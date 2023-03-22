Kategori: Dünya | 0 Yorum | 22 Mart 2023 13:14:46









Radhakrishnan, Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'a açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun verilerine göre Yeni Zelanda, refah seviyesi yüksek ülkeler arasında genç intiharlar oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri.









Yeni Zelanda hükümeti, ilişkileri biten gençlere destek sağlamak için yeni bir proje başlattı. Proje için 4 milyon dolar ayrıldı. Sosyal Kalkınma Bakanı Priyanca Radhakrishnan, Daha İyi Sev (Love Better) adlı programla ilişkileri sonlanan gençlere, bu zorlu süreci daha sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için sosyal medya üzerinden paylaşılacak yazılarla ve podcast yayınlarıyla destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.Yaklaşık 4 milyon dolar bütçe ayrılan ve üç yıl sürmesi planlanan program kapsamında, ilişkileri sonlanan gençlerin nasıl bir süreçten geçtiklerini anlattığı ve Instagram'la TikTok gibi popüler sosyal medya platformları üzerinden yayımlanan videolar da hazırlanacak.Şunları söyledi:Bakan, çarşamba günü programı duyururken yaptığı açıklamada da "Ayrılıkların berbat olduğunun farkındayız. Gençlerimizi desteklemek ve kendilerine ya da başkalarına zarar vermeden bu süreci atlatabileceklerini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.