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Yeni Zelanda, ayrılık acısı yaşayan gençlere destek programı başlattı
Kategori: Dünya | 0 Yorum | 22 Mart 2023 13:14:46
Yeni Zelanda hükümeti, ilişkileri biten gençlere destek sağlamak için yeni bir proje başlattı. Proje için 4 milyon dolar ayrıldı. Sosyal Kalkınma Bakanı Priyanca Radhakrishnan, Daha İyi Sev (Love Better) adlı programla ilişkileri sonlanan gençlere, bu zorlu süreci daha sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için sosyal medya üzerinden paylaşılacak yazılarla ve podcast yayınlarıyla destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Radhakrishnan, Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'a açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu, dünya çapında başka hiçbir hükümet tarafından denenmemiş bir yaklaşım. Gençlere ulaşabileceğimiz platformlar üzerinden gerçek hikayeleri paylaşacağız. Bu da kampanyamızın güçlü tarafı.”
Yaklaşık 4 milyon dolar bütçe ayrılan ve üç yıl sürmesi planlanan program kapsamında, ilişkileri sonlanan gençlerin nasıl bir süreçten geçtiklerini anlattığı ve Instagram'la TikTok gibi popüler sosyal medya platformları üzerinden yayımlanan videolar da hazırlanacak.
Şunları söyledi:
“Yeni Zelanda'da ev içi şiddet ve cinsel şiddet oranları çok yüksek. Bunu değiştirmek için bir süredir çalışıyoruz ve bunu başarabilmek için bazı yenilikçi yöntemlere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz.”
Bakan, çarşamba günü programı duyururken yaptığı açıklamada da "Ayrılıkların berbat olduğunun farkındayız. Gençlerimizi desteklemek ve kendilerine ya da başkalarına zarar vermeden bu süreci atlatabileceklerini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun verilerine göre Yeni Zelanda, refah seviyesi yüksek ülkeler arasında genç intiharlar oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri.
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