'ın yapay zekaların 'Nefeş' eksikliğine ilişkin açıklaması Talmudik bir tartışma konusudur. Haham Gershon Winkler, Yahudiler tarafından Yahudileri korumak için yaratılan kilden insansı yaratıklar olan golemler Yahudi olarak kabul edilebiliyorsa, bir robotun da bir gün Yahudi olarak adlandırılabileceğini savunmuştur. Eğer bir robot Yahudi olarak kabul edilirse, bunun nedeni robotun Yahudi bir ruha sahip olmasıdır.

Yapay Zeka'nin ne olacağını sadece zaman gösterecek. Belki de bir gün Yapay Zeka kabul görmüş bir Yahudi olarak dualara katılacak. Belki de Yapay Zeka hahamların yerini alacak.  


Kaynak : The Jerusalem Post

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